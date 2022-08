ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Mersin ve Adana belediyelerine her an bir kayyum gelebilir. Çünkü CHP'li başkanlar, Mersin'i Kandil'in üssü, Adana'yı da örgütün lojistik merkezi yaptı... Örgüt uyuşturucu trafiğini Mersin'den yönetiyor...

Her iki ilde FETÖ palazlanmaya başladı. Gözüm FETÖ'cü Mekin Merter Salt'ın üzerinde. Yoldaş gazeteciler CHP'li belediyeleri hortumluyor. FETÖ'cüler, PKK'lılar ve yoldaşlar gazeteci takımı, Mersinlinin parasını yiyor! Vahap Seçer'in mafyavari yönetimi halkı bezdirdi, ağaç katillerini koruması da vicdanları yaraladı. PKK'lılardan kurulu 'infaz tim'leri halkı korkutuyor.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'un, "Bu işler Mersin Belediyesi'ne yerleştirdiğin PKK'lıları kullanmaya benzemez!" sözleri çok anlamlıdır.

PKK'lı infaz tim'lerinin hedefinde muhalifler var. Bakan yardımcısının CHP ile PKK'nın işbirliğini somutlaştıran açıklaması, Ali Mahir Başarır'ı kudurttu. Murat Karayılan'ın kankası Kandil aşığı Serdar Akinan, Seçer'e danışman oldu. Adama her ay 375 bin, artı KDV ödeniyor! FOX'un küçük İsmail'i ile Serdar Akinan'ın Mersin'e geliş sebebi gazetecilik değil çil çil dolarlar.

***

FETÖ ve PKK, CHP'li belediyeleri arka bahçesi yaptı! Belediyeleri LGBT okuluna çevirdiler. Zeydan Karalar garibanları işten attı, yerlerine örgütten adam yerleştirdi. Şehit eşini?" diyerek kovma sebebi buydu. Meydanı boş buldu yani! Rüşvet ve adrese ihale gırla gidiyor. Bunların birini bile Vali Hüseyin Avni Coş zamanında yapamazdı. Ama devlet uyumuyor Zeydan efendi! Yaptıklarını tek tek not alıyor. Hesap sorması yakındır. Şehit eşine iş bulmak yine Erdoğan'a kaldı! Zeydan Başkan 'İpek' dururken başkasına yardım etmez ki.

***

CHP, FETÖ, PKK ve İP sokakları yakmak için çabalıyor. KPSS'de bile bunların parmak izleri var! AK Parti milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'a polisin çektiği numaranın arkasından da CHP'li Ali Mahir çıktı. Ordu Valisi Tuncay Sonel'i Ümit Özdağ da diline doladı. Güya Vali, Suriyelilere 8 milyon aktarmış! Hem de kuyruklu yalan! Barbar Cemal koruma olarak mafya tetikçisi olan birini tuttu. Gazeteci Latif Şimşek'e saldıran bu çakaldı. Sözcü ve malum medya ne bu haberi verdi ne de Reis'in Alevi derneklerini ziyaretini... Ne kadar dürüst yayın yaptıkları buradan belli.

Bakan yardımcısı, "PKK'lıların hepsi yakında açıklanacak, hesap sorulacak" dedi. CHP ve ortaklarının Türkiye'ye kurduğu tuzak böyle deşifre olacak! Millet kime oy vereceğini daha net görecek! CHP'li belediyeler teröristlerin evi oldu. Yakında buralara kayyum atanır...

***



Not: 1

Ç.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Selahattin Kaçıranlar, aynı fakülteden Prof. Dr. Deniz Ünal'a işkence gibi tacizler yapıyor. İki çocuk annesi bir kadınla zorun nedir vicdansız! Şimdi de Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel'e taktın. Kadınlarla alıp veremediğin nedir! Ruh hastası mısın yoksa? Bu tip işleri ancak ruh hastası bir FETÖ'cü yapar!. Oğlun FETÖ'nün okullarında okumuş, toplantılarına bile katılmışsın. Soruşturma da geçirmişsin! Ama nasıl yırttığını anlayamadım.



Not: 2

Adana'nın yüksek minareli camileri var. Ama nedense şehrin bir çok yerinden, caminin dibinden bile ezan sesini duyamıyoruz. Mehmet Taşçı hocam şu konuya bir el at lütfen!