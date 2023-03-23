ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Soner Çetin'e suikast girişimi son anda önlendi.

Lice nüfusuna kayıtlı suikastçı Yasin Can Akdemir, belediye önünde silahına mermi sürülmüş vaziyette yakalandı.

O tetikçiyi kim görevlendirdi?

Çok yönlü araştırılması şart bunun.

Azmettirici kim?

ABD ve FETÖ işin neresindedir?

Neden Çetin'i saf dışı bırakmak istediler?

Emniyet Müdürü Doğan İnci başarılı bir polistir elbette bu soruların cevabını bulacaktır.

ABD'nin seçimin kaderini değiştirmek için siyasi suikastlar yapabileceğini dün yazmıştım.

Soner Çetin ABD'nin seçtiği bir isim mi yoksa ayağına bastığı bir müteahhit mi vurduracaktı?

Suikast gerçekleşseydi yansıması büyük olurdu.

Çetin'i partisi içinden öldürmek isteyenler de olabilir.

Polis titiz çalışıyor yakında her şey açığa çıkar.

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Kemal Kılıçdaroğlu'na gelince; adam yalan ve algıcı biri.Waşington Portakal'ı Kılıçdaroğlu'na mutfağı üzerinden güzelleme yapıyor.Yüz bin liralık odada çektiği videoyu unuttuk sanıyor.Bay Kemal havada kuş tutsa bile ona artık kimse inanmaz.O kardeşi kardeşe kırdırmak için çabalıyor.Bay Kemal yalan der de yanındakiler demez mi?CHP içinde patolojik yalancı çoktur.Yalanın hastasıdırlar çünkü.CHP Adana milletvekili Ayhan Barut ve belediye başkanları Zeydan Karalar, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, vatandaşa dağıtılmak üzere Abdullah Temel'den üç yıl önce aldığı 400 ton soğanın parasını ödemedi...Amaçları ne vatandaş ne çiftçiydi. Dertleri Erdoğan'dı.İşadamı dolandırmakla bitti.Eski CHP'de bu tipler çok azdı, Kemal'in CHP'sinin çoğu ya tacizci, ya tecavüzcü ya da rüşvetçi!

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Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Türkan Eşli bir konuşsa Zeydan Karalar çıra gibi yanar.Adamın en güvendiği isim yani kara kutusuydu kadın.Seyhan Belediyesinden bu yana başkanın yanındadır...Tipiyle Nuray yengeden de icazetlidir.Zeydan'ın avukatı, sırdaşı, yoldaşı...Kısacası her şeyidir.En çok ona güvenir Zeydan Karalar.Hala öyle mi bilmem?Bildiğim şu. Türkan Eşli bildiklerini bir anlatsa Karalar biter.Zeydan başkana iki yıldır billboard ihalesini niye yapmadığını soruyorum, tık yok adamda!Semih Dizidar isimli yoldaşı bu yüzden vuruldu.Ortağına kelek yapmaya kalktığı için ayağına sıktılar Dizidar'ın.Dünün fukarası Zeydan ise bugünün Karun'u oldu.Devlet bu zenginliğin kaynağını niye sormaz?

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Adam billboardları özellikle ihaleye çıkarmıyor.Billboardlar üzerinden bir tezgah hazırlığı olduğu belli.Şu sıra Akşener'in afişleriyle dolu onlar.Mert'in hamilik yaptığı Eral Okulları'nın afişleri de orada.Haftalığı 400 bin liradan fazla olan afiş asma işine Eral Okulları ne ödedi, İYİ Parti'ye kaç liralık fatura kesildi?Birlafı dolaşıyor ortada...Billboardlar işgal muamelesi görüyor yani.Karalar başkan olana kadar eski bir Toyota'sı vardı.Seçim masraflarını bile başkalarına ödetmişti.İl başkanlığı sırasında, oğlu Mert yanına gelir para isterdi.O da yanındakine,derdi.Nerde o Zeydan nerde bugünün mültimilyarderi?Nuray yengemizin üzerine kayıtlı milyonluk villalar, katlar, yatlar, araziler, çelik şirketleri ile lüks arabalar var..Bu servet bu maaşla olmaz!Türkan Eşli neler biliyor neler.İpek ve Betül ile ilgili neler anlatır acaba?