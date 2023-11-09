ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Özgür Özel memleketinden iki kez belediye başkanlığına aday oldu ama kazanamadı!

Özel'in Manisa'da bile karşılığı yok!

Türkiye'yi nasıl kazanacak?

13 yıldır kaybeden ekip de aynı ekip, bir Bay Kemal eksik!

Bugün Özgür Özel'i omuzlara alanlar yarın Ekrem'i yalamaya başlayacak! Görünce iğreneceksiniz!

PKK'lı Selahattin Demirtaş'a selam çakmadan duramadı!

Osman Kavala'yı diğeri gibi baş üstünde tuttu!

İnsan bir kendine bir de Reis'e bakar be!

Hem mesele sıklet meselesi, bu iş lamlum yapmakla olmaz!

Ekrem İmamoğlu'nun doymaz ve vefasız bir kişiliği var!

Amcasının intiharına sebep olan bir vicdansızdır o!

Kemal Kılıçdaroğlu'na gelince, o da Baykal'a çektirdiklerini çekiyor! Allah'ın adaleti bir başka oluyor!

Baykal'ı arkadan hançerleyen de oydu.

Herkes bu dünyada yaptıklarının bedelini ödemeden öbür dünyaya gitmeyecek!

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CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi koca yazı boş geçirdi...Seçime az bir zaman kala şehrin yollarını kazmaya başladı.Trafik de felç oldu, yürümeyen trafikte Zeydan Karalar 'a her gün rahmet okutuluyor!Amacı hizmet değil ki; giderayak ham hum şaralop yapmak!E-5 yolunu kilometrelerce çelik bariyerlerle donatıyor.Var olan bariyerleri söküp yerlerine çelik takıyor.Çelikten üstgeçitler ve reklam panoları yaptırıyor...Millete ne kadar kazık gireceğini bilmiyoruz!Çelik denince aklıma CHP'li başkanın 2021 yılında devraldığıgeldi...Çünkü bu adamdan her şeyi beklerim ben!Kısa zamanda ailece nasıl zengin oldular?Araştırılması gereken önemli bir konudur bu!Herif Şakirpaşa'ya bir altgeçit yaptırmış!Karalar projeyi tanıtırken işin maliyetinin 200 trilyon olduğunu söyledi.

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Turhan Cemal Beriker Bulvarı üzerinde hizmete açılan altgeçit ne zaman ve kaça ihale edildi?

İhalenin sözleşme tarihi 7 Temmuz 2023.

Sözleşme bedeli 126 milyon 860 bin 966 lira.

İşin teslim süresi 120 gün...

Müteahhit firma işi iki gün erken bitirmiş!

4 ayda ne oldu da altgeçidin maliyeti 126 milyon liradan 200 milyon liraya çıktı?

Bu işte hokus pokus ve hortumdan şüpheleniyorum!

Müteahhitler Zeydan Karalar ve çocuklarının çok sevdiği iki firma. Atanaz İnşaat ve ortağı Ysf Peyzaj.

İki firmanın da belediyede bayağı imtiyazı var!

Bu iki firmaya verilen işlerin toplamı katrilyonu aştı.

Dilan Polat'ı içeri tıkan ekip, bu firmaları da inceliyor.

Sıra dünün fukarası Zeydan Karalar'ın zenginliğine geldi.

İçişleri Bakanlığı müfettişleri, Maliye ve Sayıştay araştırmalı.

Savcılar da... Çünkü adam giderayak acayip işler bitiriyor!

Hey yavrum hey!

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GEORGE SAYEK

CHP'li Selin Sayek'in kuzeni...

Arsuz ilçesinde Fransızların toprak ağası yaptığı Sayekler...

Adamda zerre vicdan yokmuş be!

Acaba Selin Sayek Hanım, kuzenine iki çift laf edip depremzedenin evini boşalttırır mı?

Sanmam ya neyse...

Olay şu: Emekli Almanca öğretmeni Nil Tüfenkçi isyan etti: "6 Şubat Defne merkezli deprem mağduru bir evladın annesiyim."

Oğlu Elvis, işi nedeniyle Defne'de oturuyordu.

Arsuz'daki evini de Selin Sayek Böke'nin kuzeni George Sayek'e kiralamıştı... Oturduğu ev depremde yıkılınca ev zengini Sayek'e giderek kalacak yeri olmadığını, evini boşaltmasını istedi. Ama Sayek, adama evi teslim etmek yerine ona gözdağı vermiş...

Tipik bir CHP zulmü işte...