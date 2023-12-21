ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Zeydan Karalar'ın başdanışmanı gözaltına alınıyor, başkan hâlâ "Belediyemizde kanunsuz iş olmaz" diyor...

Hadi ordan seni gidi yalancı...

Billboardları yıllarca ecrimisille kullandıran kimdi?

Kaç kez "Neden ihale yapmıyorsunuz?" diye yazdım...

"Ecrimisil, haksız işgal tazminatı demektir" dedim...

Dikkate almadın; çünkü oğlun Mert işin başındaydı.

Billboard ihalesini bile bile yapmadığın ortada!

Millet, polisin Mert'i ne zaman almasını bekliyor!

Daha önce gözaltına alınıp bırakılmış, şimdi niye yok?

Karakutu Mürüvet Sızlı, aldığı paralarla her tarafına estetik yaptırmış, Zeydan Bey bilmiyor mu?

Uyanık biridir başkan, estetiklerini görmedi mi yoksa?

Belediye önünde Burhanettin Bulut ile birlikte şov yaptılar!

Operasyona "algı" diyerek devletin savcısını, polisini suçladılar!

Polis ve savcı artistlik olsun diye mi adamları gözaltına aldı?

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Evinin kirasını, estetik parasını reklam şirketlerine ödeten 33 yaşındaki başdanışman Mürüvet Sızlı, Zeydan Bey'in medya sorumlusuydu.Kızcağız, başkanın oğlu Mert'in üniversiteden arkadaşı.Zeydan başkan, Sızlı'yı Seyhan Belediye Başkanlığı döneminden beri yanında tutuyor.Onu Büyükşehir'e alan da "karakutusu" yapan da o!Mert Karalar ve Mürüvet Sızlı, belediyeye ait billboardları senelerce ecrimisille sattı.Kaç kez yazdım,dedim.Karalar takmadı; çünkü işin içinde oğlunun kazancı vardı.Ayrıca kadın da ajanıydı.Mürüvet'in fişlemesiyle 3 bin işçi işten atıldı.Kadın işçi çıkışlarında başrol oynadı.Belediyede çalışanlarının medya profillerini inceleyen, CHP dışında AK Parti ve MHP'yi destekleyen işçileri fişleyip, rapor edip belediyeden attıran oydu...Başdanışman olduktan sonra Sızlı'nın lüks yaşamı personelin de dikkatini çekti.Billboardları ihale yerine ecrimisille kullandıran başdanışman hem kendini hem de başkanın oğlunu zengin etti.

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Operasyonun düzmece olduğunu, polis ve savcıyı suçlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, adaylarının yine Zeydan Karalar olduğunu açıkladı.Yani işi gücü katakulli olan birini yeniden aday ilan etti...Bu tiplerin doyma sinirleri alınmıştır; hep yerler!Şeytanın aklına gelmeyen işler yaparlar.Herif seçime sayılı günler kala akla ziyan ihaleler yapacak.İhale dosyasında yok yok!Basketbol, futbol topu, tenis raketi, kuru soğan, patates ve beyaz peynire kadar çok şeyi aynı pakete koydular.İhale dosyasında kurbanlık koç da var, davulzurnacı kiralanması da. Güreşçi ayakkabısı da, sallama sopalı bayrak da, keten çuvalda var.Dosyada yok yok!İhalebaşlığıyla açıldı...Tezgâhışeklinde kurdular.Seçimlere 2.5 ay kala açılan ihale bu.Peki bu neyin telaşı, 101 kalemlik liste neyin tezgâhıdır.Tek bir firmanın ihaleyi üstlenmesi mümkün değil.Hem 80 kilo koç bulacaksın, hem kuru soğan, hem de futbol topu, antrenman yeleği, kaleler için file.Daha komiği var; yani plastik kelepçe de.Peki bu işi tek başına üstlenecek firma var mı?Zeydan Efendi böyle bir firmayı Seyhan Belediye Başkanlığı döneminden tezgâhlamış, hazırlamış.İhaleyi kazanacak firma, oğlu Mert Karalar'ın kankası olan iki kardeş. Bugüne kadar onlara trilyonlarca liralık iş verdi Zeydan Efendi.Seçime doğru kendilerine son bir kıyak daha çekecek!