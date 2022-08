ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Kemal Kılıçdaroğlu, arkadaşları ve yandaş basını, millete aptal muamelesi çekiyor!

CHP sözde sağlık çalışanlarının sorunları için özde ise 'şov' için Meclis'i toplamaya kalktı ama nefesi yetmedi. HDP bile CHP'nin çağrısına uymadı.

Milletin karnı, Bay Kemal'in yalanlarına tok!

Vatandaş keriz değil, her şeyin farkında. Kılıçdaroğlu havada kuş tutsa dahi, değil AK Parti ve MHP'den, milletten zırnık oy alamaz!

Muhalif medyanın durumu ortada.

Mersinli FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya'nın Vahap Seçer'e övgü düzmesinin sebebinin, 6 milyonluk bir ev olduğunu biliyor. Adamın Mersin'de yazlığı da varmış!..

Millet uyumuyor İsmail!

Sezgin Baran Korkmaz'ın gazetecileri satın almasının sonuçları ortada. Gazeteci kalemini satarsa at izini it izine karıştırır...

Örneğin ABD'nin sınırımızda bir PKK devleti kurmasına gıkı çıkmaz. Rüşvetçi CHP'li başkanlara da toz kondurulmaz!

Gazeteci kalemini sattığı an tuz kokar, tuz!

***

Adana'nın vicdanı kıt kafatasçı Belediye Başkanı Zeydan Karalar, şehit eşi Hatice'yi önce izne çıkardı sonra' diyerek kovdu...Hitler kafalı bu adam, Adana'ya nasıl başkan oldu?İsmail Küçükkaya bu haberi de görmez.Çünkü söz konusu olan menfaatidir.Cumhuriyet, Birgün, Sözcü ve Hürriyet'in Çukurova ekleri de bu haberi yapmaz. Hepsi paranın peşinde koşuyor...Bay Zeydanden başkasını datanımaz ki! Şehit eşini ekmeğindenetmesi bir yana,kadına iftira atmasından korkarım.Bu arada Adana Valisi'nin tavrı merak konusu.Ne yapacaklar göreceğiz.Zeydan Karalar, başkan olunca parayı çuvalla taşır oldu. Ankara'daki milyarlık fabrikası bunun sonucudur.Türkmenbaşı'ndaki belediye arazisi, Tarsus'tan arazi alımı gibi antin kuntinler, parayı çuvala doldurur elbet.

***

Mersin Park Bahçeler'de Göher Şahin'in torpili, terörist hamisi Veli Ağbaba çıktı.Ağbaba'nın Başkan Vahap Seçer'edemesi yetiyor... Küçükkaya İsmail'in işi iseVahap Başkan'ın kirini pasını yıkamaktır.Başkan eşi Meral Seçer'in belediyeye kestiği milyonluk faturalar da merak konusu...Ne kadarı gerçektir bunların? Malum medya bunu da sormaz, onların işi Diyanet üzerinden dinimize saldırmaktır.Yediğine karışmayan, giydiğine laf etmeyen, evine girmeyen, dükkânına uğramayan bir din istiyorlar!Namazı sevmezler, çünkü zinacıdırlar...Moda düşkünüdürler, ilgi çekmek için kılıktan kılığa girerler.Yalanın cehenneme götüreceğini, gıybetin günahını ise takmazlar.ise başvurdukları tek yoldur.

***

Ortada bir ABD oyunu/Biden projesi var!

Eski CHP mebusu Onur Öymen, "Her konuşmasında Atatürk diyen Dersimli Kemal bir Amerikan projesidir" demişti.

Kılıçdaroğlu, Türkiye üzerine oynanan kirli oyunun parçası oldu.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Bay Kemal'e 'Öcalan'la görüş' talimatı verdi.

Kılıçdaroğlu yakında İmralı'nın kapısını çalar.

Bunlar 'Ateşin Çocukları'na ormanları yaktırdı, şimdi yanan orman alanlarına '5 yıldızlı otel ve golf tesisleri yapılacak' diyorlar.

Hain bürokratlar ise kafa kaldırdı, yeni Fuat Avni'ler işbaşında.

Reis'in projeleri 'Altılı Masa'ya sızdırılıyor.

Ama millet bu numaraları yemez! Osmanlı tokadı yakındır hazır olsunlar...

***



NOT:

Can Tanrıyar isimli düzenbazın, nitelikli dolandırıcılıktan yargılanan çantacı İrfan Güneş'le olan muhabbeti yine medyaya düştü... İkisinin de memlekete zararı büyük. Peşlerindeyiz....