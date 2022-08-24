ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Muhalefete göre "AKP eriyor, Erdoğan gidiyor..."

Belediyeler CHP'de, garibanları çıkarıp yerine teröristleri doldurmaktan başka hangi hizmeti yaptı ki Erdoğan gidecek?

Reis Cumhurbaşkanlığına giden yola İstanbul belediyesinden başladı.

Bunlar ise belediyelerin içine etti!

İsteyen İstanbul, İzmir, Adana, Ankara, Mersin ve Hatay halkına sorsun. Memnunlar mı değiller mi öğrensin!

Belediyeleri yoldaşlara arpalık yaptılar!

Her tarafı b.k götürüyor!

Ahlaksızlıkta ve hırsızlıkta rekor kırdılar?

Hangi yüzle milletten oy isteyecekler?

Başkan Erdoğan ülkeye yaptığı hizmetleriyle level atladı, o artık bir dünya lideri.

Millet aptal değil, her şeyi görüyor!

Alican Yamanyılmaz ve CHP'li Zeydan Karalar, Karataş'ın kaderini değiştirecek, Türkiye'nin ve Avrupa'nın tek projesi olan "Tarıma Dayalı Su Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ni' ele geçirmeye kalktı!

Yamanyılmaz rüşvetçi bürokratların desteğiyle önce bir şirket kurdu. Hisselerin yüzde 52'sini kendine, yüzde 24'ünü de CHP'li Karalar'a verdi!

Kalanını da Valilik, Karataş Belediyesi ve Sanayi Odası arasında bölüştürdü.

Hükümetin projesini bile çalmaya kalktılar.

Kirli tezgâhı Vali Dr. Süleyman Elban bozdu.

Alican'ın önceki adı 'Yusuf Ali' imiş niye değiştirmiş acaba?

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CHP kafası puştluğa, rüşvete ve tacize iyi çalışır!Üç buçuk yılda ne yaptıkları ise ortada.İktidar şansını nefislerine heba ettiler!Pornocu kadını müdür, rüşvetçiyi de daire başkanı yaptılar...Akrabalarını ve yakınlarını belediyelere doldurdular...Rüşvet ve adrese teslim ihaleden vazgeçmediler.CHP'li başkanlar arasında personeli ilehayatı yaşayan başkan bile var!Binlerce gariban işçiyi sokağa attılar.Karalar partilisi Soner Çetin'in başarısını kıskandığı için hakkında dedikodu üretip birtakım kişilere belediye gücünü kullanarak yalanlar yazdırıyor, ne ayıp!Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz'a da çelme takıyor.Vahap Seçer de ondan farklı değil.Adam eşi Meral'den milyonluk mal almadan duramıyor.

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Osman Öztürk bir şiirinde;"Hayat emekle kazanılan, onurla yaşanılan bir ömür yolculuğudurYolculuk derin denizlerde korkmadan yüzerek kazanılır.Sığ sularda ördekler, derin denizlerde cesurlar yüzer..."Başkan Erdoğan hep derin sularda yüzdü.7 değil, 70 düvelle de savaşıyor!"Ulan sen bir kenesin utanmazın arlanmazın birisinBir Mikrop gibiBir Virüs gibisinYapıştığın,İğneni soktuğunGirdiğin yeri iflah etmezsin..."Öztürk burada sanki CHP'yi tarif etti!CHP'nin girdiği yer iflah olmuyor da...Belediyeler CHP için büyük bir şanstı...Ama bunların belediyelerinden ahlaksızlık ve rüşvet fışkırdı.Pornocu kadını da böyle müdür yaptılar.PKK sever Serdar Akinan'ı basın danışmanı yaptılar. Adam hem Adana'nın hem Mersin'in haracını yiyor...FOX'un İsmail'i ise hepsinin haracını!

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Dünya gözünü Lviv'deki zirveye dikmişti!CHP ve İYİ Parti'nin fonladığı Cumhuriyet, Sözcü, Birgün ve Karar zirveyi mahsustan görmedi?Mesela Sözcü o gün!" manşetiyle çıktı.Alçak atın ulan!Yakında kimin geride kimin önde olduğunu görürsünüz!Yoldaşlar CHP'nin pis işlerini yazmazlar!Hürriyet'in Çukurova eki de Seçer'i ve Karalar'ı her gün omo ile yıkar, durur!Adamların işleri gazetecilik değil mangırdır!CHP'li vekiller Mersin'de Öcalan posteri önünde PKK'nınşarkısını çaldırdı.Bunu bizden başka yazan oldu mu?Anlaşılan fondaşlar da CHP gibi PKK'yı terör örgütü olarak görmüyor.Biz ise milleti düşmanın köpeklerine yem etmemek için ülkemin aslanlarına sahip çıkmayı sürdüreceğiz.