ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Pes be Temel Karamollaoğlu, vallahi pes!

Erbakan'ın kurduğu partinin önünde, 'Yalancı Kemal'i' Cumhurbaşkanı adayı ilan etmek hocayı mezarında rahatsız etmedi mi?

Azgınlara "Umudumuz Kılıçdaroğlu" diye bağırtmak rahmetlinin kemiklerini sızlatmadı mı?

Siz Erbakan'ın adamı mısınız yoksa İngiliz ajanı mı?

Milli Görüş'çü olmadığınız yaptıklarınızdan belli...

Reis yalnız depremle mücadele etmiyor.

Küreselcilerin yıkıcı faaliyetleriyle de mücadele ediyor.

'Hatay'da devlet yok' demek, kaos ve işgale yardım etmektir.

Lütfü Savaş'ın kasası, küreselcilere gönüllü ajanlık yapıyor.

Attığı twitlerle de kaosa çalışıyor.

Bu tiplere devlet teslim edilir mi?

Ama boşuna çabalıyorlar yine kaybedecekler.

Tarih 14 Mayıs 2023...

Saat: 23.00.

Reisin balkon konuşması; "Kaldığınız yerden devam.." Muharrem İnce yine "ADAM kazandı" diyecek.

Sonuç budur, değişmeyecek!.

PKK'ya bakanlık verenlere bu millet oy vermez!

20 yıldır Erdoğan'ı durdurmak için uğraştılar.

Tehdit ettiler, darbeyle durdurmak istediler ama durduramadılar.

Allah'tan başkasına boyun eğmeyen, milletinin desteğini alan birini durdurmak imkansızdır!

***

Hırsızı, yağmacısı derken başımıza bir de deprem fırsatçıları çıktı.Kuş uçmaz kervan geçmez ilçede 6 Şubat öncesi 5 bin lira olan aylık kiraları vicdansızlar 50 bin liraya çıkardı.Depremzedelerin ruh hali iyi değil.Her yerden ağıtlar yükseliyor...Çürük binalardan sağ çıkabilenlerin başı yüksek kiralarla dertte.Nilgün B. İskenderun'da 4 çocuğuyla birlikte yaşayan bir anne.6 Şubat gecesi depremle evi yıkıldı, ölümden döndüler.Müteahhit Sami Yıldız'ın yaptığının zemini çürüktü, deprem evin duvarlarını patlattı.Çelik kapı açılmadı, komşunun yıkılan duvarından dışarı çıkabildiler.Sokakta kalan Nilgün hanım Arsuz'da Sayek Sitesi'nden bir ev buldu.20 bin TL'ye anlaştılar. Fiyat çok yüksekti ama mecbur kaldılar.Sözleşme yapacakları anda ev sahibi Zeynep D. kirayı 30 bine yükseltti.İki aylık kira bedeli kadar depozito ve ikinci altı ayın tamamını peşin istedi.Vicdansızlığın fotoğrafıydı gösterilen.AFAD için konteyner üreten Ankaralı iş insanı Ruhi Başhelvacı da boş arsaya 150 bin lira kira istendiğini söyledi.Prefabrik ev imalatı yapan Başhelvacı,dedi.

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Müteahhitlerin eksik malzeme ile yaptığı binalar, çok insana mezar oldu.Yerbilimciler Adana'da büyük bir deprem bekliyor.Böyle bir şey olursa yandık.Çünkü Adana'da kontrolsüz yapılan yüksek bina çok.Taban suyu nedeniyle bina temelleri korozyona uğradı.Bu yüzden Adana'yı vuracak 6.5 şiddetindeki bir deprem çok can kaybına sebep olur.İbrahim Nomanoğlu'nun yaptığı 20 katlı 120 daireli 'Altın Kule' şimdiden çatladı...Adana'da sakat bina çok haftaya devam...Zemin etüt firmaları ile denetim firmalarına da sözümüz olacak.