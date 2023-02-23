ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Lütfü Savaş, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'ndeki görevi sırasında üniversitede görevli personeli "Sağcı-solcu ve Nusayri, Alevi" diye fişlemişti.

Bu yüzden mahkemelik de oldu.

"Bölüm ve doktor adı-görüşü-ayrılma sebebi" olarak yeni ve eski çalışanları ayrı ayrı fişledi.

Kimin kiminle arkadaş ve akraba olduğu bilgisine yer verdi.

Savaş'ın tuttuğu fişlerin "görüşü" bölümünde kimilerini "sağcı", kimilerini "solcu", "Alevi" ve "Güneydoğu kökenli" gibi tanımlamalar yapması dikkat çekti.

Asıl bomba fişleme suçlamasıyla ilgili Lütfü Savaş'ın mahkemedeki beyanları oldu.

Savaş, fişlemelere ilişkin olarak, "Fişleme yapmadım. O fişleri çantama CHP'liler koydu" demişti.

Savaş tıp fakültesindeki öğretim üyelerini siyasi görüşünden mezhebine ve doğum yerine kadar tek tek fişlemiş biridir.

Fişleme yüzünden Alevi kökenli personelin yerleri bile değiştirildi.

Herif bu nedenle 2005 yılında yargılandı.

Böyle birinden kime ne hayır gelir ki?

Savaş'ın ilişkileri de enteresandır...

Berber Yaşar lakaplı mafya ile ilişkisi nedir mesela?

Ya Asef Toksöz, Ethem Sunar, Aydın Toksöz ile...

Hatayspor'da neler oldu?

4 milyon 250 bin avro Ethem Sunar'ın hesabına ne için yattı?

Bektaş Kıraathanesi, Anadolu Lokantası ile bir ilişkisi var mı?

Tutuklanan müteahhit Mehmet Yaşar Çoşkun ile ilişkisi nedir?

Soracağımız daha çok sorumuz var...

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Depremde kötü bir sınav veren Lütfü Savaş'ı Hatay'ın başına, eski bakan Sadullah Ergin bela etti.Savaş'ı CHP'ye getiren ise FETÖ idi.Kemal Kılıçdaroğlu 2013'te ABD'ye gittikten sonra Savaş'ı aday yaptı.Üniversitedeki Nusayrileri fişleyen Savaş, CHP'de rahatsızlık yarattı.Fişlemeleriyle ünlü Savaş'ın FETÖ abileri ve imamlarıyla çekilmiş fotoları da var.Bu hikaye uzundur bunu da sonra anlatırım.Göreve geldiği günden beri tartışılan Başkan Savaş depremde yıkılan ve onlarca kişiye mezar olan Emek Mahallesi'nde TİP'li Barış Atay ile birlikte kentsel dönüşüm karşıtı mitingleriyle mahalleyi insanlara mezar yaptı.Hatay 1. İdare Mahkemesi de, 11 Nisan 2019 tarihli kararıyla kentsel dönüşüm projesini iptal etti.Depremde ölen yüzlerce insanın hesabı iptal kararı veren hakimden, Savaş ve Barış Atay'dan sorulmalıdır.Göz göre göre insanların ölümüne sebep oldular.Otel odasına gözünü kırpmadan 100 bin lira verenler depremzedelere bir maaşını bile çok gördü.Utanmadandiye sormuş...Gözleri kör, kulakları sağır olan adam sorar tabii...Elazığ depreminde Kızılay çadırının içine girmiş buna rağmen,' diye sormuştu!Met-Gün gibi varını yoğunu millet için harcayanları görünce insanın gözleri yaşarıyor.Milletin yaralarını gönlü ve gözü tok olanlar sardı yine.Taşın altına ellerini değil bedenlerini koydular.Sessizce insanlara yardım elini uzatan ve reklamını yapmayan Anadolu uşaklarına binlerce teşekkür.Met-Gün yetkilisi Hüseyin Özalp anlattı.Şirketlerinin 200 iş makinesi, 1200 personeli ile 18 gündür deprem bölgesinde enkaz kaldırdığını belirtti...Met-Gün depremzedeler için 100 milyondan fazla para harcamış.Yaraları sarabilmek için harcadığı paraların önüne arkasına bakmadı.Bir bu ve benzeri kahramanlara bakın, bir de ceplerinde akrep olan siyaset yağmacılarına...