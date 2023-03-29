ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Washington portakalı Fatih efendi, rahmetli Erbakan'a küfreden paşaların imam-hatipli birini yedek subay yaptığını gördün mü? Aklın mı kesmiyor yoksa 'millet yerse' diye mi düşündün?

Araştırmacı gazeteci olsaydın senin gibi Reis düşmanı olan Soner Yalçın'ın sekiz yıl önce "Erdoğan'ın diploması var" dediğini bilirdin... Ağzını yayıp bağırmakla dediğin yalana hadi kendin inandın, milletin de inanacağını mı sandın?

CHP'li Vahap Seçer ve Zeydan Karalar'ın tetikçiliğini yapan, sonra Mersin'den tabana kuvvet kaçan Serdar Akinan da aynı yalanı utanmadan sürdürdü. Yalan söylemekten zerre utanmadınız.

İmam-hatip düşmanı paşaların Reis'i sahte diploma ile 'yedek subay' yapacak ha. Nefret gözlerinizi kör, aklınızı ise tatile çıkarmış sizin!

Namaz kıldığı ve eşinin başı bağlı olduğu için ordudan nice subayın ihraç edildiği zamanlarda Erdoğan yedek subay olarak askerlik yaptı.

Derdiniz doğruyu bulmak değil çakallık...

Bunlar kaybedeceğini anlayınca önce 'aday olamaz' dediler. Bu numara tutmayınca da diploma yalanına sarıldılar.

Abdullah Gül'ün YÖK Başkanı yaptığı İP'li Yusuf Ziya Özcan ve Aytun Çıray da aynı yalanı seslendirdi. Yusuf Ziya efendi, sen ne utanmaz adamsın?

Sahi sahte diploma ile yedek subay olan birini göster hadi.

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CHP'li Zeydan Karalar'ın yönettiği Adana Büyükşehir Belediyesi, billboard ihalesini inatla yapmıyor... Çünkü belediyeyi ecri misil tezgâhıyla hortumluyorlar...Karalar'ın oğlu Mert'in hamilik yaptığı Eral Okulları ve Meral Akşener'e ne kadar afiş faturası kesildiğini sorduk, adamdan çıt yok.Kara kutusu Türkan Eşli, bir reklam ajansına verdiği skandal ret cevabıyla ne yapıldığını anlattı.Dünün Çukobirlik müdürüne zenginliğin kaynağını sorduk, yine cevap alamadık...Ekrandadedi ama nasıl zenginleştiğini açıklamadı.ASKİ'de de işler arapsaçına dönmüş vaziyette... Her yeri b.k götürüyor...Genel Müdür Nesrin Vursavuş işi yüzüne gözüne bulaştırdı.ASKİ'de verilen yemekleri Adova Yemekçilik yapıyor.Şirket sahiplerinin Karalar ile yakın ilişkisi dillerde.Bin 500 kişinin çalıştığı ASKİ'de yemek yiyen 100'ü bulmuyor. O kadar kötü yani...Başkan Karalar ise Cumhurbaşkanı'na, AFAD'a ve HÜDA PAR'a dil uzatıyor.Kılıçdaroğlu'nu aday yaptırmamak için çırpınan Karalar, şimdi patronuna yağ çekiyor.Peşin satanlar gibi 'kazandık' diyor...Nah kazandınız!.. 14 Mayıs'a az kaldı.Cevap vermeyecek ama yine de soralım:

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AHBAP'ta paralar ham yapıldı. Önce faturaları 28 Şubat'ta yayınlanacaktı. 24 Mart da geçti, Zeydan'ın yoldaşından ses çıkmadı.

Ortada 5 kuruşluk fatura yok...

Adamın hesap verme gibi bir derdi de yok.

Haluk Levent güya AHBAP üzerinden bölgeye gönderdiği 1000 TIR'lık su sevkiyatının fatura ve irsaliyelerini paylaşacaktı.

Devletimizi aciz durumda gösterip milletten para toplandı.

Adamın sicili bozuk olduğu halde sırf 'muhaliflik' adına derneğe gönderilen paralarla asrın vurgunu yapıldı...

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DOĞAN İNCİ

Sözcü gazetesi bir yalan habere daha imza attı...

Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin, polis şefi Metehan Muvaffak Yıldız'ı oruç tutmadığı için dövdüğünü iddia etti. Ateistlerin keyif alacağı bir haber. Metehan efendi polislerden borç para almış ödememiş. Suç örgütleriyle işbirliği yapmış, ceza almış. Evliyken başka biriyle nişan yapmış... Böyle biri 'borcunu öde' diyen müdürüne çamur atmış... İşin aslı bu.