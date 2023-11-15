ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Tahir Sarıkaya Beyaz TV'de "Uyan Türkiyem" programında "Sisi" lakaplı Seyhan Soylu'nun bir videosunu yayınladı...

Sisi; Can Tanrıyar'ın karısının Diyarbakırlı işadamından hamile kaldığını, kadının adamdan bir milyon dolar rüşvet istediğini iddia ediyor!

Uçankuş isimli medyası olan Tamar Tanrıyar ise iddiayı doğrular şekilde susuyor!

Sıradan biri bu iddia sonrası insan içine çıkamaz!

Ama karı-koca Tanrıyarlar hala ahlaktan söz edebiliyor!

Seyhan Soylu içinde olduğu dünyayı iyi bilir, çünkü kulağı deliktir.

Dilan Polat'a operasyon yapılmasını sağlayan süreci Sisi başlatmıştır. Polat ailesinin "kara para akladığını" ilk o açıklamıştır...

Yani Sisi'nin boşu pek yok gibidir...

Seyhan Soylu bu kez magazinci Can'ın karısı Tamar Öner Tanrıyar ile ilgili şok bir kaset yayınladı.

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Bu tür yazılar tarzım değil ama; Tanrıyar ailesinin yalan yazılarla yargıyı yanıltma çabalarını görünce meseleye müdahil oldum...

Kirli insanlar insanları kandırmaya kalkmamalı!

Sisi, Tamar Tanrıyar'ın Seren Serengil'e asistanlık yaptığı günlerdeki ilişkilerini ifşa ederek işe başladı.

Kadının uygunsuz fotoğraflarının elinde olduğunu söylüyor!

Karı-koca Tanrıyarlar susuyor! Neden?

Bu suskunluk "sükut ikrardan gelir" sözünü doğrular gibi.

Sisi'nin iddiasına göre Tamar hanım Can Tanrıyar ile beraberken Diyarbakırlı bir aşiret reisinden hamile kalmış, Ataşehir'deki bir klinikte kürtaj olmuş, iş insanından 1 milyon dolar istemiş.

Uçankuş haber sitesinde tehdit dolu yazılar yazarak yargıyı kandırmaya kalkan Tamar hanım Sisi'nin bu iddiasına neden tek kelime etmiyor?

Tamar hanımın suskunluğunun sebebi müstehcen fotolar mı?

Gazeteci Tolga Şardan'a "MİT'in Yargı Raporu" palavrasını da o servis etmiş olabilir.

Can Tanrıyar ise bakanlar ile iş insanları ve bakanlarına iftira atan Muhammet Yakut çakalı ile suç ortağı olduğu için hapistedir.

Durduk yerde hapse girmemiştir yani...

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DERİ DEĞİŞTİ YILAN AYNI YILAN



CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel Hatay ve Osmaniye'yi ziyaret etmiş oralarda da boyunu aşan laflar etmiş...

Hemşerilerini kaderiyle baş başa bırakan CHP'li belediye başkanı Lütfü Savaş'ı yanına alan Özel, sokakları karıştırmaktan söz etmiş.

Bu değişim yılanın deri değiştirmesi gibi bir şey...

Yani yılan aynı yılan.

1977 seçimlerinde CHP'li muhtar Yılmaz S. iddiaya girdiği Adalet Partili çay fabrikası işçisi Yüksel E. isimli şahsa vicdanı sızlamadan cinsel organını kestirmişti...

Zavallı işçiyi güç bela kurtardılar.

Adamı çalıştığı fabrikadaki işinden de ettiler.

Tıpkı bugün CHP'li belediyelerin mazbatayı alır almaz binlerce İnsanı sokağa dökmesi gibi.

Yüksel E'yi işten atan fabrika müdürü CHP'li Orman Bakanı Ahmet Şener'in yeğeni idi. Kafa yıllardır hiç değişmedi!

CHP iktidarı dün de bugün de sokakta ve darbelerde aradı.

Özgür Özel Hatay'a giderken Zeydan Karalar ve Vahap Seçer'i yanına almadı... Depremzedeyi değil para dolu çantasını düşünen Lütfü Savaş'ın yanında hükümete atıp durdu.

CHP'li Selin Sayek'in akrabaları ise Arsuz'da halka zulüm yapmayı sürdürüyor. Selin hanımın zulme sesi çıkmıyor.

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HÜSEYİN KIŞ



CHP'li Hüseyin Kış patronu olduğu Derya Grup'un, deprem çocuklarını yalnız bırakmadığını iddia etti. Çocukları çirkin siyasetine alet etmekten başka ne yapmış acaba?