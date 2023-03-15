ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Sene 1977...

Her yerde Ecevit fırtınası esiyor...

Dağ taş 'Karaoğlan' yazılarıyla dolu.

Tabii bu durum sağsol çatışmalarında öldürülen binlerce canın ocaklara düşürdüğü acılara çare olamadı.

Üniversitelerdeki boykotlar liselere kadar indi...

5 Haziran 1977'deki seçimler sonrası Trabzon'un Of ilçesine bağlı Dereyurt köyünden Güneş Motel'e uzanan bir olay yaşandı...

Ömer Güner, İsmail Başaran ve ben üç gazeteci dağ köyüne gittik....

Yüksel E. isimli mevsimlik fabrika işçisi ve muhtar Yılmaz S. 'kazanacak parti' üzerine 15 bin lirasına iddiaya girdi.

Muhtar, "Senin paran yok cinsel organını kes" dedi, Yüksel de bunu kabul etti. İddia akıl alır gibi değildi.

Birkaç gün sonra Ecevit'in seçimi kazandığını radyodan öğrenen Yüksel E. yatak odasında organına jilet atmış, ölmek üzereyken kurtarılmıştı.

Adamın Demirel zaafını kullanan CHP'li muhtar suç işlemişti.

Bu iddia gariban Yüksel'i fabrikadaki işinden de etti.

Fabrika müdürü Kenan Şener, CHP'li eski Orman Bakanı Ahmet Şener'in yeğeniydi.

Yüksel E'nin başına gelenler uzun hikaye...

1977 seçiminin galibi CHP olmuş ama hükümet kuramıyordu.

Güneş Motel'de yapılan kirli pazarlıklar sonucu, aralarında Tuncay Mataracı, Şerafettin Elçi, Hilmi İşgüzar ve Ali Rıza Septioğlu gibi isimlerin bulunduğu 12 milletvekilini AP'den transfer eden Ecevit hükümet kurabildi.

Güneş Motel olayının ülkemize verdiği zararı gençler bilmez.

Varna limanından Karadeniz'e getirilen silahlar hem sağcı hem solcu öğrencilere verilerek birbirlerini öldürmesi sağlandı.

12 Eylül Askeri darbesi böyle geldi.

Gençleri birbirine kırdıran ve darbe yaptıran yine ABD idi...

***

Bay Kemal'in yaptıkları Güneş Motel'e bin basar.O gün vurgun için bir araya gelen koalisyon bugün de vatanın bölünmez bütünlüğüne kastetti.Hiçbir sözüne güvenilmeyen Bay Kemal 'gibi söylemlerle Erdoğan düşmanlığını kullanarak Türkiye'yi bölmeye çalışıyor.Namusu üzerine yemin eden Kılıçdaroğlu'nun yemini sonrası belediyelerden atılan on binlerce işçiyi hatırlayın.Ve ne kadar güvenilmez biri olduğunu görün...Bugün de Akşener'i, İmamoğlu ile Yavaş'ı yardımcı yapacağını söyleyerek kandırdı.Adam milleti kandırmak için hep yalan söylüyor.Okyanus Ötesi İttifakı'nın sinsi planını işleten odur.PKK'ya özerklik verecek, Mehmetçiği Suriye'den çekecektir.Sınırımızda bir PKK devleti kurulmasına izin verecektir.Öcalan'ı, Demirtaş'ı ve Kavala'yı kodesten salacaktır.PKK'ya dört bakanlık vereceği konuşuluyor!Ege'yi Yunanistan'a, Doğu Akdeniz'i İsrail'e, Fırat'ın doğusunu da PKK'ya bırakacak...S-400'leri depoya kaldıracak, doğalgaz aramayacak, Ayasofya'yı müze yapacaklar, LGBT'ye yol verip IMF'den borç alacaklar. Bunları kabul etmediği için ABD ve AB Erdoğan'ı istemiyor ya!Kandil'in vereceği isimleri listelerine koyacaklar.Gözlerini bu kadar kararttılar yani.Kirli planları bozacak olan millettir.Çünkü bu seçim, Reis ve Bahçeli'nin kader seçimi değil Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bağımsızlık seçimidir.Mesele açlık-tokluk meselesi değil özgürlüktür.isimli kullanıcı, twitter'da,diyor.Ona göre ha!