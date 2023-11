ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Kimler Başsavcı İsmail Uçar'a HSK'ya o mektubu yazdırdı?

Dahası kim başsavcıyı dolmuşa bindirip gaza getirdi?

Fitneci Can Tanrıyar ve karısı Tamar mı yoksa fondaş medyanın leşkerleri mi?

HSK'ya yazılan iftira dolu mektubun yankısını İsrail'in Gazze katliamı bile durduramadı.

Mektup; iki yargı mensubunu da karşı karşıya getirdi.

Bay Kemal ise mal bulmuş mağribi gibi mektuba sarıldı.

Fondaş basın mektubu iyice diline doladı.

İddiaların hedefindeki isim olan İstanbul Anadolu 21. Ağır Ceza Başkanı Sidar Demiroğlu, Başsavcı Uçar'a "iftiracı" dedi.

Can Tanrıyar hokkabazının oyununa geldiler.

Mektup, Muhammed Yakut gibi bir sabıkalıya gaz verdi.

Televoleci Can "ucankus" isimli sitesinde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a yağ çekerken, eski bakan Bekir Bozdağ'a laf çaktı...

Kılıçdaroğlu'nun tutuklu gazetecileri hapiste ziyareti sırasında kendini "Alevi" olarak tanıttı.

Ciddiye alınmayınca, hilal bıyıklarıyla MHP'ye işaret çaktı, bu numarası da tutmayınca namazgâhla dolaşmaya başladı.

Tezgâhları bozulan Can efendi bu kez karısı Tamar'a hayali haberler yaptırdı.

Şimdi de işbirlikçisi Yakut'u harcamanın peşindeler.

***

Başsavcı nasıl bir tezgâha geldiğini anladı mı acaba?Çünkü yazdığı mektup hem kendi başını belaya soktu hem de malum kesime yargıyı karalama fırsatı verdi.17/25 Aralık darbe girişiminde FETÖ'nün montaj kayıtlarını Meclis kürsüsüne taşıyan Bay Kemal, bu mektup üzerinden de hükümete çemkirdi.Başsavcının suçladığı İstanbul Anadolu 21. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Sidar Demiroğlu ise Başsavcı Uçar'ı suçlayan bir başka mektubu HSK'ya gönderdi...Olan biten şeytanlıkların arkasında hep Can Tanrıyar ismi var.Herifin işi gücü fitne çıkarıp önüne gelene iftira atmaktır.Bel altı magazinde, yalan ve şantajdayapan biridir çünkü.

***

Tanrıyarların yazıp çizdiklerinin belgesi yoktur!

Bu yöntemle çok kişiyi sindirmiştir.

Muhammed Yakut isimli zibidi ise videolarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere birçok milletvekili ve bürokrata iftira atıp hakaretler savurdu...

Bu şerefsiz, yalanlarıyla insanların namusuna dil uzattı.

Türkiye tarihi bir seçime hazırlanırken muhalefet de adamın iftira videolarından medet umdu!

Ona Youtube üzerinden video çekme fikrini Can verdi...

Birlikte FOX TV'ye gitti. Doğan Şentürk'ü ikna edemediler ama.

Muhammed Yakut'u fenomen yapan Can Tanrıyar'dı.

30 kez onu evinde ağırladı... Hatta evinin bir odasını stüdyoya çevirdi. Söyleyeceklerini kâğıda yazıp Yakut'a verdi...

Başsavcı İsmail Uçar'ın mektubunda suçladığı Ağır Ceza Reisi Sidar Demiroğlu'na gelince...

Hâkim Demiroğlu da, başsavcı hakkında HSK'ya zehir zemberek bir mektup gönderdi...

"Yiğidin malı meydanda olur" diyerek başsavcıya meydan okudu, hakkındaki iddiaların da araştırılmasını istedi.

Görevini kötüye kullanan başsavcı ve diğer kişiler hakkında ise yasal yollara başvurduğunu açıkladı...

***



NAYLONCULARA İNCELEME

Dilan Polat'ı patlatan Ankara ekibi, Adana'da belediyeden beş katrilyonluk ihale alan ve milyon dolarlara ev satan firmaları tek tek incelemeye aldı...