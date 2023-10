ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyonu düşürmek, milletin enflasyona ezilmesini önlemek için her türlü tedbiri alıyor...

Hedef İkinci Yüzyıl'da insanları zenginleşmiş, müreffeh bir Türkiye.

Maliye Bakanlığı'na Mehmet Şimşek gibi bir ismi bunun için getirdi.

CHP'li belediye başkanları marifetiyle köşe dönenler, Zeydan Karalar'ın yaptığı milyarlık işleri "ihale" kılıfıyla alanlar milyarder oldular...

Ama hiçbirini vergi rekortmenleri listelerinde göremedik!

5 milyardan fazla ihale alan firmalar, vergilerini adam gibi niye ödemez?

Ya onlara hesap sorması gereken Adana Vergi Denetim Daire Başkanlığı ne iş yapar?

Sadece siftah yapamayan küçük esnafa mı ceza keser?

Adana, naylon faturanın üssü oldu!

Ünlü müteahhitlerin defterleri naylon fatura dolu.

Bu fatura işi ayrı bir sektör oldu... Bakan eden niye yok?

O ünlü müteahhitlerin isimlerini de yazacağım!

CHP'li Karalar'ın belediyesini talan edenleri incelemek çok mu zor?

***

Zeydan efendi 3 milyon ton asfalt masalıyla milleti uyutuyor!Fuar alanı ile Kabasakal Mezarlığı arasındaki yol patates tarlası gibi ama.Herif binlerce aracın geçtiği yola 60 bin ton asfaltı çok gördü.3 milyon ton asfaltı nereye serdin Zeydan efendi?Zeydan aka milyarlarca liralık ihaleyi adrese teslim yaptı.Verginin başındaki beyefendi, işte belediyeden ihale alan firmaların listesi...Üşenme de milyon dolarlara ev satan müteahhitlerin faturalarına da bak!Defterlerinde kaç milyonluk naylon fatura bulacaksın görelim...Atanaz İnşaat Taahhüt A.Ş. ADANA, Ysf Peyzaj İnşaat Oto Ltd Şti. ADANA, Regulus Peyzaj A.Ş. ADANA, Karaoğlu Petrol Otomotiv Ltd. Şti. Kozan. Beydağ Temizlik ve İlaçlama Ltd. Şti. Antalya.Dürüstlüğüne şahit olduğum Vergi Denetim Kurulu Başkanı Muhsin Atçı kardeşim, bunların peşlerini bırakma lütfen!

***

Sosyal medya platformu X'te "İstanbul Takipte" isimli bir sayfa, Ekrem İmamoğlu'nun "satın aldığı gazeteciler" başlıklı bir liste yayınladı. İmamoğlu, iddialar için, "Listede çok değer verdiğimiz saygın gazeteciler var... Sayfanın ilgilisi hakkında gerekli işi yaparlar" dedi.

"İstanbul Takipte" isimli hesap ise iddialarında ısrar ederek, "Hadi mahkemeye versinler, banka kayıtlarını gösterelim" dedi.

Satın alınan gazeteciler paylaşımında;

Reis'e muhalif onlarca ünlü gazeteci var.

Ateş olmayan yerden duman çıkmaz!

Ve görünen köy kılavuz istemez!

Siz anladınız meseleyi.

Listede adı geçen gazetecilerin çoğuna YouTube'da kanal açtırıldı.

Oralardan İmamoğlu'nun tetikçiliğini yapıyorlar!..

Leşkerler, seçim öncesi İmamoğlu güzellemesine başladı bile!

***



Not:

Teşekkürler...

2006'da geçirdiğim ağrılı kalp krizini hiç unutmadım...

Sabaha karşı bir fil göğsüme oturup nefesimi kesmişti.

Prof. Dr. Mustafa Demirtaş, fili göğsümden kaldırmış rahatlamıştım.

Demirtaş Hoca önceki gün de Şehir Hastanesi'ndeki anjiyoma refakat etti. Başta Demirtaş Hoca ile anjiyomu yapan Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Halil Kurt'a, Dr. Burak Özdemir'e, hemşireler Saynur Erdur, Semire Mazı ve Seren Dursun'a, Adana Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Işık Gürkan'a, Anestezist Doç. Dr. Barış Aslan, Dr. Ümit Kara ve Asistan Mustafa Çetinkayalı ile Demirtaş Hoca'nın oğlu Kardiyolog Doç. Dr. Abdullah Orhan Demirtaş'a, arayıp soran herkese teşekkürler...

Sağlık önemli... Hele de kalp sağlığı... Aman dikkat!