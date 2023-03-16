ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Rifat Söylemez konuştu, CHP'li Zeydan Karalar üç buçuk attı. Uyanık, savcıya koşup güya kendini ihbar etti; 'Bir kusurum varsa kellemi alın' dedi. Tabii numaradan.

Tüyü bitmemiş yetimin hakkını sana yedirmezler oğlum! Milyonlarca liralık tezgaha takoz kondu bi kere.

Herkes gibi savcının da gözü ihalede olacak!

Rıfat işin adrese teslim olacağında ısrarlı..

Çünkü elinde ıslak imzalı belgesi var...

Karalar ya Rıfat'ın elindeki belgeyi bilmiyor, ya da savcıyı kandırabileceğini sanıyor!

İşin içinde bir cinlik olduğu belli!

Şartname ilaç formülleriyle dolu.

Ama formül demek, adres demek, firma demek! Bak formüle, gör firmayı!

Biz de öyle yaptık ve ihalenin malum adrese gideceğini anladık.

CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi, sinekle mücadele için 11 Nisan'da ihaleye çıkacak.

Bedeli görünürde 50 milyon ama bu rakam çok aşılır.

Başkan "İlaç attım, sinekler ölmedi yeniden alıyorum" dese kim ne diyecek?

İkinci ihale ise 35 milyon liralık araç kiralama işi. Bunda da rakam çok aşılır.

Şartnamede yazan formüle göre 12 kalem ilacın 5 kalemi Engin Ak'ın sahibi olduğu BİYOKİM'e, diğerleri ise Cavit Bey'in ENTO firmasına gidecek.

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Zeydan Karalar hem vefasız hem de vicdansız biri... Şehit eşi ile binlerce işçiyi yüreği sızlamadan işten atması insanlığına çarpıcı bir örnektir.Vefasızlığını ise işsiz güçsüz olduğu dönemlerde ona Çukobirlik'te iş veren Sedat Doğan'a yaptıklarında görürsünüz..Herif partilisi Doğan'a bir delegeliği çok görmüştür.Zeydan efendi, kaz gelecek yerleri iyi bilir ama...Bakan olma hayali kuran ve Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu'na yatan Karalar, Bay Kemal'i kafula atmak için çok uğraştı.Kılıçdaroğlu belki de ona seçim sonrası haddini bildirecektir. Yavaş ve İmamoğlu'na yaptığının aynısını ona da yapacaktır.Bay Kemal Meral Akşener'i yedi, Zeydan'ı mı yemeyecek?Karalar il başkanı iken de partiyi haczettirmişti.Adam belediye başkanı olduktan sonra Karun gibi zenginleşti.Evler, arabalar, villalar demir çelik şirketleri daha neler neler.Büyükşehir'e geçince, malı-mülkü daha da arttı tabii.Şimdi Pasta Bahçesi bitişiğinde Onurköy villalarında yaşıyor...Onurköy'de bir villanın fiyatı 35 trilyondan başlıyor, 50'ye kadar çıkıyor.Neden kimse değirmenin suyunun nereden geldiğini sormuyor?Büyükşehir'e geçtikten bir yıl sonra Ankara'dai aldı.

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Dürüstleri tenzih ederim ama bir çok CHP'linin namus ve insanlık anlayışını Zeydan Karalar ile Vahap Seçer'de görebilirsiniz...Seçer belediye kasasını, karısı Meral Seçer'in üç kişilik kooperatifine bağladı.Lütfü Savaş yıkık binadan içi mangırla dolu çantasını kurtardı.Depremzede kadını telefona baktığı için vicdansızca işten atan Seçer, olayla ilgili soru soranlaradiyor.Bir CHP'liyle porno videosu çıkan kadını işte tutabiliyor ama.Utanmaz herif, hangi yüzle deprem bölgesine gidebiliyor.Zeydan Karalar ise oğlu Mert'e ota b.ka afiş yaptırıyor.Oğlu bir eli belediye kasasında diğeri CHP il teşkilatında...Başkan Karalar yıllardır billboard ihalesini bilerek yapmıyor.Çünkü seçime giderken CHP ve HDPKK'ya afiş kıyağı çekecek.YSK acilen Adana'daki billboardları mercek altına almalı.Ama bunlar, Kemal gelecek diye daha çok bekler...Kemal geliyormuş, gelecekmiş falan, filan...Gelen bir şey var, o da 10'uncu ve sonuncu yeniliş olacak!Güle güle Bay bay Kemal ve avenesi...