ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Bu seçim, CHP ile AK Parti arasında değil, ABD ile Türkiye arasında geçecek!

"Kızıl Elma" diyenler Reis'e, "kırmızı soğan" diyenler Bay Kemal'e oy verecek.

PKK'yı sevenler ile sevmeyenlerin kapışacağı bir seçim olacak.

ABD boyun eğdiremediği Erdoğan'ı istemiyor!

Reis güçlü bir ordu kurdu, bağımsız bir Türkiye yarattı.

Engel olunmazsa kontrol edilemeyen süper bir güç olacak!

Bu yüzden "Erdoğan'ın devrilmesi şart" diyor ABD.

Oy verirken ABD'ye teslim olmuş Kemal'e mi yoksa çağ atlatan Erdoğan'a mı oy vereceğiz?

Bu tercihler ülkenin kaderini belirleyecek.

Erdoğan'ın seçimi kazanacağını anlayan ABD son anda şok bir cinayet işleyebilir.

Güvenlik güçlerimiz ile MİT teyakkuzdadır.

Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün partisini ABD adına intikam için kullanıyor.

PKK'lı Cemil Bayık, Bese Hozat, Duran Kalkan, Murat Karayılan, Mustafa Karasu ve Remzi Kartal'ın Bay Kemal'e desteği de intikam için.

Kılıçdaroğlu seçmeni ürkütmemek için kapalı kapılar ardında başka, kamuoyu önünde başka konuşuyor!

ABD istediği için PKK seçimlere kadar eylem yapmayacak!

Bu durum Amerika'nın suçüstü halidir.

Okyanus ötesinden gelen talimatları CHP'ye Büyükelçi Flake iletiyor.

Afrin Operasyonu öncesi ABD, PKK devleti kurabilmek için Suriye'nin kuzeyine çantalarla milyonlarca dolar taşıdı ve hâlâ taşıyor.

Bunu ifşa edince eski ABD Büyükelçisi John Bass'tan tehdit yemiştim.

Reis bir gece ansızın gelen operasyonlarla, PKK devletini önledi.

Şimdi ABD umudunu Kemal Kılıçdaroğlu'na bağladı.

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Masanın kazanması için kesenin ağzını açtılar.vaadi onlardan biri, bedava ev, emekliye 15 bin lira ikramiye de kesenin ekstraları.Yani dereyi geçene kadar seçmenemuamelesi yapıyorlar.Bay Kemal millete tutmadığı çok söz verdi,bile.Ama hiçbirini tutmamış, binlerce işçiyi sokağa dökmüştü.33 askerimizi şehit eden Şemdin Sakık'ın ağabeyi Sırrı Sakık, CHP'lilerededi, Bay Kemal sağıra yattı.sözüne bile bakmadı.Bu nasıl bir şuur kaybıdır anlamıyorum.PKK'lı baronlarve bebek katili Öcalan'aistiyor.Hatta bakanlık da, Bay Kemal isediyor...Adam milli hassasiyetleri limon gibi sıkıp çöpe attı.Seccadeye basarak din düşmanlarını sevindirdi.Milli güvenlikle ilgili hassasiyetimize ne oldu lan?

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Trabzon'da darağacı pankartı asan zihniyet ile kürsüde kurşun atan zihniyet,dir nokta!ABD yazıyor, Bay Kemal kusursuz oynuyor.Sırrı Sakık diyor ki:Bay Kemal cevap olarakdiyor."Yani gereğini yapacağız, merak etme" demek istiyor.FETÖ'cü ve PKK'lılar sevinçten havalara uçuyor.Bay Kemal'in karısı Selvi Teyze, mutfağında tiyatro köşesi yapmış...Ajansdiyor, onlar karı-koca oynuyor.Kılıçdaroğlu,der de; Selvi Teyze PKK'lı'ın cenazesine katılmaz mı?CHP listelerinde kripto PKK'lılar ve suç makineleri var.kumpasçıvefasızküfürbazgibilerle dolu.Adam seçmenini kuzuya çevirdi, kimsenin ortalığı karıştıracak hali yok!