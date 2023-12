ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Selin Sayek, ABD'nin Hatay ve Ortadoğu için hazırladığı projenin çok tehlikeli bir elemanıdır.

Selin Hanım, ABD'ye her gidişinde soluğu Kemal Derviş'in yanında alırdı... Selin Sayek, New York'ta doğmuş, orada okumuş bir ABD vatandaşıdır.

Fransızlardan torpilli bir dedenin torunu olduğu için mezun olunca Kemal Derviş'in dişi versiyonu olarak Türkiye'ye gönderilmiştir. Sonra Bay Kemal'e sağkol yapıldı.

Kılıçdaroğlu kazansaydı ekonomi bakanı olacaktı.

Kemal'i hançerleyenlerden biri de bu kadındır.

Şimdi de Özgür Özel'e sağkol yapıldı.

Bir önemli not daha:

Fransa, İtalya, İspanya, İsveç ve Norveç'in fahri konsoloslukları neden hep Sayek ailesine veriliyor?

***

Günlerdir bu aileyi ifşa etmeye çalışıyorum.

Osmanlı'ya nasıl ihanet ettiklerini, ihanetlerinin karşılığında Fransızlardan ödül olarak Hatay'ı aldıklarını anlatıyorum.

Parsel parsel sattıkları arazilerin parasını ABD'ye transfer ettiklerini yazıyorum.

Korkudan özel donanımlı ofislerde kaldıklarını, kat karşılığı müteahhitlere verdikleri binaları katakulli ile geri alıp Türk müteahhitleri batırdıklarını anlatıyorum.

George Sayek'in, depremzede Elvis'in evini nasıl işgal ettiğini yazdım. Bir cevap veren çıkmadı...

Depremde Teyfik Sayek'e ait yıkılan binalarda ölen ve yaralananlar oldu.

Tutuklanacağını öğrenen Teyfik Sayek korkudan kalp krizi geçirdi.

Selin Sayek'in babası İskender Sayek de Fransızlardan kalma Arsuz'daki evinin yıkılan enkazını teşhir ediyor.

Adamlara Osmanlı'ya ihanetleri karşılığında Fransızlar oda dolusu tapu ve para bıraktı. Vicdansızlar bir deprem mağduruna yardım etmedi.

Arsuz Çayı kıyısında 5 villası var!

O villalar Kıyı Koruma Kanunu'na aykırı değil mi? Hiçbir devlet yetkilisi bunları görmez mi?

***



İMAMOĞLU TEZGÂHA ERKEN BAŞLADI

Odatv'de, "AKP'nin İBB anketine Odatv ulaştı... İmamoğlu'na rakip yok" başlıklı bir haber çıktı.

Okur okumaz "Yalancının..." dedim...

Yalanlarla milleti cambaza baktırmaya erken başladılar.

Benzer yalanları Cumhurbaşkanlığı seçiminde de gördük!

31 Mart sonrası ne Ekrem kalır ne de diğerleri...

Çünkü millet bunların gerçek yüzünü gördü.

Mustafa Şen, "Biz, AK Parti olarak herhangi bir belediye başkanlığı için isim vererek anket yapmadık" dedi.

AK Parti adını kullanarak operasyon çekenler duydunuz mu?

Reis'in sırtından geçinen partililer ile seçimi kazanmak için çırpınanlar var...

Mesela Hatay mebusu Hüseyin Yayman!

Adam Ankara-Hatay arasında mekik dokuyor...

Depremde kaybettiği 11 yakınının acısını yüreğine gömen Yayman hep hemşerilerinin yanındaydı...

Hataylı şimdi "Keşke Yayman aday olsa" diyor...

HATAY: AK Parti'den İl Başkanı Mehmet Öntürk'ün adı geçiyor. CHP'den ise Lütfü Savaş yeniden aday olmak için Murat Karayalçın'la çare arıyor...

GAZİANTEP: AK Parti'den Fatma Şahin ve Mehmet Tahmazoğlu arasında sürer yarış. CHP'de isim çok ama Antepli bu partiye oy vermez.

MERSİN: Vahap Seçer aday olmak için uğraşıyor ama karşısında Abdullah Özyiğit gibi önemli biri var...

AK Parti, Mersin'de Mustafa Gültak ismini konuşuyor.

ŞANLIURFA: Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül.

ADANA: AK Parti Dr. Halil İbrahim Nacar. Vali Tuncay Sonel ve Mahmut Çelikcan aday adayı...

CHP'de ise Zeydan Karalar tekrar aday olabilmek için köşeyi bucağı yalan dolu afişlerle doldurdu...

Ama Adana CHP örgütü Soner Çetin'i istiyor.