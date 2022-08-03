ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Kemal Kılıçdaroğlu, arkadaşları ve yandaş basını, millete aptal muamelesi çekiyor!
CHP sözde sağlık çalışanlarının sorunları için özde ise 'şov' için Meclis'i toplamaya kalktı ama nefesi yetmedi. HDP bile CHP'nin çağrısına uymadı.
Milletin karnı, Bay Kemal'in yalanlarına tok!
Vatandaş keriz değil, her şeyin farkında. Kılıçdaroğlu havada kuş tutsa dahi, değil AK Parti ve MHP'den, milletten zırnık oy alamaz!
Muhalif medyanın durumu ortada.
Mersinli FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya'nın Vahap Seçer'e övgü düzmesinin sebebinin, 6 milyonluk bir ev olduğunu biliyor. Adamın Mersin'de yazlığı da varmış!..
Millet uyumuyor İsmail!
Sezgin Baran Korkmaz'ın gazetecileri satın almasının sonuçları ortada. Gazeteci kalemini satarsa at izini it izine karıştırır...
Örneğin ABD'nin sınırımızda bir PKK devleti kurmasına gıkı çıkmaz. Rüşvetçi CHP'li başkanlara da toz kondurulmaz!
Gazeteci kalemini sattığı an tuz kokar, tuz!
***Adana'nın vicdanı kıt kafatasçı Belediye Başkanı Zeydan Karalar, şehit eşi Hatice'yi önce izne çıkardı sonra 'Kocan bize mi şehit düştü?' diyerek kovdu...
***Mersin Park Bahçeler'de Göher Şahin'in torpili, terörist hamisi Veli Ağbaba çıktı.
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Ortada bir ABD oyunu/Biden projesi var!
Eski CHP mebusu Onur Öymen, "Her konuşmasında Atatürk diyen Dersimli Kemal bir Amerikan projesidir" demişti.
Kılıçdaroğlu, Türkiye üzerine oynanan kirli oyunun parçası oldu.
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Bay Kemal'e 'Öcalan'la görüş' talimatı verdi.
Kılıçdaroğlu yakında İmralı'nın kapısını çalar.
Bunlar 'Ateşin Çocukları'na ormanları yaktırdı, şimdi yanan orman alanlarına '5 yıldızlı otel ve golf tesisleri yapılacak' diyorlar.
Hain bürokratlar ise kafa kaldırdı, yeni Fuat Avni'ler işbaşında.
Reis'in projeleri 'Altılı Masa'ya sızdırılıyor.
Ama millet bu numaraları yemez! Osmanlı tokadı yakındır hazır olsunlar...
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NOT:
Can Tanrıyar isimli düzenbazın, nitelikli dolandırıcılıktan yargılanan çantacı İrfan Güneş'le olan muhabbeti yine medyaya düştü... İkisinin de memlekete zararı büyük. Peşlerindeyiz....