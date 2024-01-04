ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

CHP başka adam yokmuş gibi Adana'da Zeydan Karalar'ı, Mersin'de Vahap Seçer'i, Hatay'da da Lütfü Savaş'ı yeniden aday göstermeye hazırlanıyor...

Kulisler bu bilgilerle çalkalanıyor...

Eşbaşkan Ekrem İmamoğlu böyle istiyor çünkü.

Özgür Özel bu konuda laf bile edemiyor.

Adaylık sözü alan Karalar, Adana'nın bir beş yılını daha çalmak için şehri yalan dolanla doldurduğu afişlerle donattı.

Karalar'ın şehre çakılı bir çivisi olmadığını söyleyenler, "Adamın fabrikaları, okulları, evleri ve arabaları demek ki az geldi" diyor.

"Dünün Toyotalı Zeydan'ının bugün parayı koyacak yeri yok!" diyenler de az değil.

Mersin'de yeniden aday olmaya hazırlanan Vahap Seçer'in de belediye şirketlerine HDP'lileri doldurmak için yeni sözler verdiği iddia ediliyor.

Mersin halkı kibir abidesine dönen Seçer'e oy vermeyeceğini üzerini basa basa belirtiyor. Seçer, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan gibi muhalif partilileri de yemenin peşinde. Lütfü Savaş aday olabilmek için İmamoğlu'nun kapısında yatıyor.

Depremin yıktığı Hatay'da Savaş'a büyük tepki var!

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Zeydan Karalar,demişti.Hatta polisin operasyonunabile dedi...Belediye önüne topladığı kalabalığa da savcı ve polis aleyhine slogan attırdı...Belediyedeki yolsuzluğun mimarı, sadece Başdanışman Mürüvet Sızlı mıydı?İşin başında olan Mert Karalar nerede?Millet haklı olarak Mert'in niye alınmadığını soruyor!Karakutu Türkan Eşli, neden operasyona dâhil edilmedi.Tapelerde X olarak belirtilen şahıs kimdir?Bendiye çok yazdım... Ama yazılarımıne Zeydan dikkate aldı ne de oğlu.Çünkü ikisi de gelen kârlı paralardan olmak istemedi.28 Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Reis'in afişlerini indirecek kadar ileri gittiler...Aylar sonra Sezgi Ajans, zorla girdiği ihaleyi 16 milyon lira vererek aldı.Ama ihaleyi Sezgi'ye vermemek için Zeydan ve oğlu kırk takla attı... Cem Oğulhan Semih Dizidar ve Süleyman Aydoğan yeni ihaleyi Sezgi Ajans'ın almaması için Başdanışman Mürüvet Sızlı ile ihale için özel şartname hazırladı...Maksat milliyetçi ajansları elemekti.İş böylece Mert'in yönlendirmesiyle Objektif Kent Vizyon'a verildi...Mürüvet de bu sayede estetiklerini oldu, telefon ve ev kiralarını karşıladı.Zeydan Efendi, "Benim belediyemde yolsuzluk olmaz" nasıl diyebildi?

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Hatay'da HATSU'da yapılan hırsızlıklar da ayyuka çıktı...Lütfü Savaş pişkin pişkin Suriyeliler üzerinden milleti cambaza baktırmak istiyor.Çalınan su boruları, olmayan depolara teslim edilmiş gibi tutanaklar düzenleniyor.Murat Küçük kimdir?Ya İlker Baba, Semih C... Mühendis Öztürk, Hüsna Teyze...Kimdir bunlar ve ne iş yaparlar?Düzenlenen sözde teslimat tutanaklarıyla alınan malzemeler ile teslim edilenlerin aynı ürün olmadığı iddiaları var, üstelik eksikler.Değişik tarihlerde düzenlenen teslimat tutanaklarına toplu olarak aynı gün ve aynı renk kalemlerle imza atılmış.Olay yerel gazetelerde bile yer almış.HATSU'daki büyük vurgunla ilgili K.'nın adı geçiyor...Adakale Madencilik ve Lütfü Savaş'ın kasasından söz ediliyor. Hakediş vurgunları ve ince tezgâhlarla kamu büyük zarara uğratılmış.HBB'nin içini boşaltmak için turizm firması kurulduğu iddiaları var.Kripto FETÖ'cülerin de HATSU'da barındırıldığı iddiaları yaygın...Hatay'a bir deprem vurmuş, bir de Lütfü Savaş.