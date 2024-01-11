ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Murat Kurum'un adı bile Ekrem Müdafa'yı (İmamoğlu) korkutmaya yetti.

AK Parti'nin İstanbul adayı sadece kibirli Ekrem'e değil, dünya gündemine de üst sıradan girdi. Murat Bey, Ekrem akanın tansiyonunu da çıkardı.

Bu yüzden önden arkadan ipe sapa gelmez laflar etti.

Paralı trolleri ve fondaş medyası da harekete geçti.

Murat Kurum'a dört koldan saldırmaya başladılar!

Bu saldırılar işin tamam olduğuna işaret ediyor!

Kurum'un adaylığı FETÖ'yü harekete geçirdi!

Bir tarafta Murat Kurum gibi bir usta, diğer tarafta Ekrem gibi İstanbul yerine başka şeyleri önceleyen bir kibir abidesi!

Ekrem efendinin bürokratları da tehlikeyi gördü.

Ve kaçış planları yapmaya başladılar.

Hemen hepsi Nisan 2024 tarihli İngiltere ve ABD biletlerini aldı bile.

Hizmet belediyeciliği ile CHP'nin ye-me-ce belediyeciliğini millet gördü.

İdeolojik dayatmalar ve korku siyasetinden de bıktı millet!

Hırsıza ve beceriksize bu millet "tıpış tıpış oy mu" verecek?

Vatandaş on binlerce işçiyi sokağa döken ve yerlerine PKK'lıları dolduranlara değil, proje üreten ve çözüm peşinde koşanlara oy verecektir.

Kibir değil tevazu kazanacaktır!

Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Zeydan Karalar, Lütfü Savaş, Vahap Seçer gibi vatandaşı sıkıntıya sokanlara bu millet seçimde kırmızı kart gösterecektir.

Milletin milyarlarını cebe atmaktan başka bir şey yapmadılar çünkü!

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Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar meydan okurcasına ihale yapıyor.İncik boncuk misali patates, soğan, basketbol topu, güreş kıyafeti, davul-zurna ve 80 kiloluk koçun yanı sıra milyonlarca bayrak ne iş Zeydan aka?İhalebaşlığıyla açıldı...Tezgâhşeklinde sürüyor.Seçime 2.5 ay kala açılan bu ihale neyin tezgâhıdır arkadaş?İhaleyi Mert Karalar 'ın kankaları kazanacak diyorlar!Önceki gün yapılan 20 milyonluk ihaleyi İstanbullu Sevim kazanmış!Bayram değil seyran değil o kadar bayrağı ne yapacaksın Zeydan efendi?Bu işin içinde bir hinoğlu hinlik olduğu kesin...Sayıştay zaten bakacak da bakanlık müfettişleri de bu işe bir el atsın.Hem Zeydan Karalar'ın oğlu Mert Karalar nerede?Yurtdışına kaçtığı şeklinde bir dedikodu var!Doğru mu değil mi bilmiyoruz...Doğru olabilir, çünkü sırada o var!Kodesteki Mürüvet Sızlı elemandır, patron Mert'tir çünkü...

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Adam hâlâ savcıya ve polise meydan okuyor.Billboardları ecrimisille satıp belediyeyi 58 milyon lira zarara uğrattılar.Şimdi de sözleşmeleri biten Altın Koza'ya ait led ekranları peşkeş çekiyorlar.Kodeste yatan çetenin hesaplarına para yatırıyorlar.İddialar böyle... Zeydan efendi bir açıklama yaparsa işi öğreneceğiz!Ivır zıvır ihalesini bile tek firmaya verdiler.Böyle olduğu için belediyeden şaibe eksik olmuyor!Mesela şu cadde ve kanal kenarına yapılan bariyer ihalesi...24 milyonluk ihalede korkulukların yapım işini Ankaralı Alp İnşaat şirketi aldı.Şeytan ayrıntıda gizli derler...Karalar, 7.10.2020 tarihinde Ankara'da faaliyet gösteren Başkent Pres Çelik'i oğulları ile birlikte satın aldı. Kaça aldı? Hangi parayla aldı?Sorduk ama herif kulağının üstüne yattı.Cadde ve bulvarlarda kullanılan demir ve çelik malzemeler Başkent Pres Çelik'ten mi acaba?Lütfü Savaş ve Vahap Seçer'in maharetlerine yerimiz kalmadı...Onlara da haftaya bakalım!