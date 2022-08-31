ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Turkuvaz Medya'yı diline dolayan CHP medyası önce Berat Albayrak'a itibar suikastı yaptı, şimdi de Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Serhat Albayrak'ın adını kirli bir oyuna karıştırmak istiyor.

Amaç seçim öncesi Turkuvaz Medya'yı yıpratmak!

Eski bir köstebek olan Bay Kemal'in bu işte de parmağı var!

FETÖ medyasının yaptıklarının aynısını bugün CHP medyası yapıyor.

FETÖ'nün istihbarat ağının sözcüsü Fuat Avni'ydi. Fetöş verileri bir havuzda toplar, Aydoğan Vatandaş isimli çakal da manipülasyona hazır hale getirip yayınlardı.

Sosyal medya hesapları deşifre olan FETÖ, yazdığı ve kurguladığı her şeyi Sedat Peker'e yaptırıyor!

Yani bugünün 'Fuat Avni'si Sedat Peker'dir.

Operasyonlar onun üzerinden yapılıyor.

Bu pis oyun seçimlere kadar sürecek!

Burada asıl hedef Türkiye'dir.

Suriye operasyonunu böyle baskılamak istiyorlar!

ABD, Reis'e diyor ki:

"Ege'yi Yunanistan'a bırak, Doğu Akdeniz'i de İsrail'e!

Fırat'ın doğusunu da PKK'ya!

S-400 kullanma!

F-35 ve F-16 isteme!

Petrol ve doğalgaz arama!

Rusya ile yakınlaşma!" Reis malum işareti yaparak ABD'ye "nah!" dedi.

Ama Bay Kemal hepsine 'evet' dedi!

Bu seçim Türkiye için 'Sırat Köprüsü'nden geçme seçimidir nokta!

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FETÖ 17/25 Aralık'ta yarım kalan işini tamamlamak için daha büyük bir operasyona girişecek ve montaj kasetler havada uçuşacak!Tezgâhı yine başpapaz FETÖ yönetecek!Kavga daha da büyüyecek!CHP medyası buna göre yapılandı!İsmail Küçükkaya attan inip eşeğe binecek biri değildi.Yani isteyerek Fox'tan ayrılmadı, kovuldu!Küçükkaya'nın Mersin'de yaptıklarını yazdığımın ertesinde yaşandı bu kovulma işi...Transfer işi hikâye yani...Zaten adamın Sezgin Baran Korkmaz'la olan ilişkisi dillere destandı.Ekrem İmamoğlu'nun devreye girmesi ve ödendiği söylenen milyonlar da işin numarasıdır.

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PKK'yı Meclis'e Kemal'in CHP'si soktu.

'Demokrasi(!)' adına her evden bir oy istedi.

Şimdi aynı şeyi FETÖ'cü hainler için yapıyor!

Başımıza bomba yağdıranları ödüllendirecek!

Katillerle iş tutanlara sessiz mi kalacağız?

Serdar Akinan, Mersin Belediye Başkanı CHP'li Vahap Seçer'in danışmanı.

Akinan "Kandil Dağın Gölgesi" adlı bir PKK propaganda filmi çekti...

Mersinli Seçer'e "Filmi izledin mi?" diye sordu.

PKK renklerine boyanmış afişlerle şehri donatan bu filmi izlemez mi hiç?

Afişlere "Paylaşmanın, Kavuşmanın, Kaynaşmanın" yazısını yazdıran Başkan Seçer'di her kelimesini PKK'nın bir rengine boyatan da.

Kelimelerin baş harfleriyle şehirde PKK propagandası yapan da oydu.

Belediyeye PKK'lıları doldurduğu müfettiş raporlarıyla da belgelendi.

Zeydan Karalar ondan farklı değil.

A Haber'e konuşan şehit eşini kovmuş bir vicdansızdır o...

Karadeniz Gıda'ya ödediği milyonlara karşılık adamlara tetikçilik yaptırıyor!

Zeydan efendi, 'Karadeniz Gıda'dan belediyeye kaç milyonluk mal aldın?

Mal aldığın herifin Soner Çetin ile Akif Akay'a saldırması talimatını sen mi verdin?

İyi Parti Adana Teşkilatı, Akşener'e yakın biri olan Prof.

Dr. Şule Tüdeş'e 20 sene önceki bir sağlık olayı üzerinden vurmak istedi.

Kadının göğüs estetiği yaptırdığını, parasını da devlete ödettiği yalanını yeniden yaydılar.

Bildiğim kadarıyla mesele estetik değil ciddi bir sağlık sorunuydu ve bedeli de ödenmişti.

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NOT:

Orhan Yaşar hapishaneden yazdı;

"Ömer Kaya Azim Öztürk'ün gizli kasası değil doğal ortağıdır!" Kaya hâlâ niye üç maymunu oynuyor?

Savcılar Azim Öztürk'ün FETÖ defterini açmalı...

Çünkü adam hâlâ üniversitede...