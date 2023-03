ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Bölgemizde her gün farklı bir deprem fırtınası yaşanıyor...

Peş peşe geliyorlar, 6.4, 5.5, en küçüğü ise 4.2... Vallahi nefes kesiyorlar...

Ulan her gün art arda gelen artçılardan bölgede huzur kalmadı. Bi de yalancılarla uğraşıyoruz be!

Hiç kalbiniz ağrıdı mı sebepsizce, içiniz titredi mi soğuk kış gecelerinde, hissettiniz mi ayaz gecelerini karanlığın kucağında?

Yüreğime sakladım sanıyordum korkularımı?

Ha geldi ha gelecek en büyüğü derken isimsiz bir numara düştü telefonuma...

Arayan uzlaştırma bürosu avukatıymış.

Buz gibi bir sesle 'Cem Aksu ile uzlaşın' dedi... Cem Aksu kimdi, niye uzlaşacaktım ki onunla?

Avukatım Kübra Hanım'a numarayı verdim, aramızda geçen konuşmayı ilettim.

Gelen cevap deprem sarsıntısının ötesine geçti...

Meğer Cem Aksu isimli şahıs, Ekşi Sözlük'ün küfürbaz yazarıymış. Benden de yedi ceddime ettiği küfürleri affetmemi istiyormuş.

Kimmiş bu Cem Aksu?

Ekşiyi kapatmışlar öyle mi?

Ekşi Sözlük'ün sahibi Sedat Kapanoğlu ile keyifli pozlar veren Bay Kemal ve avanesi üzülmüş vah vah!

Dine, Allah'a, iktidara ve insanlara küfreden bu lağım çukurunun kapatılması adamları çok üzmüş!

İtin biri de bu sözlükte 6 Şubat'ta camilerden sela okunduğu için yakası açılmadık küfürler etmiş ve; "Bu eylemi uygulattıran (yani sela okutan) her kim varsa hepsi katıksız birer o... çocuğudur. Şerefsiz akılsız g..tler" dedi.

Site kapatılmamış ki...

Lağım çukuruna VPN ile istediğiniz an girebilir, yazıları okuyabilir, hatta sözlüğün yazarlarındansanız küfre devam bile edebilirsiniz.

Cem Aksu'yu asla affetmem.

Tazminat davasına da hazır ol!.



BÜLENT ÖZÜLKÜ'DEN 100 ÖĞRENCİYE BURS

Günlerdir gözlerimiz yaşlı, yüreğimiz yanarak deprem bölgesinde yaşanan acıları izliyoruz.

Yer, gök bütün canlar ağlıyor, dayanmak çok zor. Kaybettiğimiz canlarımızın acısı yaktı kavurdu bizi.

Yurdumun güzel yürekli yardımsever insanları, birbirinin yaralarını saran, sarmalayan, kucaklayan halkı umut oldu herkese. Bal yürekli insanımıza bayılıyorum.

Onlardan biridir Adanalı Bülent Özülkü...

Tanıyanlar onun ne kadar güzel biri olduğunu bilir.

Binlerce insana iş ve aş verdiği için nice mutluluklar yaşadığına tanıktır herkes.

Dün aradı söylediği şey gözlerimi yaşarttı.

Bülent abi eğitime önem verir.

Deprem bölgesine gıda ve diğer yardımlar geliyor diyerek İskenderun ve Hataylı 100 üniversite öğrencisine eğitimleri boyunca burs vermek istediğini söyledi. Çok sevindim.

Halen üniversitede okuyan İskenderun ve Hataylı öğrencilerin gecikmeden başvurularını elcin.katlav@dthiltonadana.com email adresine veya 0322 457 22 22 nolu telefondan Elçin Hanım'a yapsınlar.

Bülent abinin vereceği burstan yararlanmak isteyen öğrenciler acele edin.



MET-GÜN

Firma yöneticisi Hüseyin Özalp deprem bölgesinden makinelerini çekmediklerini söyledi. Firmanın Gaziantep şantiyesinde de 300 depremzedenin barınma ve beslenmesi yapılıyor. Kutlarım Met-Gün'ün patronunu, Allah tuttuğunu altın etsin..

Ülkemize de böyle güzel insanlar lazım...



HAMYAPÇI HALUK

HAMYAP derneğinin uyanık başkanı Haluk Levent kendisiyle ilgili tartışmaları Kızılay'dan satın aldığı çadırlarla gölgeledi..

Ama dedikodusu çok...

Kesilen fatura miktarının yüksek tutulduğundan, paranın cebellezi yapıldığından dem vuruyorlar...

Bu yüzden de derneğe AHBAP değil HAMYAP diyorlar...