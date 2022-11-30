ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Bence '6'lı Masa' ikide bir toplanıp kendi kendine 'gelin güvey' olmayı bıraksın!. Parayla yaptırdıkları anketlerle de ne milleti ne de kendilerini kandırsınlar çünkü hesap ortada...

TOKİ'nin "ilk evim" projesine 5 milyon 135 bin kişi başvurdu. 1 milyon 177 bin kişinin 'arsa', 73 bin kişinin de 'işyeri' talebi var! Yani toplam 6.5 milyon insan "konut, işyeri ve arsa" için Reis'e güven duyuyor.

Bu rakam seçimin en doğru anketine işarettir.

Başvuranları 2 ile çarparsanız rakam 13 milyona çıkar. Buna 10 milyon asgari ücretliyi, maaşına zam yapılacak 13 milyon emekliyi, EYT'liler ile kadro alacak sözleşmelileri de eklediğinizde rakam 60 milyonu geçer.

Seçimlerde toplam 64 milyon kişi oy kullanacak. Masa istediği kadar HDP ve FETÖ'ye yatsın.

İstedikleri kadar Reis nefretiyle dolu bir anayasa taslağı hazırlasınlar, istedikleri kadar CHP'li belediyelere PKK'lı ve FETÖ'cüleri doldursunlar.

Bay Kemal her gün yalan ve iftiralarına devam etsin... İsmail Küçükkaya da istediği kadar Zeydan Karalar ile Vahap Seçer'i ekranına çıkarsın.

Vallahi vız gelir tırıs giderler!

Kaybettiniz uşaklar kaybettiniz...

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Necip Hablemitoğlu'nun katili Levent Göktaş, Aydın Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu ile İnan Kıraç'ın avukatıydı. Sezgin Baran Korkmaz'dan Kıraç'ın alacağını da o tahsil etmişti.Göktaş, Tuncay Özkan'la da kanki.Bay Kemal, Hablimetoğlu'nun ölüm emrini veren Gülen'in çektiği kaset sayesinde CHP'nin başında.CIA ajanı Ruzi Nazar'ın yetiştirdiği Enver Altaylı'nın yaptıkları ise ortada.Meral Akşener'indediği Orhan Kavuncu, FETÖ'cü ajan Altaylı'yı kurtarmak için kapı kapı gezmiş.Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Rasim Bölücek'in, Enver Altaylı ile 1,22 (bin yirmi iki) kez ne görüştüğünü bilen bir CHP'li çıktı mı?Ya Altaylı'nın kardeşi Taha ile Kavuncu'ları ne kadar tanıyorlar?

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Arsuz'la ilgili bombayı haftaya patlatırız.

Setrak avukatına verdiği vekalette adres olarak Davut Bayar'ın mahallesinde hayali bir yer gösterdi.

Yabancılar adına tapu devri yapan muhtarların verdiği "Teyit İlmuhaberleri" de sahte çıktı...

Çete aralarında bile hülle devirler yaptı.

Şimdi ise devletten çaldıkları parseller için birbirlerine düştüler.

Arsuz'lu bu büyük vurgunu ortaya çıkaran Avukat Necati Yıldız'ın heykelini dikmeli.

İskenderun için 'dedikodusu bol bir yer' derlerdi de inanmazdım, öyleymiş.

Sevgilisine kızan kadın da ortağını basın üstünden hizaya çekmek isteyen de bizi aradı. İTSO'daki yolsuzlukların tanıkları da.

Metin Yıldız'ı kayırdığımızı söyleyen bile çıktı! Biz kimsenin ne hasmı ne de dostuyuz...

Söz konusu olan kamu yararı olunca belgeli her şeyi yazarız, Yıldız mıldız dinlemeyiz yani.

Elinde belge olan göndersin de görsün.

Ama bizi cambaza baktırıp intikam narası atanlara da asla yol prim vermeyiz!

Davut efendi ve ortaklarının oyununu bozup kamu arazilerini kurtarmakta kararlıyız.

Levent Yılmaz, Sinan Kirmit'i, Mehmet Ali Sipahioğlu ile Bedreddin Öz'ü, Mehmet Karaçay, Uğur Balta, Deniz Bayar, Gazel Çulha, Nasrettin Gökpınar, Bülent Can, Ali Tekten ve Mahir Taner'i soran sorana...

Sabredin biraz. Sırası geleni gözyaşına bakmadan yazacağız.

Setrak'ı Lübnan'dan getiren kişilerin Mehmet Ali Sipahioğlu ile Bedreddin Öz olduğunu biliyoruz. Gerçek mirasçıların da ortaya çıktığından çetenin haberi olsun.



Not:

Servet Yaşar, hakkındaki taciz iddiasından takipsizlik almış.