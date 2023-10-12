ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Https://youtu.be/F1yxJymT7PA

Yukarıdaki linke basın, FETÖ gerçeğini görün...

Yukarıdaki video ondan nefret edenlere değil peşinde gidenleredir... Deccal'in gerçek yüzü bu videoda!

Neden evlenmediği üzerine menkıbeler yazılan teröristbaşının cinsel tercihleri sizleri şaşırtacak!

Gazeteci Haydar Meriç, ruhun şad olsun!

Bunun peşindeydin ama bu teröristler seni katletti.

Videoyu tüm demokrasi şehitlerine ithaf ettim.

Maalesef içimizde kansız ve imansız çok!

Uydurdukları yalanlara herkesi inandırıyorlar!

Katil İsrail için duyar kasan bazı alçakların; El Halil, Ramallah, Beytüllahim ve Eriha'daki işgale rağmen Filistinlilere eylemlerinin sonuçlarını hatırlatması densizliktir....

İsrail her gün kafasına göre Filistinli kadın, çocuk ve yaşlı demeden tutuklayıp işkence edecek, evlerini başlarına yıkacak!

Kirli ayaklarıyla Mescid-i Aksa'ya girecek, yiğitler tepelerine bindiğinde şaşıracaklar...

Hadi ordan!

El Kassam Tugayları, işgaldeki Filistin topraklarında yakaladıkları İsraillileri esir alıp tutukluyor!

Zalim İsrail'in zindanlarının on binlerce kadın, çocuk, Filistinli mazlumla dolu olduğunu da kimse unutmasın!

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İMAMOĞLU'NDAN FAYDA GELMEZ

Bin defa yazdım; Ekrem efendiden ne memlekete ne de millete fayda gelir!

Adam amcasının intiharına sebep olmuş, zerre vicdanı sızlamamış, yetim kuzenine sahip çıkmamış biri.

İnsan değil taş olsa bu acıya dayanamazdı ama bu takmadı...

Bakın Ekşi Sözlük'te onun için ne yazmışlar: "Selami Haktan isimli Twitter hesabı Ekrem İmamoğlu'nun, amcasını intihara sürüklediği iddia edildi. Olayı en ince ayrıntılarına kadar anlattı. Kendini sol görüşe yakın gören birisi olarak kanım dondu. Böyle biri nasıl solun adayı olarak ortaya atılabilir?" Böylesine vicdanı kıt birinden millete ne fayda gelir ki?

Bi de utanmadan Bilal Erdoğan ve Reis'e çemkiriyor!

CHP'li Zeydan Karalar, Vahap Seçer ve Lütfü Savaş'ın Ekrem efendiden hiçbir farkı yok!

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LEZZET FESTİVALİ'NİN TADI KAÇTI

Uluslararası Adana Lezzet Festivali kime çalışıyor?

Belediyeler, odalar, AOSB gibi kurumlardan alınan bütçeyle organize edilen festivalin iki patronu var, biri Adana Valiliği, diğeri ise Büyükşehir Belediyesi.

Vali Mahmut Demirtaş döneminde başlayan festival, her yıl ekim ayında kente hareketlilik getiriyor. Bu iyi bir şey.

Festivalde rolü hiç değişmeyenleri tek tek saymaya gerek yok.

Valiler değişir, ama onlar değişmez!

Tayyar Zaimoğlu hariç; çünkü o bir otorite, mutlak orada olmalı!..

Ebru Koralı, etkinliği ve konuk organizasyonunu yapan, ortamı domine eden, gizli patron.

Esas kahraman ise; Antalya 7 İletişim, Haluk Özsevim ve yardımcısı Betül...

Adana'da bu işi yapabilecek o kadar insan varken neden Antalya?

Festivalin bu yılki bütçesi 24 milyon lira idi.

Deprem nedeniyle, gala, konser gibi etkinlikler iptal edildi.

Onlar da olsa bütçe belki 50 milyon lira olacaktı.

Hiltonsa'da yapılan basın kahvaltısı Müze'ye alındı... Kahvaltıyı ciğer dürümle çözdüler.

Odalar ve belediyelerin ödediği para miktarı belli.

Yapılan harcamaların detayını niye inceleyen biri yok?

Bu konuyu önümüzdeki günlerde detaylı konuşacağız!

Neden Adana değil de Antalya 7 İletişim?

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Not:

Haftaya Hamit İzol'un filmi yapılan Roza'sı ile 850 bin dolara villa satan ünlü müteahhidin ne kadar vergi verdiğini yazacağım.