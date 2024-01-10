ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Topu birden geliyor!

Kripto oluşumların, sinsi düşmanların hepsi kin ve nefret için birleşti!

Rum'u, Ermeni'si, Yunan devşirmeleri, Amerikan ve İsrail uşakları bu seçimde de kozlarını oynayacaklar!

CHP, PKK (DEM Parti) ile seçim ittifakı yapıyor.

Vatana ve millete sahip çıkmak şart!

Öyle anlar geliyor ki, gemileri yakasım geliyor!

Toprak mı istiyorsunuz lan?

Bu şerefsizlere bir çakıl taşı bile vermeyiz!

Bunu haykıramayan korkaklar ve hainler var içimizde!

Onlar çekip gitsinler bu ülkeden, yaşamasınlar bu vatan toprağında...

Taşları bağlamışlar, itleri sokağa salmışlar...

Biri çıkıyor şehit babasına çemkiriyor, bir başkası 28 Şubat'tan kalma söylemlerle millete sopa gösteriyor...

İti puştu, Goebbels'in uşakları seçim öncesi piyasa yapıyor...

Kimsiniz ulan siz, kimsiniz be?

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Antin kuntinle CHP'yi ele geçiren Özgür Özel ve Eş Genel Başkanı Ekrem Müdafa (İmamoğlu), Osmaniye ziyareti sırasında,gibi laflar etti.İnsan biraz çevresine bakar be!Yükselen hatta biten binaları görüp bu lafları etmez.Orada canla başla çalışan devlet yöneticilerinin hakkını yemez!Ama nerede onlarda bu dürüstlük, bu adamlık!diyecek yürekleri de yok ki!Nasıl da milletin gözünün içine baka baka yalan konuşurlar anlamam!Bunların hizmet gibi bir derdi hiç olmadı, onlar sadece yapılanı karalar.Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, deprem sabahı, Belediye Başkanı Kadir Kara ile birlikte bina enkazlarında canlı aradı...Kemal Kılıçdaroğlu'nu delegelere dağıttıkları milyonlarca kamu parasıyla hançerleyenler bunu anlamaz!Onlar selde Bodrum'a, şova gittiği Elazığ depreminde ise Palandöken'e tatile gider... İstanbullu karda yolda perişan hâldeyken İngiliz sefirle rakı içmeye giderler ancak!Bunların makam aşkı hizmet için değil, paraya kavuşmak içindir!

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Özgür efendinin gözleri var ama görmez, kulakları var ama duymaz!Yalanlarla milleti kandırıp oy alacaklarını sanırlar.Bu durum 14 Mayıs'ta da 28 Mayıs'ta da aynıydı.Ama sonuçta milletin tokadını yediler.CHP'li eş başkanların derdi depremzedenin barınma meselesi değil ki...Onlar Osmaniye'yi bilmeyen ve görmeyenleri kandırmanın peşindeler...Onlar ABD ve İsrail'i daha çok önemsiyor, MOSSAD ne diyorsa onu yapıyorlar...CHP yerel seçimlere bu perspektifle hazırlanıyor...Özel'e göre; Osmaniye'de kalıcı konutlar yavaş ilerliyormuş!2 TOKİ bloğu dışında başka bir şey yapılmamış.Yalanını yesinler Özgür efendi...Vali Erdinç Yılmaz'ın basın toplantısına iyi bak!Adam olan vali beyden ve Osmaniye halkından özür diler.Ama Özgür ve Ekrem efendi, yalanın üstüne yatmayı tercih eden iki karakterdir.Deprem Osmaniye'de 173 binayı yıktı, maalesef 1010 vatandaşımız hayatını kaybetti... 527 acil yıkılacak, 9 bin ağır hasarlı, 1054 ise orta hasarlı bina var...Osmaniye için bağımsız toplam 30 bin kalıcı konut hızla yapılıyor.Merkezde 1820, Düziçi'nde 1230, Hasanbey'de 504, Toprakkale'de 152 olmak üzere toplam 3 bin 800 adet konut inşası devam ediyor. 1351'i ise bitmiş halde.Özgür efendinin dediği gibi TOKİ 2 blok yapmadı, 102 bloğun inşaatı bitmek üzere. Bunun için vali ve diğer yetkililer canla başla çalışıyor.Başımıza Goebbels kesilmeyin.