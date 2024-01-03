ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

CHP'li belediyelerin yaptığı işçi kıyımına ilk büyük soruşturma Mersin'de açıldı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, işçileri sokağa döken HDP işbirlikçilerine hesap sormaya başladı.

Savcıya ifade veren Vahap Seçer, korkudan suçunu inkâra kalktı ve "Toplu işten çıkarma yönünde talimat vermedim" dedi.

HDP kadrolarına yer açmak için işlerine son verilen işçiler de ifade veriyor.

Darısı diğer CHP'li belediyelerin başına...

CEHAPE işbaşına geldiği her belediyeyi babasının çiftliği gibi yönetti.

Adrese teslim milyarlık ihaleler verildi, belediyelerde rüşvet gırla gitti.

Yandaş sanatçıları binlerce lira aylığa bağladılar.

Kibir abidesi Ekrem İmamoğlu (Müdafa), yalanını ortaya çıkaracak TOKİ Başkanı Ömer Bulut'un Sözcü TV'de canlı yayına alınmasına karşı çıktı, Bulut'u yayına almak isteyen sunucu Senem Ilgaz'ı fırçaladı...

Sık sık "Özgür basın susturulamaz" geyiği yapan İpek Özbey, İsmail Saymaz, Deniz Zeyrek ve Uğur Dündar'a ukala başkanı seyretmek kaldı.

Trabzonlu Oktay Saral, İmamoğlu'na "Sen, TOKİ Başkanı'nın tırnağı olamazsın... Kibir abidesi, Trabzon'un yüz karası!" dedi.

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İşçi çıkaran CHP'li başkanların çoğu "Bankamatikçiydiler" demişti.Vahap Seçer, savcıya böyle diyemedi ama.Oysa Seçer'in ilk işi, ortağı HDP'ye yer açmak için muhafazakâr işçileri hukuksuz bir şekilde işten atmak oldu.İşçiler, atılan iftira yüzünden işsizlik maaşı alamadı.Vahap Efendi, işçilere tazminatlarını ödemedi.Herif 4 bin 500'e yakın işçiyi acayip mağdur etti.Şimdi hangi yüzle seçime girmeye hazırlanıyor?

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