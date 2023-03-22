ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Millet aptal değil!
Az bal üretti diye arıyı kovandan çıkarıp yerine b.k sineği koymaz!
ABD Başkanı Biden 'demokrasi' isimli bir film yaptı.
Yapımcısı ve senaristi de kendisi olan.
Filmi şu an Türkiye'de çekiliyor.
Filmde teröristler, Sorosçular, Gladyocu ve CIA'cılar ile, AB'ciler demokratı oynuyor.
Vatanını sevenler, PKK ile mücadele edenler ise diktatör ve faşist rolünde...
Bay Kemal Kandil'in ayağına gitti. Kandil Baronlarına ne tavizler verdi kim bilir?
Ama Türkiye'yi bölmek için ittifak kurdukları belli. Eğer tilki, sırtlan, çakal ve domuz aynı kümeste ise bilin ki dışarıda bir aslan var!
Karşılarındaki aslan da Recep Tayyip Erdoğan'dır.
Kemal efendi kavga etmeyelim diyor...
Kavga eden kim Bay Kemal?
Silah kullanan, askerimizi şehit eden kim?
ABD ve FETÖ'nün emrine giren kim?
Söyle bakalım.
Asrın felaketi 11 vilayette 156 bin binayı tamamen yıktı!
156 bin bina enkazında binlerce insan vardı.
Her enkaza 10 kişiden 1 milyon 560 bin kişi eder.
Keşke bu kadar insanı aynı anda depremin vurduğu yollardan enkazlara sevk edilebilseydi!
O kadar enkazı kaldırmak için de 156 bin iş makinesi lazım!
Bay Kemal asrın felaketi üzerinden oy alacağını sanıyor.
SSK'yı batırmış, ölülerimizi ve bebeklerimizi rehin almış biri başta olsa durum ne olurdu düşünün.
Adam yalan ve iftira makinesine döndü.
***
Bay Kemal yalanlarla milleti kandırmaya çalışırken Erdoğan ise gücümüze güç katacak işler yapıyor.
Depremzedelerin evlerini bir yılda teslim etmek için düğmeye bastı.
Berat Albayrak
'ın temelini attığı Bor Karbür
tesisi açıldı.
Milli Muharip Uçağımız motor çalıştırıp piste çıktı.
Bu uçak beşinci nesil F-35 dahil bütün uçakları düşürebilecek cinsten.
Erdoğan sadece Cumhurbaşkanı değil, 2 bin yıllık devlet aklının sahaya yansımış yüzüdür.
S-400'leri artık kendimiz üretiyoruz.
KIZILELMA, MİUS, Bayraktar TB3
, TUSAS, ANKA-3, MİUS ve MMU gibi daha başka sürprizlerimiz de var.
Cevheri Güven isimli FETÖ'cü çakal üflüyor, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel
de seslendiriyor.
Kemal Kılıçdaroğlu
'na yönelik bir suikast yapılacakmış.
İşin aslı şu: İftira ve yalanlara rağmen Erdoğan seçimi ilk turda alacak. Bunu gördüler...
Ne yaptılarsa Cumhur İttifakının birliğini de bozamadılar.
Halkı kandıramadıklarının farkındalar...
Çünkü Bay Kemal birilerinin üfürmesi ile gülen, ağlayan, gaza gelip kükreyen kartondan bir aslan.
Reis'in yeniden kazanması halinde Türkiye'yi artık kimse tutamayacağının farkındalar.
Hafif yaralamalı bir suikast girişimi bayağı işe yarardı.
ABD'nin sahadaki profesyonel ajanları hazır bekliyor.
Cevheri Güven çakalı ile Özgür Özel kamuoyunu oluşturmak için harekete geçti.
Masada da sıkıntı var.
Bir gün Mansur bir başka gün Ekrem konuşuyor.
Akşener'in yıldızları söküldü, kadın öfkeli.
Milletvekili paylaşımları depreme neden olabilir.
İşi garantiye almak için ayağa bir mermi şart.
Kılıçdaroğlu'nun ortağı HDP'li Sezai Temelli ise birlikte ülkeyi böleceklerini, PKK ve FETÖ ile savaşan Mehmetçikten hesap soracaklarını söyledi.
Yani bu CHP çevremizi b.k sinekleriyle dolduracak.