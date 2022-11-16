ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Emperyalist güçlerin Türkiye'deki en büyük sermayesi Atatürk ile aldatmaya müsait milyonlardır!

Yani siz her 'Atatürk' diyeni vatansever sanmayın!

Vatanı yırtık ayakkabılı, yamalı elbisesi ile millet kurtardı! Takım elbiseli, fiyakalı sözde aydınlar ve siyasiler de emperyalizme esir etti.

Taksim'i bombalatarak, Ecrin bebeği katleden PKK'ya destek veren CHP'nin sözde Atatürkçüleridir.

Bunlar 'terör' diyen ama 'PKK' diyemeyen korkaklardır. Amaçları kaos ve korku salmaktır!

Çoklu masa ile Cumhur İttifakı'na bu gözle bakın!

Arsuz'daki arazi hırsızlığına gelince...

Sıkışan çete üyeleri bir bir ötmeye başladı.

Hatay İdare Mahkemesi'nin ihanet gibi kararından sonra, Lübnan'da hayali isimlere sahte vekaletler düzenleten Setrak Daoud Ghazarian isimli çete üyesi, parasını alamadığı için mahkemeye gidiyor! Setrak isimli şahıs, sahte vekaletlerle devletin binlerce dönüm arazisinin devrini sağladı.

Karşılığında yüklü miktarda para alacaktı.

Devlet arazilerini kılıfına uydurarak çalan çete lideri Davut Bayar ise tapudaki açıkları bilen bir çakaldır!.

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