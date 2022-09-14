ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Reis'e de Abdülhamid planı yaptılar!

İngiliz ajan Vambery, "Parçalı muhalefeti birleştirmediğimiz sürece, Abdülhamid'i indiremeyiz" demişti.

Tarih tekerrür ediyor, CIA'nın başı Biden da Bay Kemal'e, "Muhalefet unsurlarını birleştirirsek Erdoğan'ı indirebiliriz" diyor.

Türkiye'nin önünü kesmek için hep birlikte Erdoğan'ı yemeyi kararlaştırdılar.

Hakan Fidan'ı ifadeye çağırarak işe başladılar...

O tezgâh bozulunca isyan çıkardılar! Gezi bastırılınca 17-25 Aralık kumpası ile geldiler. FETÖ'nün MİT TIR'ları operasyonu da aynı amaç içindi.

15 Temmuz'da 'ölüm vuruşu' için geldiler.

Ama hiç ummadıkları millet engeline takıldılar.

Şimdi de sinsi bir tezgâh peşindeler.

CHP'li Tunç Soyer, ecdada küfretti, İslam düşmanı Kraliçe'ye ise ağladı.

Yunan'ı baş tacı ederken Osmanlı'ya küfretti!

Bunlar Osmanlı deyince çıldırıyor!

Sanki Osmanlı Bizanslılar'a değil de bunlara çaktı!

PKK'ya laf etmezler, Rumların itliklerine de onay verirlir!

Türkiye'yi bölmek isteyenlerle bir olurlar.

Hainlerin bu tezgâhını hâlâ anlamayan var!

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Adı Mihraç Ural, bilinen adıyla Ali Kayalı ...Takma adı "Esed yanlısı örgütün Hataylısözde komutanı...THKP/C terör örgütünün başı, Acilciler'in lideri!53 sivilin hayatını kaybettiği Reyhanlı saldırısının baş faili!Bu katil CHP'lilerle birlikte yine kanlı bir tezgâh peşinde. Adamlarına 'kodadıyla şifreli talimatlar veriyor.Son tezgâhıyla kim bilir kaç insanın canını yakacak?Hatay, Adana Mersin ve Tarsus belediyeleriyle işbirliği halinde.CHP'li başkanlar arasında Esed'in ajanları var...Esed'in ajanları içinde de CHP'li mebuslar var...Ural'ın elemanlarının çoğu kendisi gibi Nusayri!.Savcıdedi.da DHKP-C'ye üye kazandırmak için kurulmuştur.Peki...vene iş yapar?Adana'da yaşayankimdir? Zeydan Karalar 'ın Mihraç Ural ile ne ilişkisi var?Sorular CHP'li Karalar'ın sırlarını deşifre edecek.Altın Koza'da kimlere ne peşkeşler çektiğini de öğreneceğiz!Odatv, "Mihraç Ural mı kaldı?" diye sormuştu.Mihraç Ural da var, onun CHP'li ajanları da...Siz siz olun sakın uyumayın!

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Gazetemiz yazarı Mahmut Övür ile Barış Yarkadaş, ihaleci İYİ Partililere projektör tuttu. Onlar da karanlıkta ışık gören bıldırcına döndü.

Mansur Yavaş'ın İYİ Partili Bedri Yaşar'a 107 milyonluk ihale verdiği böyle anlaşıldı. Ama Yaşar'ınki devede kulak bile değil, turpun büyüğü torbada.

Sırada Ekrem İmamoğlu ile diğer CHP'li belediyelerin İYİ Partililere verdiği ihaleler var.

Bedri Yaşar 'lokum' ihaleleri sever, bu konuda sabıkası da var.

17 Ağustos depreminde 11 trilyonluk konut ihalesi mesela.

Devlet Bahçeli'nin "İhaleye gireni yakarım" uyarısına rağmen ihale aldı adam...

İşi dönemin Bayındırlık Bakanı Koray Aydın verdi.

Bedri Yaşar konutları bitirmediği gibi boyaların parasını da ödemedi.

Yarkadaş buz dağının görünen kısmını anlattı...

Ya görünmeyenler?

Koray Aydın'ın İller Bankası'ndaki usulsüz ihalelerden haberi vardı, 'müteahhit' kılığında ihaleye soktuğu adamları da.

Devlet Bahçeli Aydın'ın üstünü niye çizdi sanıyorsunuz...

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NOT:

Fethiye'de yaşayan Prof. Dr. Kaan Kulan, ilçedeki özel okulların öğrencilere fahiş fiyatla kitap ve kıyafet satmasından yakındı. Bakanlığın bu soyguna 'Dur' demesini istedi.