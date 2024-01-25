ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Pek kullanılmayan hatta unutulan "ham hum şorolop" deyimi, düzenle ya da el çabukluğuyla yapılan, akıl erdirilemeyen iş demek!

CHP'de genel başkan değişti ama partide değişen bir şey olmadı!

Genel Başkan Özgür Özel'in, her fırsatta Selahattin Demirtaş'a selam göndermesi, Türkiye'ye "işgalci" diyen PKK'lı Pervin Chakar'ın elini öpmesi, ardından PKK'nın siyasi uzantısından seçimlerde ittifak talebi, DEM Partilileri kırmızı halılarda karşılaması, HDPKK'yı iyice şımarttı...

DEM/HDP Sözcüsü Ayşegül Doğan, "Türkiye'nin kaderi Öcalan'ın konuşmasına bağlı. Öcalan'ın konuşmasından korkuyorlar" dedi.

PKK'yı başımıza çıkaran ve olası saldırıların müsebbibi Özgür Özel ile Eşbaşkan Ekrem İmamoğlu'dur. Nokta!

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Ekrem İmamoğlu, milletin önüne çok dürüst adaylar çıkardı!

Hepsi muhteşem, hepsi şahane, hepsi vatan-millet aşkıyla yanıyor, hepsi rüşveti elinin tersiyle iten cinsten tipler!

Misal Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar...

Adam düne kadar çulsuzun tekiydi ve eski bir arabası vardı...

Şimdi fabrikası, okulları, hanları hamamları ve lüks arabaları var...

Mürüvet Sızlı'ya ecrimisille billboardları sattıran oğlu Mert'e verecek yüz lirası olmayan Zeydan Efendi, hokus pokusla mı katrilyoner oldu?

Herif belediye otobüslerini Reis'in milyarlar harcayarak yaptırdığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçirmeyen bir tip!

Seyhan'dan beri yanında olan Erzurumlu Ahmet Kutluk'a belediyeyi soydurdu!

120 milyona ihale ettiği altgeçit için 120 gün sonra herife 200 milyon lira ödedi.

Yusuf Yıldız'ın YSF'si ile Kozanlı Ertan Karaoğlu'na verilen milyarlık ihaleler de ayrı.

Erzurumlu Meka Reklam'ın aldığı 55 milyonluk işten de acayip huylandım.

Bu işte bir antin kuntin var gibi geliyor bana....

Gelir İdaresi Başkanı Muhsin Atcı Beyefendi'nin dikkatine sunarım.

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E-5'te Ankaralı Alp İnşaat'ın yaptığı 30 milyonluk çelik-bariyer ve üstgeçit işine de kıllandım. Karalar'a ait Başkent Pres Çelik de Ankara'da ya!

CHP'nin Ceyhan'da aday gösterdiği Kadir Aydar çek-sene işinden 8 yıl 4 ay ceza almış. Kadir Aydar, kardeşleri, amcası ve babasıyla birlikte 4 kişiyi silahla alıkoymaktan yargılanıyor. Bu dosyayı da açacağız tabii...

İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Akkuş'un yaşlı bir kadına yaptıklarını dünya âlem gördü. Ama bu işler CHP için normal görülebiliyor!

A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural'ın başını tekmeleyenleri kaybetme korkusu sarmış. Seçime kadar daha ne çılgın şeyler yapacaklar görün siz!

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Lütfü Savaş'ın yemediği herze kalmadı...

Depremzede hemşerileri için değil, para dolu çantaları için çırpındı...

Mersin Belediye Başkanı Vahap Seçer'in ise bombası yakındır!

Hiç kimse merak etmesin!

Kankisi Hüseyin Kış'ın ne yapmak istediğine de bakacağız!

El mi yaman bey mi yaman görecekler!

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EFSUN TEKYETEN, ANNESİNİ KAYBETTİ



Gazetemizin iş ortağı Ak Ajans'ın sahibi sevgili Efsun Tekyeten ve kardeşlerinin biricik annesi Fatma Özşimşek, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Efsun acı haberi "Annem cennete gitti" sözleriyle duyurdu. Fatma anayı tanıdım.

Güzel yürekli güzel ana idi. Üçü kız bir erkek çocukla dul kalan Fatma ana, çocuklarını ele güne muhtaç etmeden büyüttü...

O Anadolu'nun güçlü kadınlarındandı... Allah rahmet eylesin...