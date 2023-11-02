ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

İsrail şeytanın görünür hâlidir.

Tel Aviv'de bir "İslam Üniversitesi!" kurmuş.

"Ne alaka" demeyin!

Tel Aviv'de, yani terör "devlet"i İsrail'in eski başkentinde "İslam Üniversitesi" adında üniversite var!

Kuran, hadis, akaid, fıkıh ve Arapça gibi derslerin işlendiği üniversite tam 67 yıldır eğitim veriliyor.

Terör "devlet"inin kuruluş ilanından sadece 8 yıl sonra, yani 1956'da MOSSAD tarafından kurulmuş bu üniversite...

Üniversitenin idaresini kurucusu MOSSAD üstlenmiş!

Benzerlerinden farkı "kapalı" bir üniversite olması...

"Kapalı" yani herkese açık olmayan bir üniversite burası!

MOSSAD'ın yönettiği üniversite de "gizli" olacak tabii!

Öğrencilerini bizzat MOSSAD'ın seçtiği, müfredatını ve hocalarını belirlediği bir üniversite...

Burada okuyan öğrencilerin hepsi Yahudi kökenlidir ve hepsi de MOSSAD'ın kontrolündedir!

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Üniversitede Kuran, hadis, akaid, fıkıh, Arapça gibi dersler veriliyor tabii ama Siyonist bir bakışla...

Müslümanlar arasında nasıl yaşanır, onlara nasıl ulaşılır, aralarına nasıl sızılıp tezgâhlar çevrilir?

Hepsi öğrencilere tek tek öğretiliyor!

Ajan yetiştirmek için gerekli her eğitim veriliyor.

Öğretim üyeleri arasında psikolog, tarihçi, sosyolog, iletişimci, siyaset bilimciler ve askerler var...

Burada "İslam âlimi" kılıflı MOSSAD ajanı yetiştiriliyor.

Peki bu üniversitenin mezunları ne yapıyor?

Nerelere yerleştirilirler?! İlk mezunlar 80'in üstünde!

Müslüman ülkeleri karıştıranlara bakın, orada "din âlimi" kılıklı MOSSAD ajanlarını göreceksiniz!

İslam âlemine binlerce "Yeni Lawrence" saldılar!

Arkalarında büyük maddi güç sağlayan Yahudiler var!

Fetullah Gülen gibi, Kerim Balcı gibi hainler de "büyük İsrail devleti" ve "vaat edilmiş topraklar" için çalışıyor.

ABD ise bu hayalin gerçekleşmesi için sınırımızda bir PKK devleti kurmak istiyor. Engel gördükleri Reis'e kızmaları bundan...

Kandil ile işbirliği yapan yeni CHP'liler ise MOSSAD ajanı gibi.

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PKK NARENCİYE BAHÇELERİNDE



Narenciye deposu Karataş yolu üzerindeki bahçelere hırsızlar dadandı. Havutlu, Doğankent ve civardaki tüm köy ve mahallelerde bahçesi bulunan üreticiler endişe içinde.

Örgüt, yaşları 14-17 arasında değişen çocuklara hırsızlık yaptırıyor. Engel olmaya kalkanı da PKK ile tehdit ediyorlar.

Organize hırsızlıkla güvenlik güçleri baş edemiyor.

Bahçe sahiplerine bekçi tutmalarını, bekçiye düdük ve ruhsatlı bir silah vermelerini, aksi bir olayla karşılaşan bekçinin havaya ateş ederek korku salmasını öneriyorlar.

Bahçe sahipleri ise buna gülüyor sadece.

Çünkü karşılarında PKK terör örgütünün çeteleri var.

Çalıştıracak işçi alımlarını bile bu çeteler kontrol ediyor.

En fenası, çetelerden korkan üreticilerin yok pahasına bahçesini elden çıkarması.

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ZEYDAN EFENDİ ADANA TRAFİĞİNİ FELÇ ETTİ



CHP'li Başkan Zeydan Karalar, koca yazı boş geçirdi, okulların açıldığı ve tatilcilerin şehre döndüğü zaman yol yapım işine başladı. Yol yapım çalışmaları nedeniyle insanlar işine gidemez oldu.

Adana boşaldığı zaman neredeydin Bay Zeydan?

Adana'daki alt geçit inşaat işini Mert'in arkadaşı Atanaz İnşaat'a vermişsin. Parke ve çelik bariyerleri de yeniliyorsun, yeni sayılan çöp kovalarını da. Kime kıyak çektiğini öğreniriz yakında.

Çelikten üst geçitler de yaptırıyorsun. Çelikler hangi firmadan aka?