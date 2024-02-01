ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Zeydan Karalar şehrin dört bir yanına donattığı afişlere yazdığı palavralarla seçimi alacağını sanıyor... Ama bu millet yalana değil hizmete oy verir...

Tanıdığım CHP'liler bile ona öfkeli...

PKK sempatizanlarını işe alıp CHP'li gençleri sokağa bıraktığı için...

Gelir gelmez on binlerce öğrencinin ücretsiz devam ettiği kursları kapattı...

Seçime yakın da kurs merkezleri açmaya başladı...

Ama Adanalı bu numarayı yemez!..

Herif billboardları babasının malıymış gibi kullanıyor...

Altın Koza'ya ait led ekranları yine ihalesiz satmaya devam ediyor.

Parasını da hapisteki reklam çetesinin hesabına yatırıyor.

Afişlere göre herif Adana'yı cennet yapmış!

Ama gerçekte şehrin her tarafını b.k götürüyor...

Trafik, imar ve adrese teslim ihaleler gırla gidiyor.

Faşizan kafanın maharetleri elbette bu kadar değil...

Adanalıyı sineklere yedirdi o da zenginliğine zenginlik kattı.

Bay Zeydan'ın dünkü ekonomik durumu ile bugünkü ekonomik durumu arasında büyük uçurum var! Dün Zeydan'ın cebine fare düşse unlanmazdı, bugün ise zenginlikte Koç gibi maşallah.

Dün eski bir otomobile biniyordu bugün milyonluk arabalara biniyor...

Billboard işinin başında da oğlu Mert Karalar vardı...

Ama nedense tutuklananlar arasında yoktu; neden acaba?

Elbette sivrisineklerin yediği Adanalıyı unutmadık!

Şimdi havalar soğuk, yaz sıcaklarında vampir sinekler yine gelecek!

Sivrisinek meselesi bizim gibi devletin de radarında!

***

Adam 100 milyon harcayıp güya sinekleri yok edecekti.

Aksi oldu, sıkılan ilaçlar mı sahteydi yoksa ilaç yerine su mu sıktılar?

Zeydan Karalar işi "formülasyon" tezgâhıyla adrese teslim etti.

"Formülasyon" işi iyi numara...

İhaleyi vereceğin kişinin sattığı ilaç formülüne göre şartname hazırlamak yeterli.

Karalar'ın sinek gibi bir derdi yok, onun derdi sinek ilacı kılıfıyla milyonları yandaş ve kandaşların cebine akıtmak.

"Sinek, pekmezciyi tanır" diye bir atasözümüz var.

Kurnaz ilaç firmaları da menfaat sağlayacağı ortamı iyi bilir.

Onlar Zeydan Efendi'ye ulaşıp formülasyon tezgâhlı şartnameyi hazırlattılar!

Sonra gelsin milyonlar...

İhaleyi alacak firmaları önceden ifşa ettik. Zeydan başkan ise kargalar yemeğini yemeden savcıya gidip kendini ihbar etti. İlaç işinde hile hurda yok demeye getirdi...

Çok şükür ülkemizde namuslu savcılar var, ilaç alımlarıyla ilgili KOM'a görev verdiler.

Ses çıkması yakındır... Formül tezgâhlı şartnameyi hazırlayanlar, ihale komisyon üyeleri, başkan danışmanları ve rantçı firma sahipleri sabahın köründe yatağından alınırsa şaşırmam.

***



CHP, LÜTFÜ'SÜNDEN VAZGEÇMEZ

HATAY CHP Teşkilatı, Lütfü Savaş'ın adaylıktan geri çektirilmesini istiyor!

Boşuna tartışıyorlar; çünkü CHP Lütfü'sünden vazgeçmez...

CHP sadece Hatay'da değil tüm Türkiye'de sıkıntılı...

DEM'lendiği için CHP'ye tepki büyük.

Seçmenin ısrarla "Lütfü Savaş'ı geri çekin, Hatay'da büyük tepki var, kazanamayacağız" sözlerine Özgür Özel kulak tıkadı...

Çünkü CHP'li başkanlar gibi Lütfü'de de çok para var...

CHP'li seçmen, depremin yıktığı Hatay'ı kalkındıracak ismin AK Parti'nin adayı Mehmet Öntürk olduğunu söylüyor.

Mersin'de ise Başkan Vahap Seçer ile ilgili ağır ithamlar var...

Ekibi ballı parmağını hep yalıyor.

Son yapılan akaryakıt ihalesi mesela...

Velhasıl CHP'li başkanların çoğu hizmet için değil yemek için aday oldu...