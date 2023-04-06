ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Kırmızı mercimeği kabuğundan ayırıp iç mercimek haline getiren usta bir değirmenciydi Mardinli İbrahim Arslan...

Dört erkek, iki kız babası olan İbrahim efendi, çocuklarının ekmeği için gurbete çıkan bir Mardinliydi.

Boynuz kulağı geçer derler ya öyle de oldu.

Değirmenci İbrahim'in uşakları, babasıyla birlikte hem çalıştı, hem okudu, sonunda dünya çapında bir marka yarattı.

Arslan kardeşler, 2002'de Kanada'da Saskcan Pulse'ı satın alarak dünyaya açıldılar.

Daha sonra Kanada, Amerika, Avustralya, İngiltere, Çin ve Güney Afrika'daki 21 tesisi bünyelerine kattı.

Şimdi dünyanın dört bir yanına dağılmış ihracat ağıyla 80 ülkede hizmet veriyorlar.

Yan şirketlerle birlikte 25 bin çalışana iş ve aş veriyorlar.

1985 yılında vefat eden baba İbrahim Arslan bugünü görseydi çocuklarının başarısıyla gurur duyardı.

Ama Arslan kardeşler büyüdükçe FETÖ ve mafya gibi çakalların hedefi oldu.

FETÖ her gün himmet istemeye başladı.

İstediğini alamayınca PKK yalanı ile vurdular.

Bu yalan beni de epey zaman onlardan uzak tuttu.

Tezgâhın arkasında FETÖ'cü Tuncay Opçin ve Mehmet Baransu haini olduğunu öğrenince onları tanımaya başladım.

Balyoz davasında sahte belgelerle TSK'yı hedef alan Mehmet Baransu, Mahmut Arslan'ın Barzani Ailesi'yle çalıştığını, hayvan yemi ithal ediyorum diye GDO'lu pirinç ithal ettiği yalanıyla onları piyasadan silmek istedi.

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ın kurduğu FullPet'in yoğun talep görmesi, timsahların iştahını daha da kabarttı.FullPet istasyonlarında izdiham yaşanıyordu.bile FullPet'e sevdalandı.Sonunda şirketin yüzde 60'ını satın aldı.FETÖ bu kez FullPet'i kuranı PKK finansörü yaptı...FETÖ'nün yayın organlarındadiye yazılar yazıldı.Fitne durmuyordu. Bu kez Arslan ailesine ait EUROPEAN TOBACCO'nun PKK'yı finanse ettiği yalanını üflediler.İddiaların göbeğinde FETÖ'cü polisler vardı.FETÖ'nün iftiraları yüzünden sigara fabrikası ile FullPet'i satmak zorunda kaldı.inzivaya çekildi, yük kardeşivein üstüne kaldı.Bu kadar itle kopukla cebelleşmelerine rağmen Arslan kardeşler 7'si Mersin 'de olmak üzere dünyanın 5 kıtasındaki 29 tesisle piyasasının lideri oldular.

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Arslan kardeşlerin üretime ve iş gücüne katkıları fazla.ARBEL Grup 2 milyar dolar ciro, Arbella Makarna ise 50 milyon dolarlık cirosuyla dünya ortalamalarında saygın bir yere sahip.350 dönüm arazi üzerine kurulu fabrikalarda yıllık 180 bin ton irmik ve 160 bin ton makarna üretiliyor.Buradan 80 ülkeye ihracat yapılıyor.En çok ihracatı ise Japonya'ya...Arbella makarnanın 33 çeşidi var.Dünyanın birçok ülkesine ihracat yapan Arbel ülkemizin en büyük ihracatçısı.fabrikalardaki görevleri yanında sivil toplum örgütlerinde de aktif.Arbel Bakliyat, ÇUGİDER, METEMDER ve ASKON'un Mersin şube başkanlığını yapıyor.Bulgur fabrikalarında 620 ton buğday, aşurelik buğday tesislerinde 100 ton buğday, mercimek fabrikalarında 1200 ton kabuklu mercimek/kabuklu bezelye işleniyor.Bezelye fabrikasında 300 ton bezelye, bakliyat-hububat tesislerinde 500 ton nohutfasulye- barbunya-yeşil mercimek işleniyor.Arslan kardeşler, FETÖ ve mafya çakallarına inat dünyayı beslemeyi sürdürüyor.