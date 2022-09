ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

İçişleri Bakan Yardımcısı'na "Gevşek, gelince cıvatalarını sıkacağım senin" diyen CHP'nin kabadayısı hani Mersin Belediyesi'nde PKK'lı yoktu?

"Cıvatalarını sıkacağım" demek ne demektir ahlaksız?

Bay Kemal'in CHP'sinde bu tiplerden çok var. Ellerinde güç olsa inan insanları darağacına çekerler!

Ali Mahir efendi, o PKK'lıları belediyeye kim koydu?

Vahap Seçer'e göre de Mersin'de 'infaz çetesi' yokmuş!

Ali Mahir ile Bay Seçer belediyeyi 'Kandil'e çevirmelerinin hesabını verecektir!

Murat Karayılan'ın kankisi Serdar Akinan'ı danışman yapmasının da elbet hesabı sorulacak. Akinan, PKK'ya övgüler yağdıran bir PKK sevicisidir. Kandil'in önermesiyle Seçer'e danışman olmuştur. Kamunun milyonları ona akmaktadır. Herif askerlere bomba atan DHKP-C'li teröristler için de 'Hukuksuzluğa tepkidir, adalet yoksa anarşi haktır' diyebilmiştir.

Bay Seçer'e eşi Meral'e verdiği ihalelerin hesabı da sorulmalıdır.

Hem sadece Mersin Belediyesi'nde PKK'lı yok ki! Zeydan Karalar'ın tacizcileri doldurduğu Adana Belediyesi'nde de çok PKK'lı var!

Operasyonlar Mihraç Ural'ın CHP içindeki ajanlarına kadar uzanacak!

DHKP-C'lilere konserler verdirmenin hesabını da vermeli Karalar...

Altın Koza'nın da içine etti adam.

Bu arada Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak ile Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan'ı bu cesur duruşları için kutluyorum.

Namussuzlar kadar cesur olmamız şarttır.

Günsel Oto Yakın Doğu Üniversitesi'nin muhteşem kampüsünü, kurucusu Suat Günsel'i, Mütevelli Heyeti Başkanı, Prof. Dr. İrfan Suat Günsel'i unutamam.

Fakülte girişindeki kırmızı renkli antika otomobili de... Oğlumun eğitimi için gitmiştim Kıbrıs'a...

Kıbrıs deyince aklıma başkaları gibi 'eğlence ve kumar' değil 1974'teki mezalimi sonlandıran 'Barış Harekâtı' gelir. O yıl ben de askerdim.

Beşparmak dağlarına bakarken aklıma Turan Güneş'in savaşı başlatan ünlü 'Ayşe tatile çıksın' sözü geldi.

Uçaklarımızın lastiği ve benzini yoktu...

Şimdi ise savaşların kaderini değiştirecek durumdayız.

ABD o gün de Rum'un yanındaydı bugün de yanında. Kissinger 1974'te Türkiye'ye az tehdit savurmadı.

Üniversitenin kütüphanesini gezdik, sırada Suat Günsel Hoca ile görüşmemiz var.

Aklım paha biçilemeyen antika arabalarda kaldı. Her şey çok güzeldi. Suat Hoca'nın araba merakı epey eskiymiş.

Makarios, Sampson ve EOKA'lı teröristler gözümde canlandı ve "Nereden nereye geldi KKTC" dedim.

'TOGG'dan sonra ikinci bir Türk markası olan 'GÜNSEL'in hikayesi uzundur. Onu ayrı yazmalıyım. Enerjideki değişim insanları elektrikli araba üretmeye yöneltti. Çok da iyi oldu... İki modeli var GÜNSEL'in, J9 ve B9... GÜNSEL marka otomobiller yakında yolları renklendirecek.

Bundan böyle KKTC kumarla değil otomobil sanayisi ile anılacak! GÜNSEL oto KKTC insanına iş ve aş olacak.

Milli gururumuz GÜNSEL ve TOGG otomobillerini yollarda görüp gururlanmamak mümkün mü?

Elleriniz dert görmesin Suat Hocam ve İrfan Bey...



ÖNEMLİ NOT:

1- Hatay'ın Arsuz ilçesinde yabancı uyruklulara ait binlerce dönüm araziye Metin Yıldız, Davut Bayer ve Sinan Kirmit hokus pokus yaptı.

Metin Yıldız'ın adı daha önce bir işadamı cinayetine de karışmıştı. Ceza da almıştı üstelik... Tekmili birden haftaya

2- FOX'tan kovulan İsmail Küçükkaya Mersin'den ayrılamıyor.! Bir yanında Zeydan Karalar diğer yanında Vahap Seçer şinanay yavrum şinanay.