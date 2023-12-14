ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Mersin Büyükşehir Genel Sekreteri Olcay Tok, karısı Rahime adına Mezitli'de bir ev ve büyük miktarda arazi aldı...

Yazdık bunu ama Vahap Seçer oralı olmadı.

Bu değirmenin suyunun nereden geldiğini soramadı!

Olcay alır da danışman Ertan Liman almaz mı?

O da hemen Nevis Hanım'a büyük bir araziyi tapuladı.

Ulaşım Daire Başkanı Ersan Topçuoğlu da onlara katıldı.

Eşi Elife adına onlarca dönüm arazi kapattı.

Bunları defalarca yazdım, başkan duymazdan geldi.

Adana'nın CHP'li Başkanı Zeydan Karalar'ın da başkanlığı döneminde evlatlarıyla birlikte Karun kadar zenginleştiğini çok yazdık.

Soran olmayınca adamın cesareti daha da arttı.

Uyanık Genel Sekreter Olcay Tok'un adı şimdi de akaryakıt ihalesine karıştı. O ihale, belediyeyi 53 milyon lira zarara uğrattı.

Acaba parayı kimler aralarında paylaştı?

625 milyonluk akaryakıt ihalesinin Olcay Tok'un CHP'li arkadaşı Vehbi Özcan'a verildiği iddia edildi...

Adama erken ödeme yapıldı, üstelik pompa fiyatının yüzde 7.2 fazlasıyla!

Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak işin peşini bırakmaz...

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Hemen hemen her CHP'li belediyede adrese teslim ihale yapıldı...Sonra da rantı paylaştılar.Başkan Vahap Seçer, 580 milyon 853 bin 639 lira maliyet çıkardığı akaryakıt ihalesini Ankara merkezli bir firmaya hem de kırımsız ve güncel pompa fiyatının 7.2 fazlasıyla verdi.Belediyeyi 53 milyon lira zarara uğrattılar.Firma belediyeden daha önce de 3 ihale almış.Başkan, tedarikçi diğer firmaların alacaklarını ödemezken CHP'li firmanın parasını erkenden ödemiş...Firmaya acayip kıyak çekmişler...İhalede bir önemli detay da şu: 18 milyon litrelik akaryakıtın 16 milyon litresi kolay çalınsın diyeyapıldı...Hepsi taşıt tanıma yapılsaydı kamu malı çalınmayacaktı.Pompa fiyatının üstüne bir fiyatla ihalenin verilmesinin sebebi yukarıda birilerine kıyak çekmek olabilir mi?Malum CHP'de asansör gibi şeyler pazarlandı.Bu ayaktan köşe dönen çok parti yöneticisi oldu.Akaryakıt ihalesiyle ilgili burnuma pis kokular geliyor.Başta da söyledim, Başsavcı Tolgahan Bey işin peşini bırakmaz!Ey Sözcü'nün cevval(!) gazetecisi İsmail Saymaz, ey Halk TV'deki ekran cambazı İsmail Küçükkaya, erkekseniz şu akaryakıt işine de bir el atın görelim sizi...Ekmeğinizin kesilmesinden korkmazsanız tabii...

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Akaryakıt işini alan Vehbi Bey ile Olcay Tok arasından su sızmadığı iddia edildi.Bu yüzden Özcan lehine fiyat oluşturuldu.Başkan Seçer kesinleşen kararda vade maliyetinin yüklenicide oluşturacağı zorlukları düşünmüş.Hatta ileriye dönük döviz kurunun artışını bile hesaplamış!Düşmekte olan petrol fiyatlarının yükseleceğini öngörmüş!Faizlerin de yükseleceği düşünülerek firmaya kıyak çekilmiş.Bir tek belediyenin kârını düşünmemişler...Ballı ihalede tüyü bitmemiş yetim parası yediler!Zeydan Karalar da Adana'da yeniden aday olabilmek için oğlu Mert'in kontrolündeki billboardları yalan vaatlerle doldurdu...3 milyon ton asfaltı nereye serdiğini sorduk, açıklamadı.Kadrolu müteahhide 126 milyona ihale edilen altgeçit işi ne oldu da 120 gün içinde 200 milyona çıktı?10 yıl önce eski bir otomobile binen Zeydan Karalar'ın başkanlığı süresince edindiği büyük servetin sırrını hemşerilerine anlatması şart!Ankara'daki çelik fabrikasını, onlarca gayrimenkulü, lüks arabaları hangi parayla aldın Zeydan efendi?