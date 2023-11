ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Timur Soykan'ın kim olduğuna hele bir bakalım...

Aslında kim olduğundan çok yaptıkları önemli...

Birgün'de yargının çürüdüğünü iddia eden bu şahıs, Can Atalay meselesinin başmimarıymış meğer!

Timur Soykan'la konuşan, ona yemek yediren, uçağa kadar bırakan biri anlattı... Memleket Partisi ve eski CHP İl Başkanı Hüseyin Ata Kaşgöz'den duydum...

Milletvekili seçimleri öncesi Timur Soykan, Hatay ve Samandağ'da yaptığı görüşmelerle Can Atalay'a oy istedi...

CHP'li seçmeni 4. sıradaki SP'li Necmetin Çalışkan'a değil TİP'li Can Atalay'a yönlendirdi.

10 binden fazla genç üyesi olan Samandağ Eğitim Vefa ve Anlayış Dernek üyelerini bile Atalay için ikna etmiş.

Hatta Atalay için Hüseyin Ata Kaşgöz'ü de Halk TV'de programa çıkarmış...

Soykan karışık kuruşuk biri. Gazeteci kimliğiyle militanlık yapmış desek yanlış olmaz.

Aslında AYM ile Yargıtay'ı karşı karşıya getiren Can Atalay meselesinin mimarı oymuş...

Timur efendi şimdi de adliyesini HSK'ya şikâyet eden Başsavcı Uçar üzerinden yargıya itibar suikastına girişmiş.

Timur Soykan ve Tolga Şardan'a bu yalan yanlış bilgileri veren kişinin Can Tanrıyar'ın sabıkalı karısı olduğu iddia ediliyor...

***

Baroniçe Tamar Tanrıyar'a gelince... Sisi lakaplı Seyhan Soylu'nun; Tamar Hanım'ın televoleci Can Tanrıyar ile ilişki yaşarken Diyarbakırlı aşiret reisinden çocuk aldırdığı iddialarına bir cevap verilmesini boşuna bekledim!İğrenç ifşaya cevap vereceği yerde uyanık kadın, başsavcının mektubu üzerinden milleti cambaza baktırıyor.Ortada cevap bekleyen yığınla soru varken hem de...Seyhan Soylu'nun iddiaları doğru mu değil mi?Can ile ilişki yaşarken aşiret reisinden hamile kaldı mı?Diyarbakırlı işinsanından bir milyon dolar istedi mi?Acilen "ucankus. com" isimli sitesinde bu soruların cevabını vermeli, maval okumayı bırakmalı...Suskunluğunun sebebi yoksa; Sisi'nin "Elimde var" dediği porno kasetler mi?

***

Gazinocular Kralı Fahrettin Aslan'ın oğlu Sacit Aslan'ın, kendi adını taşıyan haber sitesinde Tamar ve kocası Can hakkında yazdıkları ise bir başka facia.Muhammet Yakut'un X adresi olan "delilerindelisi"nin isim anası meğer Tamar isimli kadınmış.Yakut çakalı ile ilişkisinin en bariz örneği bu isim analığıymış.Tamar kadını tam bir baş belasıymış meğer...Sabıka kaydında "yok" yokmuş!Eski sevgilisi Öncü Can Sönmez'i,diye tehdit etmiş. Bu yüzden cezabile almış. Recep Kanturoğlu'nutehdit etmiş...Adliyede görevli bir müdürle işbirliği yaparak Çağlayan Adliyesi'nde acayip işler çeviriyormuş...Tamar, Acarkent'te oturanisimli şarkıcıdan,diyerek tehditle para istemiş.Alfa kadındedikten sonra Muhammet Yakut,Alfa isimli şarkıcı ve kocası hakkında iftiralarabaşlamış.Baroniçe Tamar, Çağlayan Adliyesi'nde fink atıyormuş.Sacit Aslan yazısında savcının el koyduğu yüklü miktardaki uyuşturucu parasını çözdürmek isteyen şahsın komisyon olarak Baroniçe ve işbirlikçilerine 2.5 milyon euro vermeyi kabul ettiğini iddia etti.Adliyede dönen kirli dolapların arkasında bu kadın varmış.Bu yazı, Tamar Tanrıyar ve Timur Soykan gibilerin köşelerini kullanma amaçlarını ifşa için yazıldı. Nokta!