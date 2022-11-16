ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Emperyalist güçlerin Türkiye'deki en büyük sermayesi Atatürk ile aldatmaya müsait milyonlardır!
Yani siz her 'Atatürk' diyeni vatansever sanmayın!
Vatanı yırtık ayakkabılı, yamalı elbisesi ile millet kurtardı! Takım elbiseli, fiyakalı sözde aydınlar ve siyasiler de emperyalizme esir etti.
Taksim'i bombalatarak, Ecrin bebeği katleden PKK'ya destek veren CHP'nin sözde Atatürkçüleridir.
Bunlar 'terör' diyen ama 'PKK' diyemeyen korkaklardır. Amaçları kaos ve korku salmaktır!
Çoklu masa ile Cumhur İttifakı'na bu gözle bakın!
Arsuz'daki arazi hırsızlığına gelince...
Sıkışan çete üyeleri bir bir ötmeye başladı.
Hatay İdare Mahkemesi'nin ihanet gibi kararından sonra, Lübnan'da hayali isimlere sahte vekaletler düzenleten Setrak Daoud Ghazarian isimli çete üyesi, parasını alamadığı için mahkemeye gidiyor! Setrak isimli şahıs, sahte vekaletlerle devletin binlerce dönüm arazisinin devrini sağladı.
Karşılığında yüklü miktarda para alacaktı.
Devlet arazilerini kılıfına uydurarak çalan çete lideri Davut Bayar ise tapudaki açıkları bilen bir çakaldır!.
***
Setrak parasını istiyor ama alamıyor.
Davut Bayar ise kurduğu tezgahla devletin 1500 dönüm arazisini çaldı. Milyon dolarlık arazilere tapuda 30-40 bin lira değer koydu. Davut efendi
kendine ait 50 dönüm bir yer için 1.5 milyon dolar, yani 28 milyon lira istiyor!
Devletten çaldığı arazinin parasal değeri ise 1500 bölü 50, eşittir 30... 30'u 28 ile çarparsan 840 trilyon eder...
Bu paradan yargı, siyasetçi ve mamurlar pay aldı. Tezgah da böyle işledi. Çete üyeleri yargıdan kaçamayacak!
FATURACI MAHİR
Mahir Taner
gönderdiği açıklamada maliyecileri göreve çağırmamızdan rahatsız olmuş. Dürüst bir iş insanı bundan niye rahatsız olur.
MASAK ve MALİYE 'Fatura Mahir'
in çalıştığı bankadaki para hareketlerine bakarsa vurgunu yakalar. Kıbrıs kumarhanelerinde harcanan dolarların kaynağı da ortaya çıkar. Adamın paraya, mala mülke sevdası büyük...
İndira gandi yaptıklarını yazmadık daha.
Mahir efendi İTSO'ya suç isnat ettiğimizi de söylemiş! Bakanlık müfettişi Erdem Bulut
'un İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim ettiği rapor elimde.
Hasıraltı edilen o raporda neler yok ki? 3 bin üyeli odanın 500 şirketi naylonmuş!
Faturacı Mahir ile Levent efendi
bunun için hep yönetimdeymiş ya!
Peşinizi bırakmam!
VAHAP SEÇER
CHP'li Mersin Belediyesi PKK'lılarla dolu...
Bunu yazdık diye tazminat ödedik.
Polisin belediyeden aldığı PKK'lılar cezaevine konmuşken hem de.
Kuyruk acısı olan İsmail Küçükkaya ile beslemelerin diline de düştük.
Aloo... Kenti PKK afişleriyle kim donattı?
PKK'ya nefes aldırmayan İHA ve SİHA'lara kim taktı... Konuş İsmail... Sen niye Mersin ve Adana'yı mesken tuttun. Anlat hele?
İftiracı Semih Gökayaz'ın avukatlık nezaket ve etik değerlerine ne kadar sadık kaldığını sonra anlatacağız!
REKTÖR DEPCİ
İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Tolga Depci hakkında duyduklarıma inanmamıştım, hepsi doğruymuş meğer! Depci gelip açıklayacaktı, ama gelmeye korktu! Herif cinsel tacize uğrayan Candan hanımın işine son verdi, tacizci Servet'i ve öğrenci tacizcisi Ender'i ise ödüllendirdi. İsterseniz bunu soruşturma avukatı Mehmet Memişoğlu'na sorun.
DEMİRCİ KAYYUMU
Payas'ta demir üreten fabrikaya atanan kayyumun, Erol Evcil'den farkı yokmuş. TMSF Başkanı hemşerim Fatin Rüştü Karakaş'ın dikkatine...