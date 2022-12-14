ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Kemal Kılıçdaroğlu 'küçük gelin' için Adalet Bakanlığı'na yürümüş...

Yesinler senin yürümelerini...

Numaracısın ve riyakarın birisin sen!...

Samimi olsaydın PKK'nın dağda tecavüz ederek kirlettiği küçük çocuklar için yürürdün!

En azından yüreği yanan Diyarbakır annelerine giderdin.

Numaracısın sen. Sınırımızda PKK devleti kurmak isteyen Amerika'ya bir çift laf ederdin.

PKK'ya ve ABD'ye postasını koyan Reis'i örnek alırdın.

Bu adamda hiç mi utanma yok!

ABD ele geçirdiği CHP'ye kurdurduğu masayla 'düşman' ilan ettiği Erdoğan'ı yıkmak istiyor. O da tıpkı darbeyi seyreder gibi seyrediyor...

Amerika gerçekleştirdiği onca darbe girişiminden sonuç alamayınca Reis'i öldürmeye bile kalktı.

Şimdi de karşısına CHP üzerinden ABD vatandaşı Rifkin isimli birini çıkardılar.

Kim bu Jeremy Rifkin?

CHP'nin yeni bir Kemal Derviş'i mi yoksa?

ABD sınırlarımızı değiştirmekten vazgeçmedi.

CHP'ye darbe yaparak milli biri olan Baykal'ı indirdi, yerine kullanabileceği Kemal'i getirdi.

Milletin bu gerçeği görmesi lazım.

Vatanın bölünmez birliği için bu şarttır.

Çünkü masadakiler birer ABD mandasıdır.

Çocuk gelin üzerinden muhafazakâr camiayı linç etmeye kalkmaları da ABD planının bir parçasıdır...

Öfkeliyim diyerek bakanlığa yürüyen Bay Kemal samimi olsa pornocu bir kadını belediyede müdür yaptırmazdı!

***

Abdülhamid'e yapılanların tekrarını yaşıyoruz.Osmanlı gibi Türkiye'yi de parçalayacaklar!Bay Kemal bunun sözünü vermiştir.İthal danışmanlar bunun işaretidir.Mesela Daron Acemoğlu!Sürekli Atatürk'ü eleştiren bu adamı Bay Kemal niye danışman yaptı?Kamer Daron Acemoğlu, Ermeni kökenli Türk ve ABD vatandaşı olan biridir.ABD talimatıyla siyasi buhran çıkaran TÜSİAD'ın da akıl hocasıdır!diyen bir bozguncu yani!Ya Kılıçdaroğlu'nun yere göğe sığdıramadığı Jeremy Rifkin?Rıfkı efendi danışmanlık yaptığı Avrupa ülkelerinin başkanlarına sekreterlik yaptırmaktadır.Aynısını CHP'nin başkanına yaptıracaktır.Avrupa'ya dayatılan kanunları hazırlayan adamdır.Rıfkı agaya göre inekler ve koyunlar çevreye zararlıdır.Süt, yoğurt ve et yasaklanmalıdır, petrol ve gaz da. 2007'de Avrupa'ya bunu kabul ettirdi.Şimdi sıra Türkiye'de.Herhalde eti yasaklayıp insanlarıbesleyecek.Yani Rıfkı başa bela ikinci bir Kemal Derviş vakasıdır. TSK'ya iftira atan PKK sevdalısı Hacer Foggo'yu anlatmadık daha?CHP'nin'ni ABD ve İngilizler birlikte hazırladı. Kılıçdaroğlu temiz parayıdediği İngiliz'den dürüst aklı dadediği ABD'den aldı.Yani CHP mandacılığın manifestosunu yazıyor.

***

CHP'ye bakın hizaya gelin beyler;Vahap Seçer, Mersin'in evlatlarını işten attı yerlerine terör örgütleriyle iltisaklı yüzlerce kişiyi aldı.CHP'li Zeydan Karalar ve Akif Kemal Akay da aynı yolu izledi.CHP belediyeleri PKK, FETÖ, DHKPC'lilerle doldu.Müslümanları diline dolayan CHP'de porno kasetiyle meşhur bir kadın müdürlük yapıyor.Fanteziye bakın siz!CHP'de insanı kusturan bu tür rezaletlerden binlercesi var!Kandil'deki PKK elebaşlarının küçük bebelere tecavüzlerini ise anlatmaya dilim varmıyor...Hey yavrum hey!!Arsuz...Arsuz'taki çete ile ilgili önemli gelişmeler var... Ama haftaya...