ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

CHP'li belediyelerin yaptığı işçi kıyımına ilk büyük soruşturma Mersin'de açıldı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, işçileri sokağa döken HDP işbirlikçilerine hesap sormaya başladı.
Savcıya ifade veren Vahap Seçer, korkudan suçunu inkâra kalktı ve "Toplu işten çıkarma yönünde talimat vermedim" dedi.
HDP kadrolarına yer açmak için işlerine son verilen işçiler de ifade veriyor.
Darısı diğer CHP'li belediyelerin başına...
CEHAPE işbaşına geldiği her belediyeyi babasının çiftliği gibi yönetti.
Adrese teslim milyarlık ihaleler verildi, belediyelerde rüşvet gırla gitti.
Yandaş sanatçıları binlerce lira aylığa bağladılar.
Kibir abidesi Ekrem İmamoğlu (Müdafa), yalanını ortaya çıkaracak TOKİ Başkanı Ömer Bulut'un Sözcü TV'de canlı yayına alınmasına karşı çıktı, Bulut'u yayına almak isteyen sunucu Senem Ilgaz'ı fırçaladı...
Sık sık "Özgür basın susturulamaz" geyiği yapan İpek Özbey, İsmail Saymaz, Deniz Zeyrek ve Uğur Dündar'a ukala başkanı seyretmek kaldı.
Trabzonlu Oktay Saral, İmamoğlu'na "Sen, TOKİ Başkanı'nın tırnağı olamazsın... Kibir abidesi, Trabzon'un yüz karası!" dedi.
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İşçi çıkaran CHP'li başkanların çoğu "Bankamatikçiydiler" demişti.
Vahap Seçer, savcıya böyle diyemedi ama.
Oysa Seçer'in ilk işi, ortağı HDP'ye yer açmak için muhafazakâr işçileri hukuksuz bir şekilde işten atmak oldu.
İşçiler, atılan iftira yüzünden işsizlik maaşı alamadı.
Vahap Efendi, işçilere tazminatlarını ödemedi.
Herif 4 bin 500'e yakın işçiyi acayip mağdur etti.
Şimdi hangi yüzle seçime girmeye hazırlanıyor?
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Savcılık, Başkan Seçer'in çok gizli kaydıyla yaptırdığı yazışmalar sonucu yüzlerce işçiyi işten attığını belirledi.
Atılanların yerine de HDP'li isimler alındı.
İçişleri Bakanlığı müfettişleri, yaptıkları incelemede işçilerin haksız ve hukuksuz atıldığını belirledi. Ve 29.11.2021 tarih ve 2021/331 Sayılı yazıyla sorumlular hakkında soruşturma izni verdi. Vahap Seçer'in avukatları, karara Danıştay'da itiraz etti.
Danıştay 1. Dairesi de 2023/126 Esas ve 382 Sayılı kararıyla itirazı reddetti.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı haklarında soruşturma izni verilen Belediye Başkanı Vahap Seçer, Genel Sekreter Ahmet Müfit Bayram
, Genel Sekreter Vekili Olcay Tok ve Hasan Gökbel ile Haydar Ali Ulusoy, Hasan Gubaroğlu, Ali Rıza Özdemir, Çevre Koruma Daire Başkanı Bülent Halis Demir, Kültür Daire Başkanı Serdal Gökayaz (Adana Baro Başkanı Semih Gökayaz'ın kardeşi), Mali Hizmetler Daire Başkan Vekili Hayrullah Yücesoy, Kültür ve Daire Başkan Vekilleri Sinan Bayraktar, Necdet Tamamoğluları, Özel Kalem Müdür Vekili Bircan Kumru, Veteriner Daire Başkanı Mehmet Cücük, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Mustafa Berat Yerman, Fen İşleri Daire Başkanı Vedat Doğan, Etüt ve Projeler Daire Başkanı Kamuran Özkaralar, İmar Dairesi Başkanı Mustafa Solak, MESKİ Başkanı Baha Günhan Güngördü, MESKİ Genel Müdürü Alaeddin Alkaç, Genel Müdür Yardımcıları Can Taşkın, Ali Yılmaz, Nizamettin Yıldırım, İnsan Kaynakları Başkanı Fatma Ünel hakkında soruşturma açtı.
Başkan Danışmanı Ertan Liman'ın daire başkanlarıyla yaptığı toplantı üzerine listeler hazırlandığı belirlendi.
İfadesi alınan Başkan Vahap Seçer, işten çıkarmaları kendinin değil daire başkanlarının yaptığını iddia etti.