ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Hamido namıyla ün salmıştı Hamit Fendoğlu...

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı iken 1978 yılında kendisine gönderilen bombalı bir paketle gelini ve iki torunuyla birlikte öldürüldü.

Hamido, Malatya'nın ilk sağcı belediye başkanıydı.

12 Eylül'e giden yolda öldürülenlerden biriydi Hamit Fendoğlu!

Hamit Fendoğlu, İzol aşiretindendi.

Mazlumu ezmez, doğruları savunurdu hep.

Urfalı Hamit İzol ile akrabaydı...

İkisi de kavgayı, doğruları savunmak için yapardı.

Hamit Fendoğlu, CHP'nin etkin olduğu yıllarda Demokrat Parti Malatya Gençlik Kolları'nda siyasete girdi.

CHP ile hep kavga etti.

Belediye Başkanı seçilince makam odasını "Elli yıllık pislik başka türlü geçmez" diyerek zemzem suyu ile yıkatan biriydi Hamido. Birkaç aylık başkanlığında Malatya'ya önemli hizmetler yaptı.

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Yassıada'da Menderes'in, sonra Demirel'in yanından hiç ayrılmadı. Hamido mert bir kabadayı idi.Urfalı Hamit İzol da onun gibi mert ve dürüst biridir.İki Hamido'nun da düşmanları mert değil ama.Malatyalı Hamido, Yassıada'da çok işkence gördü.Menderes'in aleyhine dönmesi için çektiği işkencelerin haddi hesabı olmadı. Ama sonuna kadar Başvekil Menderes'i savundu.Bu duruşu Hamido'yu kahraman yaptı.Cesareti karşılıksız kalmadı.1965 seçimlerinde Demirel'in davetiyle AP'den milletvekili oldu. Menderes'te olduğu gibi mebusluğunda da Demirel'e korumalık yaptı.Hamido'yu efsaneleştiren ise TBMM'deki kavgalarıydı.Bağımsız Milletvekili Çetin Altan'a silah çekti.Yunus Koçak gibi birçok CHP'li milletvekilini döverek hastanelik etti.

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Urfalı Hamit İzol'u ise 20 yıldır tanırım.

Dost canlısı, yüreği güzel has uşaktır.

Çok kez FETÖ'nün gazabına uğramıştır.

Hamido kitaplarında aşiretlerde yaşanan katı töre kurallarını yazarak okurların dikkatini çekti.

Kitapları Yelda Cumalioğlu'nun Destek Yayınları'ndan çıktı...

Kadın ve çocukların yaşadığı şiddetin acılarını yalın dille anlatarak acılarla dolu töreleri geniş kitlelere yaydı.

Son kitabında küçük bir kız olan Roza'nın ablası Xezal'ın adım adım ölüme gidişini anlatıyor. Töre belasından ablasını korumak isteyen Roza'nın çaresizce çırpınışı çok etkileyici...

Kitabın filmi yapıldı. Ders alınması gereken çok şey var filmde...

Bu ödüllü filmi kaçırmayın derim...

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YOKSA YARGIDA TUZ MU KOKTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, bakanları ile işadamlarına hakaret edip iftira atan Can Tanrıyar gibi, Muhammet Yakut gibi sabıkalıların sosyal medya hesaplarına erişim yasağı getirilmesi o yargı mensubunu niye rahatsız etti?

İş insanlarının kendilerine ana avrat küfreden bir manyağın sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilmesini istemesi anayasal hakkı iken üstelik!

Yargının tepesindeki bir isim, ona bağlı savcıları şikâyet mi eder yoksa gereğini mi yapar?

Bu durum seçim öncesi 17-25 Aralık benzeri bir girişim olmasın sakın...

Bu yetkin isim kime hizmet ettiğinin farkında mı?

Hâkim ve savcılar, fırıldak bir belediye başkanının elinde oyuncak olmamalı!

Asıl Reis'e, bakan ve dürüst iş insanlarına yapılan hakaretlere ödül gibi kararlar veren yargı mensuplarına bakmak lazım!

Söyleyeceğimiz çok şey var aslında!

Ama zamanı var...

Hakan Şükür gibi bir hainin lehine verilen kararlar gördük.

Hâlâ FETÖ'ye hizmet eden yargıçlar da...

Başsavcı İsmail Uçar'ın iddialarıyla dolu yazısı iftira niteliği taşıdığı için engellenmiş olmasın sakın!