ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Kolpacı karı-koca, şeytanın aklına gelmeyen yalanlarla kamuoyu oluşturup yargıyı etkilemeye çalışıyor.

Tamar Hanım'a göre kocası Can rehin alındığı için kodeste!

Duyan da adamı PKK'nın esir aldığını sanacak!

Oysa bu şantajcı, Reis'e, bakan ve işinsanlarına, Muhammed Yakut çakalına hakaret yaptırıp iftira attırdığı için hapiste.

"Rehin alındım" işi Baroniçe Tamar ve kocasının tezgâhı!

Savcı, Muhammed Yakut'un suç içerikli videolarındaki her bilgi, belge ve fotoğrafları Can Tanrıyar'ın verdiğini tespit etti.

Ayrıca herif ortağını dolandırmaktan da yargılanıyor.

Can ve ahlaksız karısının suç makinesinden farkları yok!

Devlet görevlilerine hakaret eden yalanlarıyla seçimin kaderini değiştirmeye çalışan bu şantajcı kodeste kalmalı.

İşlediği suçlar sıradan bir kabahat değil çünkü.

Baroniçe Tamar görüş günlerinde kocasından düzenli olarak gün yüzü görmemiş iftira dolu talimatlar alıyor, sonra da saygın yargı mensuplarına sarıyor.

Ayrıca Tolga Şardan ve Timur Soykan gibilerin kulağına yargı ve MİT ile ilgili kuyruklu yalanları fısıldıyor.

Bu haysiyetsiz hâlâ Seyhan Soylu'nun "Aşiret reisiyle yattı. Hamile kalınca çocuğunu aldırdı. Adamdan da 1 milyon dolar rüşvet istedi" sözlerine cevap veremedi!

***

Can Tanrıyar cezaevinden, karısı dışarıdan "tahliye" olmak için numara üstüne numara çeviriyor.

İkisinin yalanlarından göz gözü görmüyor!

Baroniçe Tamar önce şantajcı kocasını kodesten çıkarmak için Çağlayan Adliyesi'nde fink attı ama beklediği olmadı.

Muhammed Yakut çakalının Youtube kanalının isim anasıdır.

Kuyruklu yalan ve iftiralarını Birgün gazetesi ile fondaş medyaya da o servis etmektedir.

Tanrıyar ailesi, medyayı bir silah gibi kullanıyor.

Onlara ait "Uçankuş" sitesi yalanlarına rağmen niye susturulmuyor?

Bu alçaklar sosyal medya hesaplarından canları pahasına terörle mücadele eden güvenlik güçlerinin adlarını vererek hedef göstermiştir. Kırdıkları cevizler kırkı geçmiştir.

Suçları o kadar çok ki yazsam inanın sayfalar yetmez!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve davaya bakan hâkimler, bu namus fukaralarının "tahliye" tezgâhına düşmemeli!

***



ÇİZİK YEDİLER ÇİZİK!

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş aday gösterilmeyecek!

Zaten CHP+İyi Parti işbirliği de olmayacak!

Ekrem ve Mansur gibiler ve benzerleri tarih olacak!

Zeydan Karalar, oğlu Mert'in kontrol ettiği billboardlara "4.5 yılda Adana'yı imar ettik" yerine "Sevgili Adanalılar, sayenizde çok zengin olduk" yazsalar daha anlamlı olurdu.

Baba-oğul, Adana'yı yedi bitirdi çünkü.

Bıldır yediği hurmalar onları acayip tırmalayacak!

Karalar, Seçer, Savaş ve diğerlerinin aday olabilmek için palavra anketler yaptırması işe yaramaz artık.

Karalar ve Seçer'in Halk TV'ye milyonlar verip çıkması, İsmail Küçükkaya'nın ikisine cila çekmesi, Hüseyin Kış ile kardeşi Gülcan Kış'ın Özgür Özel'in kafasını çelmesi de nafile. İsmail Küçükkaya da eskisi gibi yükünü tutamayacak!

Keşke aday olsalar da boylarının ölçüsünü bir bir alsalar!

Adrese teslim ihaleler ve gariban işçileri sokağa dökmelerinin karşılığının olmayacağını sandı ahmaklar.

Adana'da belediye için CHP'den Soner Çetin'in adı geçiyor.

Mersin'de ise Abdullah Özyiğit ismi öne çıkıyor...

Ak koyun kara koyun yakında belli olacak!