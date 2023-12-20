ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Vahap Seçer ve adamları yakıt ihalesiyle ilgili haberleri sansürlenmek için çok uğraştı!

Ne yaparlarsa yapsınlar kurtulamazlar artık!

Başsavcı Tolgahan Öztoprak'ın radarına girdiler bir kere.

Kolay kolay da çıkamazlar!

Yetim hakkı yemek ne demek anlayacaklar!

Şeytanca hazırlanan ihaleyi yazmasaydık adamlar sessiz sedasız cukkayı cebe indirip kamu parasını yiyecekti!

Yazdık ve hırsızların oyununu bozduk.

Darısı Zeydan Karalar'ın başına diyecekken Başsavcı Bilal Gümüş'ün operasyon haberi düştü ajanslara.

Fütursuzca alınan rüşvetlerin hesabı sorulmaz sandılar!

Zeydan'ın her işi tezgâh, müteahhitlerle bağını bilmeyen yok!

O fabrikalar ve bu büyük servet nasıl yapıldı sanki?

Halk TV'de kankisi İsmail Küçükkaya'ya, "Bizim olduğumuz yerde kanunsuz hiçbir iş olmaz" dedi; hiç utanmadı!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, savcının düzenlediği operasyona "algı" dedi ve ahlaksızca Yüreğir Belediyesi'ni suçladı. İlgili makamlar susmamalı, operasyonla ilgili açıklama yapmalı.

Susmak Reis'e zarar verir!

Bulut genel başkanmış gibi hakkında yığınla iddia olan Karalar'ın CHP adayı olduğunu açıkladı...

Neyse; Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Kocaispir, Bulut'un belediyesiyle ilgili iddiasını yargıya taşımakla çok iyi etti.

Zeydan'ın yönettiği belediyede her pislik var!

Mesela gözdesi Mürüvet Sızlı niye gözaltında?

Oğlu Mert'in gizli ortağı Cem Oğulhan, Süleyman Aydoğan ve Semih Dizidar gibilerini polis sabahın köründe yataklarından niye aldı?

CHP'li biri haklı olarak "Zeydan'ın oğlu Mert neden gözaltında değil?" dedi...

"Onun da babasının da zamanı var" dedim.

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Belediyeyi hortumlamanın, belediye imkânlarını oğluna peşkeş çekmenin elbette hesabı sorulur.

Zeydan Efendi, FETÖ'nün Belediyeler İmamı Erkan Karaarslan ile iş tuttu yırttı.

Ceremesini Şekip Karakaya çekti.

PKK'lı teröristin cenazesini belediye aracıyla taşıttı yırttı!

Başkanlığı sürecinde acayip zenginleşti, kimse değirmenin suyunun nereden geldiğini sormadı...

Fabrikalar, hanlar hamamlar ve okulları nasıl aldın Zeydan aka?

Şimdi gelelim Mersin'deki akaryakıt işine...

İyi ki parayla pulla kandırılamayacak, helal süt emmiş yiğit bir başsavcı çıktı ve işe el attı.

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş, hırsıza ve arsıza geçit vermeyeceğini operasyonuyla gösterdi...

Öztoprak 700 milyonluk ihaleyi, Bilal Gümüş ise rüşvet ve yolsuzluk iddialarını didik didik ediyor.

Mersin belediye yönetimi, ihaleyi istediği kişiye vermek için kurnazca bir şartname hazırladı.

Şartnameye göre yakıt bedeli 90 günde ödenecekti.

Süreyi uzun bulan firmalar ihaleye girmedi, ihale de Olcay Tok'un arkadaşı Vehbi Özcan'a kaldı.

Ama sonra belediye firmaya ödemeleri 38 ve 61 gün içinde yaptı.

Hem de pompa fiyatının 7-8 puan üstünde bir rakamla.

Savcılar ayrıca ihalede neden 18 milyon litrenin tamamını değil de sadece 2 milyon litresinin taşıt tanıma olduğunu sorguluyor?

Yoksa hırsızlar 16 milyon litreyi böyle mi çalacak?

Başkan Vahap Seçer için belediyenin kadrolu işçileri, "Mücadeleyle kazandığımız haklarımızı elimizden alan bir despottur" dedi.

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Not:

FETÖ iltisaklı bir kardiyoloğun özel bir hastanede ölümüne sebep olduğu gencin yakınları, doktordan şikâyetçi oldu. Mahkeme Adana Şehir Hastanesi'nden gelecek rapor üzerine kararını verecek. Başhekim Mehmet Volkan Harput, "Çıkacak rapor mahkemeye sunulacak" dedi.