ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Gazeteci Tolga Şardan hakkındaki soruşturma dosyasına MİT, "Yargı raporu hazırlanmadı" şeklinde bir yazı gönderdi.

Muhalifler ile sol kafanın günlerce üstünde tepindiği MİT'in yargıyla ilgili bir raporu yok!

Zaten MİT'in böyle bir görevi de yok!

Kısacası, Tolga kulağına üflenen yalanı yazmış!

Oysa gazeteci, aldığı istihbaratı iyi araştırmalı.

Aksi hâlde elinde tuzlukla dolaşan gördüğüne hıyar muamelesi yapan adamın durumuna düşer!

Peki; ortada böyle bir rapor yokken bu kuyruklu yalanı kim uydurdu? Tamar ve Can Tanrıyar'ın ipliğini pazara çıkaran Sacit Aslan, kadın ve kocasının uzman komplocu olduğunu yazdı.

MİT'in yargıyla ilgili rapor yalanını da onlar uydurmuştur.

Zaten kadının işi gücü gazeteci yemlemek, yargıçlar ile iş insanlarına iftira atmak değil mi?

Tamar Hanım hâlâ hamile kaldığını ve aşiret reisinden 1 milyon dolar rüşvet istediğini açıklayan Sisi'ye cevap vermedi.

Demek ki Seyhan Soylu boş konuşmadı!

Benzer yalanlarla okurlarını kandırmaya çalışan Tolga Şardan ve Timur Soykan ikilisi şimdi de Süleyman Soylu'ya sardı.

Eskiden yoksulluk çoktu ama güzellikler vardı.

Sevgi, saygı, takdir, kadir kıymet bilmeler, hâl hatır sormalar...

Şimdi bunların yerini yalan, rüşvet ve iftira aldı.

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Biraz da hortumcu CHP'li başkanların yaptıklarına bakalım.Sayıştay'ın 2022 raporuna göre İBB batmış ama ağlayanı yok!Vefasız Ekrem, cumhurbaşkanı olsaydı Türkiye'nin hâli ne olurdu bir düşünsenize...Adam 2022'de borçlanma sınırını 13 milyar 94 milyon lira aşmış!2023'teki durum nedir Allah bilir?Peki; Ekrem Efendi bu paralarla yol, metro İstanbul'a yeni bir baraj mı yapmış?Herif paraları Bay Kemal'i devirmek için kullanmış...Bunun için yandaş gazeteci ve trolleri paraya boğmuş.426 milyonluk kültürsanat ihalesini yandaş şirketlere peşkeş çekmiş...Adam utanmadan bir dediyor!Adam tezgâhçının ve hortumcunun kralı!Eski yönetimi fazla araç almakla suçlamıştı...Ama kendisi araç sayısını 7 bin 435'e çıkarmış, üstelik 1258 aracı da sisteme kaydetmemiş!CHP'li diğer belediyelerde de durum farklı değil.Zeydan Karalar, kamu parasıyla kendi ve dostlarını zengin etmiş. Yüreği yetiyorsa 10 yılda elde ettiği büyük servetinin kaynağını açıklasın!Devletin de büyük servetin hesabını ondan sorması lazım...Milyonlar ödeyip Halk TV'ye çıkarakyapmakla, yalan anketlerle milleti kandırmayakalkmasın!Yemezler oğlum yemezler!

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Delikanlıysa şunlara da cevap versin görelim.Şişme havuzlar için kaç lira ödediğini açıklasın!Ve belediyeye ne kadarlık kartuş aldığını da!Çilem Konaklı ve Yusuf Konaklı kardeşler ne iş yapar?Belediyeye 61 milyon liralık kartuş alınmış öyle mi?Bu kadarlık kartuş ne iş Zeydan aka?Piyasa fiyatı 125 bin lira olan şişme havuzlara 16 milyon lira mı ödenmiş?Para vererek ekranlarda gerdan kırmaya benzemez bunlar Zeydan Karalar!Yağan küçük bir yağmurla Adana'da birçok ev ve cadde su altında kalıyor.Altyapıya dokunma ama altgeçit ihalesine iki ayda 80 milyon fark ver...Zenginleşmenin yolunu hayali asfalt, çiçek ve böcek işinde ara!Emanetçi Özgür Özel'in gözünü boyamak için palavra kesmeyi bırak artık...Bu millet ne sana ne diğer CHP'li başkanlara oy verir.Göreceksin Ekrem Efendi bile avucunu yalayacak!