ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

24 Eylül 2018 tarihli yazımda 'Ahbap'ın hangi amaçlar için kurulduğunu ve nelere sebep olabileceğini anlatmıştım...

Dediklerim harfiyen çıktı!

'Ahbapçılar' deprem üzerinden devlete çökmeye kalktı... Kirli yalanlarla 'baş' çıkarmaya başladılar!

5 yıl önce 'Ahbap' boş değil demiştim, yanılmamışım!

Elbette açıkça 'ayaklanın' demiyorlar!

Devlek kurumlarını itibarsızlaştırmak için ahbap-çavuş el ele verdi.

Ahbap'ı önde tutuyorlar. AFAD'ın adını ağızlarına almıyorlar.

Yardımlarla yüreklere önce sevgi şırınga ediyor, sonra bu sevgiyi yıkım için kullanıyorlar.

Bu açıdan bakıldığında Anadolu Halk ve Barış Platformu bir paralel devlet girişimidir.

Arkasında FETÖ, PKK, DHKP-C ve fondaş medya vardır.

İsmi sıcak. 'Bildik, ileri bir dost!' misali!

Yani dışarıdan bakınca iyilik kulübü gibi bir şey ama arka planı korkunç!

Deprem üzerinden aşağılık bir seçim propagandasına başladılar.

Seçimi kazanmaktan ümidini kesen malum kafa Ahbap'la kaos yaratmanın peşinde.

'Babala' türü yalanlar gırla gidiyor!

Derneğin etrafında kümelenenlerin çoğunluğu da Reis düşmanı!

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Deniz Akkaya, Ahbap Başkanı Haluk Levent'i bombalamayı sürdürüyor.Milyarlar toplayan Haluk Levent bu paradan borçlarını ödemiş.Adamda yargılanmış.Kumar sevdası, Haluk Levent'in ahlakını bozmuş.Akrabası firari Macit Özcan onun kumar sevdasından çok yakınırdı.Deniz Akkaya, Ahbap Başkanı'na, "" derken Oğuzhan Durmaz isimli mağdurun da ses kaydını yayınladı.diye de sordu.Ahbap'ta FETÖ tarzı bir örgütlenme var.mesajı veriyorlar.Yani boylarını aşan sulara girdiler.Ambap-çavuş-Babala tezgahları gırla gidiyor meğer.FETÖ'cüler Madonna'yı bile bağış için ""a yönlendirmiş.

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Melih Altınok, koca holdinglerin, işadamlarının, zengin aileler ile TÜSİAD'ın yardım gecesi ölü taklidi yaptığını yazdı.Sevgili Melih; bunlar 15 Temmuz gecesi de arazi olmuştu hatırla.Bankamatiklere ve marketlere koşmuş, raflarda makarna bırakmamışlardı.Sonra da Bay Kemal gibi evlerinde darbenin tamamlanmasını beklediler.Kampanyaya iş olsun diye katıldı.Boğaz manzaralı odanın geceliğine 100 bin lira veren Bay Kemal, depremzelere ancak bir maaşını bağışladı.Fitne başı Türkiye'yi sarsan depremin yıkıcı sonucunu da Başkanlık sistemine bağladı.80 yıldır gasp ettikleri İş Bankası dekontlarını iyi saklasınlar seçim sonrası hesaplaşacağız çünkü.Kampanyaya laf edenler, atılan 9 milyon SMS'den korkuyor.Azerbaycan, yardımları ve kurtarma ekipleriyle kardeşliğini yine gösterdi.Seçimde Türkiye'de son kozlarını oynamaya hazırlanan dış güçler içteki hainlerle harekete geçti.Reyhanlı'daki 53 canın katili Mihraç Ural ise Hatay'da provokasyon peşinde.Depremde AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, eşi, kardeşleri ve torunlarının da aralarında bulunduğu 20 yakınını, AK Parti Hatay milletvekili Hüseyin Yayman ise abisi ve ablasının da aralarında bulunduğu 11 yakınını kaybetti.AK Partililer önce kurtarılıyor yalanını savuran çakallar bunları duymadı mı?Allah sizi bildiği gibi yapsın...