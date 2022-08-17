ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

İçim kabarıyor, öğürmek istiyorum.

Görüp duyduklarım midemi bulandırdı!

Porno kaseti çıkan bir kadın, Mersin belediyesinde müdür oldu!

Başkan Vahap Seçer, kimden bahsettiğimi biliyor.

Kadınla birlikte olan adam, CHP'li bir ilçe başkanının yakını.

CHP'de insanı kusturan bu tür rezaletlerden çok var!

Ahlaksızlık mide bulandırmanın ötesine geçti, tuzu bile kokuttular!

Ülkeyi yönetmeye talip olan kafa, işte bu kafa!

İktidar olurlarsa vay memleketimin haline...

Algılarla erken öten horoza döndüler!

Kibirlerinden geçilmez oldu!

CHP hem pisliklerini gizlemek, hem de Reis'in oylarını düşük göstermek için 'Yöneylem', 'Gezici', 'Avrasya', 'Orc' gibi yalancı anket firmalarına 650 milyon lira dağıttı.

İyi Parti ve CHP ise malum gazetecileri maaşa bağladı!

ABD'nin gönderdiği milyonlarla fonlanan yayın kuruluşları da ayrı!

Ama miting alanlarını dolduran yüzbinler, Reis'e destek veriyor.

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CHP'nin Mersin'de kurduğu 'korku saçıyor.gibi adrese teslim milyonluk ihaleler veriliyor.İşe alınan PKK'lılar ve yolsuzlukla suçlanan Göher Şahin'in bir üst göreve getirilmek istenmesi de sözkonusu.Vahap Seçer'in rüşvetçi Ayhan Terban'ı önce 'a sonra'ne getirmesi ve hala bu adamı orada tutması bir sır!Adam daha önce de Macit Özcan'ın Fen İşleri müdürüydü.Ağır cezada birlikte yargılanıp rüşvetten ceza aldılar!Bir yanda porno kasetli bir bayan, diğer yanda rüşvetçi bir daire başkanı...Hey yavrum hey!CHP devleti ele geçirince neler olacağını, varın siz düşünün!

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Sözcü Gazetesi'nin ölen patronu Ertuğrul Akbay'ın yazdığı "Yas 75, Yolun Yarısı" isimli kitabın satışına 'Bay Bay Kemal'in aracılık ettiği söylenir...

Başkan Karalar bu kitaptan ne kadar aldı?

Yani 'Sözcü'ye ne kadar haraç ödedi?

Adı "Başkent Pres Çelik Mühendislik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limidet Şirketi." Patron CHP'li Zeydan Karalar!

Ortakları ise çocukları;

Volkan ve Mert Karalar!

Zeydan efendi, şirketi 2021 yılında devralmış..

Karalar'ın Seyhan'la başlayan zenginliği, Adana BBB iken taçlandı.

Şirketin merkezi Adana değil Ankara... Neden acaba?

MASAK şirketin hesaplarını incelemeli.

Rüşvetin belgesi olur mu demeyin, olur!

Hem demir-çelik işi istismara müsaittir.

Erol Evcil'in el koyduğu Nursan Holding'in kestiği naylon faturalarla İlyas Keleş'in, devletin 5 milyar dolar KDV'sini indiragandi yaptığını belgelemiş biriyim.

Bunu 8 yıl önce yazdım.

Sözcü, Cumhuriyet, Hürriyet'in Çukurova eki ve FOX Tv gibi fondaşlar, CHP'lilerin bu tür pisliklerini yazmaz, çünkü hepsi mangırın peşinde!

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Not 1

Azim Öztürk ve birlikte iş tuttuğu Ömer Kaya'nın peşindeyim.

Çünkü Öztürk, henüz FETÖ'cülüğün hesabını vermedi.

FETÖ'nün üniversitesi ne yer tahsis eden oydu...

Reis'e ağır hakaretler eden, FETÖ'cüyü yıllarca yanında tutan da!

Ömer Kaya'nın ise bıldır yediği hurmalar kendisini daha çok tırmalayacak!

Kaya, Azim'in gizli kasası mıydı, değil miydi? Eninde sonunda öğreneceğiz tabii.

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Not 2



Hasan Karakaya'dan sonra, Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu'nu da ebediyete uğurladık.

Türk basınının yüz akı Akit Gazetesi'nin sembol isimleriyle...

Allah'ın rahmeti üzerlerine olsun...