ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

ABD eskiden iktidarı yönetiyordu, 20 yıldır muhalefeti yönetiyor.

Erdoğan'a düşmanlık yapmaları için muhalefeti paraya boğuyor.

Onlar da Reis'i oyun dışı bırakmak için her yolu deniyor.

En tehlikeli yalan içinde tek doğru olan yalandır!

Yalancı Sedef Kabaş sosyal medyada "Kız Kulesi yok, ya yıktılar ya sattılar" dedi.

Kadın restorasyonu 'yıkım' gibi gösterdi.

"Ya sattılar" lafı ise bir algı içindi.

Peker'in piyasaya sürdüğü yalanlar da bu cinstendir.

Adam CIA ve FETÖ'nün kulağına fısıldadıklarını dillendiriyor! Peker'in FETÖ ile dostluğu 1992'lere uzanır.

Doğru mudur bilmem Ortadoğu'nun kiralık katili Muhammed Dahlan ile silah ticareti yaptığı iddia ediliyor!

15 Temmuz darbesinin de finansörü Dahlan'dı!

Mafya yalanıyla siyaset yapanlar Erdoğan düşmanıdır!

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Çaycılıktan gayrimenkul zenginliğine yükselen CHP'li Gürsel Tekindedi ama sadece bakanlık mı? Valilik ve kaymakamlık da verecekler!Sezai Temelli memleketi başımıza yıkacağını söylerken buna güvendi. Başka provokasyonlar da yapacaklar!Bizi tahrik edip sahaya indirecekler!Bir ölüm kalım savaşındalar!Seçimle yok olacaklarını gördüler! FETÖ ve PKK'nın kamudaki kolları da koparılacak!AB ve ABD'nin tüm maşaları, Siyonist militanlar, Sabetayist kalemşörler, sözde sanatçı ve karanlığın mimarları kütükten silinecek!Kokuyu aldılar.

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Yemuş hanımın oğluAtatürk'ediyecek kadaröfke duyan biridir. Aksi olsaydıdiyen Onur Öymen'ipartiden atmazdı.Sivas'ta 35 can yanarken seyredenyanına aldı!..Cinneti durduracak tek kişiydi SP lideri!Hem vahşeti seyretti hem de katilleri savundu.Bay Kemal, KHK'lıları görevlerine iade edecekmiş!Fırsat bulsa daha fazlasını yapar!FETÖ'cülere almadıkları maaşları da verir! Hatta Yavuz Sultan Selim'in kaftanını FETÖ'ye gönderir, Türkiye'ye dönüşünde ona şaşaalı bir devlet töreni yapar!Sonra da 1918'de işgal kuvvetlerinin yaptığı gibi silahlı kuvvetlerimizi ve polisimizi terhis eder...PKK'dan ordu, FETÖ'den ise polis teşkilatı kurar!

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CHP'li Zeydan Karalar'ın kindarlığı DHKP-C'den gelir. Mihraç Ural'la dost olmanın bir gereğidir bu!

Zibidi takımına belediye parasıyla yazılar yazdıracak kadar ucuz biridir Zeydan.

Billboard ihalesini bir yıldır niye yapmıyor?

Müfettişleri kafakola mı aldı?

CHP'li Umut Şenol'a ait 'Karma' billboardları bedava mı kullanıyor?

Oğlu Mert'in bu işteki kârı nedir?

Seçimlerde iktidarın afişlerine böyle mi engel olacak?

Karalar ele geçiremediği "Tarıma Dayalı Su Ürünleri Organize Sanayi Bölgesi"ni şimdi karalamaya kalktı. Vali Dr. Süleyman Elban'ın ve Başkan Necip Topuz'un yatırımcı Alican, pardon Yusuf Ali'yi kaçırdığını söylemiş. Ayrıca projenin yapılamayacağını da iddia etmiş.

Zeydan Karalar ve Vahap Seçer'in PKK'ya verdiği desteğin devlet farkında.

Yani kayyuma az kaldı az!

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NOT:

1- Erol Evcil kamuyu 4 milyar lira zarara uğratırken Dörtyol ve Osmaniye vergi bürokratları neredeydi?

Para mı tatlı geldi beyler... Bunun hesabı mutlaka sorulmalı!

2- Hatay Çevre Müdürü Nizamettin Ülker, hakkını arayan vatandaşa 'Şikâyetini geri çek ceza yazarım' dedi mi?

3- FETÖ, gazeteci Ahmet Külekçi'yi Hrant Dink cinayeti ile ilişkilendirmek istiyor. Ayrıntısını yazacağız.

4- Bu hafta Azim Öztürk ve Ömer Kaya'ya yer kalmadı. Haftaya.