ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

2011'den beri Amanoslar'da yapılacak olan "Çılgın Proje"nin gerçekleşmesi için çabalayan Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, ihalenin yapılmasını "Bu baklava üstü kaymak gibi bir şey oldu" sözleriyle ifade etti.

Gerçekten bu proje baklava üstü kaymak gibi muhteşem bir tat.

Proje, bölgenin ekonomik ve sosyal hayatında devrim yapacak!

Amanoslar'da açılacak tünellerden oluşan çılgın proje için Adil Bey çok çalıştı.

Aynı şekilde AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman da...

Gaziantep OSB'de üretilen ürünler "Amanos Tünelleri" sayesinde dünyanın her yerine daha kısa zamanda ulaşacak...

Bölge insanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'a teşekkür ediyor.

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Yol bittiğinde, Diyarbakır Adıyaman , Gaziantep, Şanlıurfa Kahramanmaraş ve Hatay uçuşa geçecek!Bu yol Türkiye'nin en büyük OSB'si olan Kilis Polateli Şahinbey'in de hayata geçmesine neden olacak!OSB'lerin limana uzaklığı 87 kilometreye düşecek...Bu muhteşem bir olaydır...Yapılacak olan yol, on binlerce insana da yeni iş kapısı açacak.Bölgede yüzlerce fabrikanın bacası tütecek!Muhalefet hâlâ Reis'i yol ve beton yapmakla suçlasın!Atı alan Üsküdar'ı çoktan geçti beyler...Konukoğlu'nun da dediği gibi, tüneller bölgeye baklava üzeri kaymak tadı verecek!Konukoğlu,dedi.

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"Amanos Tünelleri" sadece Türkiye'yi değil Afrin, Halep, Azez gibi Suriye bölgesini de ihya edecek!

Hem bölgesel kalkınmaya hem de barışa büyük katkı sağlayacak...

Çılgın proje sadece bölgenin olmazsa olmazıydı.

Tarihi İpek Yolu'nu limana ulaştıran bin yıllık bir hayalin de gerçekleşmesidir.

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman da projenin hayata geçmesi için çok uğraştı, hatta istifayı bile göze aldı...

Çılgın proje için "Amanos Tünelleri, Doğu Akdeniz bölgesinin sanayi, ulaşım, tarım, kalkınma ve turizm alanında devrim sayılacak büyük bir hizmettir" dedi.

Yayman, çılgın projenin ihalesiyle muhalefetin bir iddiasının da çöktüğünü söyledi.

Muhalefetin "Yapılamaz, açılmaz, bu oy almak için verilen bir vaattir" sözlerinin çöktüğünü dile getiren Yayman yolun yapımına başlanacağını belirtiyor. Projeyle İskenderun limanları tam kapasite çalışacak!

Bölgesel entegrasyon artacak, iller birbirine daha fazla yakınlaşacak...

Proje sadece bir ulaşım projesi değil, kurulacak yeni OSB'lerle bölgede büyük bir kalkınma seferberliği de başlayacak.

Tünelin açılmasıyla birlikte ülkemizin üçüncü büyük OSB'sinde 100 bin kişiye iş imkânı sağlanacak...

Bölge turizmi de şaha kalkacak!

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