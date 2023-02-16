ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Provokasyoncu psikopatlar durmuyor.

Ertuğrul Özkök Hatay Havalimanı pistini Mansur Yavaş'ın onardığını iddia etti... Gıcıklık olsun diye de "Ankara Büyükşehir'e ait araçlar Hatay pistinin onarımı için çalışıyor, bu Ankara'da birilerine dokundu..." diyor.

Gönderme yaptığı adres belli...

Psikopatlık böyle bir şey işte...

İsmail Saymaz, Devlet Bahçeli'ye laf ediyor.

Durmuyorlar illa 'hır' çıkaracaklar!

Belli ki hepsinin kuyruk acısı var!..

CHP'li başkanlar cenazeleri kaldırmadı!

Onlara kimse laf etmiyor ama...

Biz işin göbeğindeyiz, kimin ne yaptığını biliyoruz.

Mansur Yavaş'ı da Beypazarı'ndan tanırız...

İyi bir tezgâhtar olduğunu biliriz!

'Yeni CHP' gayri milli olduğu için millet düşmanıdır!

Başkanların birçoğu hizmeti değil, rüşvet ve karı-kız peşinde koşmayı bilir!

Defterlerinde 'hizmet' diye bir kavram yazmaz!

CHP'li başkanlar depremde 'sıfır' hizmet yaptı! Hemşerilerinden de sıfır not aldı.

Belki de hükümete tepki duyulması için böyle davrandılar. İş işten geçtikten sonra sahneye çıktılar.

Lütfü Savaş'ı Hatay'daki CHP'lilere, Zeydan Karalar'ı Adanalılara, Vahap Seçer'i de Mersinliye sorun...

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Savaş'ı Hatay'ın başına FETÖ hamisi eski bakan Sadullah Ergin bela etti.Adı FETÖ ile anılınca CE-HA-PE'ye sığındı...Lütfü bey 2009'dan beri başkandır... Yıkılan binaların çoğunda imzası vardır.6 milyonareklamıyla daire satan'a Başkan Savaş'ın nasıl sahip çıktığını gördük.Yüzlerce insana mezar olan rezidansın patronu için Savaş,dedi!Bu sözün irdelenmesi gerekir.Biri müteahhit, diğeri belediye başkanıdır...Yani rant yaratan ikisidir.mış.Hadi ordan...Lütfü Savaş'ı, yıllarca CHP'de il başkanlığı yapan Hüseyin Ata Kaşgöz'e sorsunlar...Depremde nasıl ortadan kaybolduğunu o anlatsın. Adam itfaiye araçlarını garaja hapsetmiş.Hüseyin Ata, oğlu Mehmet'i depremde kaybetmiş biridir...Mezar yeri açacak bir belediye görevlisi bulamamamıştır. Hatta cenazeyi taşıtacak bir belediye aracı da.Mezarlıklar Başkan Savaş'a bağlı değil mi?Depremzede hemşerilerinin yanında olmalıydı.Aksine hemşerilerinden kaçmıştır.CHP'liler, şimdi de Hatay'ın demografik yapısının değiştirileceği yalanını üfürüyor.Hüseyin Ata, bunu yayanın da lafı çıkaranın da yedi ceddine rahmet okuyor, haberleri olsun.

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CHP'li başkanlar yalan söylemeyi Bay Kemal'den öğrendi.Millet bunlara asla güvenmiyor!Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar yalan söylemeyi bıraksın artık.Güya depremin olduğu saatte yıkılan binaları geziyormuş. 14 tane mimarı varmış falan.Hatay'a da bu yüzden gidememiş garibim(!) Yalan, vallahi yalan!Depremin olduğu saatlerde Zeydan pirelerle dans ediyor olabilir.Yalancı Zeydan Karalar yalanlarıyla genel başkanını bile kandırmış biridir.Sahra hastanesi örneği ortada. Bu yalan belediyeye kaça patladı bilmiyoruz.Yere sürülen boyalar gitti. Alınan yataklara ne kadar verildi bilinmiyor.Dağdan inen terörist kıyafetiyle atıp tutmayı da bıraksın artık!Deprem gecesi yıkılan Mete Apartmanı'nın müteahhidi Muzaffer Mete arkadaşıdır.Onu Ceyhan Belediyesi'ne başkan yardımcısı yapan da odur...Kısacası Karalar'ın hayatı vukuatlarla doludur.Mersin'in CHP'li Başkanı Vahap Seçer ise insanlar enkaz altından kurtulmayı beklerken o makinelerine memleketi Tarsus'ta ağaç budatıyordu.Vatan annedir beyler!Annesi darda olanın gönlü de darda olur! Ama bunlarda böyle bir duygu yok ki!