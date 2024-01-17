ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Mehmetçiğimizi şehit eden PKK'nın hamisi ABD'ye CHP'nin neden sessiz kaldığı belli.

CEHAPE, PKK terör örgütünün arka bahçesi olduğundan ses çıkaramıyor!

Ama utanmadan "Mehmetçiğin güvenliği sağlanmıyor" diyorlar!

Özgür Özel ve Eş Başkan Ekrem İmamoğlu, güvenliği, bölgeyi terör örgütüne teslim ederek sağlayacak herhalde!

PKK, CHP'ye kıyak çekerek İstanbul, Adana ve Mersin'de aday çıkarmıyor!

"İstiklal Marşı'nı okumak zorun değilim" diyen DEM'li Nuriye Arslan'a Akdeniz Belediyesi'nde CHP oy verecek!

CHP "İstiklal Marşı" hassasiyetini de kaybetti!..

Bu seçimde "Maymun gözünü açtı" sözü gerçek olacak!

PKK'lı kadın için yerlere kırmızı halılar da serse Özgür Özel yine kaybedecek!

Çünkü Özel, Meclis'teki "ortak bildiriye" imza atmayarak sonunu hazırladı!

Bunlar şehit cenazelerinde sırıtır, PKK cenazelerine gider, Selo'ya, Kavala'ya selam çakar, ülkeyi kaosa sürüklemek için DEM'lenirler.

Millet bu zihniyete oy mu verir kardeşim?

***

CHP, PKK'yı silaha boğan ABD'ye ses çıkaramıyor?

Puşt takımı da "Mehmetçik, Irak ve Suriye'den çekilsin" istiyor!

ABD, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekâtları öncesinde güney illerimizdeki ofislerini "yardım kuruluşu çalışanı" gibi gösterdiği casuslarla doldurdu...

Yabancı STK'larda CIA ajanları cirit attı.

Parayla namusunu satan içteki hainler de onlara destek oldu.

ABD, Suriye PKK'sına çuvallarla dolar taşıdı.

Bunları yazdığım için eski ABD Büyükelçisi John Bass tarafından tehdit edildim.

Türkiye, 9 kahraman askerine ağlarken Ekrem İmamoğlu, İBB'ye ait Müze Gazhane'yi PKK'nın çakallarına verdi.

Onlar da burada "Öcalan'a özgürlük" diye nara attı.

ABD Reis'ten Akdeniz'i İsrail'e, Fırat'ın doğusunu PKK'ya bırakmasını istedi.

"S-400 kullanmayın, İsveç'e de NATO onayı verin" diyorlar...

Doğalgaz aramayın, Gazze'ye ve kurulacak teröristana "karışmayın" diyorlar!

Reis, ABD'nin isteklerine "evet" demediği için askerlerimizi şehit ettiler.

Kıvırmaya gerek yok; katil Amerika'dır! Nokta.

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DOKTOR MESUT YONTAR

Beyaz kod; sağlık çalışanlarının sözel veya fiziksel şiddete maruz kaldığı durumlarda şiddeti önlemek için kullanılan acil durum yönetim aracıdır.

Doktor Mesut Yontar, bir hasta yakını tarafından darp edildi. Anında "Beyaz Kod" verildi. Mesele yargıya intikal etti. Ama darp edene değil darp edilene dava açıldı...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu işin peşini bırakmaz!

Meslektaşını sabıka manyağı olan birine yedirmez!

Olay Karaman'ın Ermenek ilçesindeki Devlet Hastanesi'nde meydana geldi.

Acil Servis doktorları Mesut Yontar ve Burak Sarıhan, hayati tehlikesi olan bir hastaya müdahale ederken içeri dalan birçok sabıkası olan Tuncay Ç. tarafından darp edildi. Savcı ana avrat küfürler savurup kavgayı çıkarana değil doktorlara dava açtı... Bakan Koca, doktorlara yönelik şiddetin durması için müthiş bir mücadele veriyor. Sabıka manyağı olan birinin hasta bakan doktoru dövmesini savcı nasıl suç saymaz anlamadım. HSK'nın da bu meseleye el atacağını sanıyorum.

Çünkü genç doktor Mesut'un bu travmayı atlatması buna bağlı.

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Not:

Arsuz'daki arazi yolsuzluğu ile Zeydan Karalar, Lütfü Savaş ve Vahap Seçer yazım haftaya kaldı.

Yarınki yazım "Çılgın Proje Amanoslar!"