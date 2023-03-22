ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Millet aptal değil!

Az bal üretti diye arıyı kovandan çıkarıp yerine b.k sineği koymaz!

ABD Başkanı Biden 'demokrasi' isimli bir film yaptı.

Yapımcısı ve senaristi de kendisi olan.

Filmi şu an Türkiye'de çekiliyor.

Filmde teröristler, Sorosçular, Gladyocu ve CIA'cılar ile, AB'ciler demokratı oynuyor.

Vatanını sevenler, PKK ile mücadele edenler ise diktatör ve faşist rolünde...

Bay Kemal Kandil'in ayağına gitti. Kandil Baronlarına ne tavizler verdi kim bilir?

Ama Türkiye'yi bölmek için ittifak kurdukları belli. Eğer tilki, sırtlan, çakal ve domuz aynı kümeste ise bilin ki dışarıda bir aslan var!

Karşılarındaki aslan da Recep Tayyip Erdoğan'dır.

Kemal efendi kavga etmeyelim diyor...

Kavga eden kim Bay Kemal?

Silah kullanan, askerimizi şehit eden kim?

ABD ve FETÖ'nün emrine giren kim?

Söyle bakalım.

Asrın felaketi 11 vilayette 156 bin binayı tamamen yıktı!

156 bin bina enkazında binlerce insan vardı.

Her enkaza 10 kişiden 1 milyon 560 bin kişi eder.

Keşke bu kadar insanı aynı anda depremin vurduğu yollardan enkazlara sevk edilebilseydi!

O kadar enkazı kaldırmak için de 156 bin iş makinesi lazım!

Bay Kemal asrın felaketi üzerinden oy alacağını sanıyor.

SSK'yı batırmış, ölülerimizi ve bebeklerimizi rehin almış biri başta olsa durum ne olurdu düşünün.

Adam yalan ve iftira makinesine döndü.

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