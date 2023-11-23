ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

CHP'li Enver Aysever, Kemal Kılıçdaroğlu'nu arkadan hançerleyenleri açıklarken başköşeye Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke'yi koydu. Ardına da Ekrem İmamoğlu'nu getirdi.

Bay Kemal ektiklerini biçiyor...

Baykal'a yaptıklarının aynısını yaşıyor!

Partinin geldiği hâli "Hançerlendim" ifadesiyle anlatıyor.

Belediye başkanı yaptığı bir ismin dansöz gibi bir o yana bir bu yana kıvırdığını gördü.

Kongrede İstanbul Belediyesi'nin paralarıyla nasıl delege satın alındığını da.

Emanetçi Özgür Özel'in gelişi de Bay Kemal'in gelişi gibi oldu. Bu dünya etme bulma dünyasıdır arkadaş!

Tabii Kılıçdaroğlu'na ihanet eden sadece Selin Hanım değildi!

Küçük bir ilçeden İstanbul'un başına gelen Ekrem Müdafa başroldedir. Yani başaktör Ekrem İmamoğlu'dur...

Adamda numara çok! Bu vicdansız, amcasının intiharına sebep olmuştur! İnanmayan Google'a bakabilir!

***

Sayek ailesi ise bir ihanet abidesidir...Onlar ilk ihaneti Osmanlı'ya yaptı...Sayek ailesinde ihanet bir gelenektir.Bu aile Fransız işgali sırasında Osmanlı'yı arkadan vurup İskenderun ve Arsuz'u savaşsız ele geçirmiştir!Selin Sayek Böke, Ekrem İmamoğlu'nun ceza alacağı tarihte Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya 'ya seyahatini organize etti.Kılıçdaroğlu, Türkiye 'ye dönmek istedi ama Selin Hanım,diyerek Bay Kemal'i engelledi.Bunu ben değil Selin Hanım'ın partilisi Aysever söylüyor.Kılıçdaroğlu, Almanya'dayken Ekrem efendinin cezasının açıklanacağını Selin Hanım ve Meral Akşener biliyordu.İmamoğlu ve Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun Özel Kalem Müdürü Şükran Kütükçü'yü de ayarlamış.Şükran Hanım, Kılıçdaroğlu'nu istediği kişiyle görüştürmüş!Aysever bu işi de organize eden kişinin Ekrem olduğunu söylüyor.

***

Bay Kemal'e ihanet edenlerden biri de anketçilerdir.Partideiçin değilveiçin,için bir araya gelmişyığınla insan var.Bu tipler samimi partilileri hep istismar etti.Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde düzenli olarak anket yapan firmalardan biriydiVeysi Fidan, yaptığı tüm anketlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nu Erdoğan karşısında açık ara önde gösterdi. Sonuç ortada.Yöneylem şimdi de Zeydan Karalar'ı şişirip duruyor...CHP'li başkan, yalan anketleriyle bilinen bu firmaya 10 milyon liralık yeni bir ihale verdi. Amaç yalanlarla yeniden aday olabilmek.Reklamcısı Ateş İlyas Başsoy'a göre Zeydan Karalar bir süperstar gibi Adana'da çok seviliyormuş!Aynı şeyi İsmail Küçükkaya'da Halk TV'de söyleyip duruyor.Bu yıkama yağlamanın sebebini tahmin etmek zor değil.Oysa Karalar'ın halkta zerre karşılığı yok...Başkanlığı hizmet için değil ailece zenginleşmek için kullandı...Karalar ve İmamoğlu, FETÖ'nünErkan Karaarslan ile şaibeli işleryaptı.Bunlara ne zaman hesap sorulacak merak ediyorum.Zeydan efendi yalan anketlerle aday olmaya çalışıyor.Özgür Özel bu tezgâhı yer mi yemez mi bilmem...Bildiğim, aday olması halinde halktan iyi bir tokat yiyeceğidir.Soralım şimdi; Adana Baro Başkanı Semih Gökayaz, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait hangi şirketin başındadır ve ne kadar maaş alıyor?Aynı şirkette ablasının kızı da mı çalışıyor?Hüseyin Kış'ın damadı Buğra Yıldız'a belediye ne kadar maaş veriyor?Vahap Seçer'e sorumuz çok ama yerimiz dar... Devamı haftaya inşallah...