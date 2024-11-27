ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

CHP'lilerin "Allah birdir" sözüne inan, gerisine inanma!

Çünkü acayip yalan söylüyorlar!

Adana BB Başkanı Zeydan Karalar da geçen pazar sabahı Çukurova Havalimanı'ndaki uçuşların iptal edildiğini yaydığı bir video ile ilan etti.

Ama ortada iptal edilen bir uçuş yoktu.

Hatta Zeydan Karalar'ın uçak bileti de yoktu.

O hangi uçuştan söz etti acaba?

Uçuşlar yapmayı sever o.

Seninkisi nasıl bir uçuştu Zeydan aka?

Ankara biletin yok, bu ne uçuşuydu?

Utanmadın mı yalan söylemeye?

Ozan Gülaçtı da "Yalan konuşuyor" dedi.

Sonunda havayı bile pis siyasetine malzeme yaptın...

Neyse...

Hüseyin Sözlü'nün bitme noktasına getirdiği "Yavuzlar Köprüsü"ne 5 yıl dokunmadın...

Sonra o köprüyü kendine nasıl mal ettin?

Bundan hiç utanmadın mı Zeydan Bey?

Gömleksiz geldiğin belediyede hep küp mü dolduracaksın?

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Geçen yazımda" dolu bir su hikâyesi anlattım.Ankara merkezli MİTAŞ firmasına milyonlarca dolarlık Ceyhan, Kozan, Yumurtalık ve çevre köylerinin su ihtiyacını karşılamak ihalesi verildi.Zeydan Karalar'ın dostu MİTAŞ, arıtma tesisleri yaptı.Ama o arıtmaya su getirecek tüneller ortada yok.İşi İller Bankası yani devlet yapıyor, Zeydan sahip çıkıyor.Dört aşamalı işin üç projesi bitti.Ama ortada tesislere su getirecek tüneller yok!Hibe krediyi veren Dünya Bankası tezgâhı fark etti.2025'e kadar arıtmaya su gelmezse 27 milyon dolarlık hibe, krediye çevrilecek...İhtar bile çekildi.Deprem bölgesinde belediye başkanlarıyla kurduğu tezgâhlar yüzünden görevden alındığı iddia edilen uluslararası finansçı Emrah Efendi ve bir mühendislik firmasının kurucusu da başkanlarla iş tutuyor.İddialar böyle.Bir başka iddia da Emrah Efendi'nin 80 milyonluk villada oturduğu şeklinde.Sizce bu işin içinde bir iş yok mu?Gömleksiz belediyeye gelen Zeydan'a zenginliğinin hesabı niye sorulmuyor?

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Yedigöze su projesinde de bir tezgâh var.

İmamoğlu, Kozan, Ceyhan, Yumurtalık ve köylerine su getirecek projeyi Hüseyin Sözlü yaptı.

Projede 8 kilometrelik 2 de tünel vardı.

ASKİ onlar sayesinde suyu ilçelere elektrik gideri olmadan verecekti.

Tüneller ASKİ'yi 200 milyonluk faturadan kurtaracaktı.

Müteahhit bazı işlerin fiyatını yüksek tutunca inşaat durduruldu. O sırada 2019 seçimleri yapıldı, Zeydan Karalar başkan oldu.

5.5 yıl meseleyi rafa kaldırdı.

2023'te ise tünel problemi çözülmeden arıtma ve şebeke değişim işlerinin ihalesi yapıldı.

Bu işler için ASKİ'nin kasasından kuruş çıkmadı.

Tüneller yapılmadan arıtmaya su nasıl gelecekti?

Cin fikirli Zeydan Efendi gözünü DSİ'nin sulama kanalındaki suya dikti.

Bu da 3 aşamalı terfi demekti.

Her aşamasında yüksek elektrik maliyeti olan bir iş.

DSİ'nin İmamoğlu, Kozan ve Ceyhan'ın tarımsal sulaması için yaptığı suyu eğer ASKİ kullanırsa tarım alanları nasıl sulanacak?

Hem bundan DSİ Genel Müdürlüğü'nün haberi var mıydı?

Hükümet bu proje için 2.2 milyarlık kaynak ayırıyor...

Ama şovu yalancı Zeydan Karalar yapıyor.

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GAZETECİ RİFAT SÖYLEMEZ

Rifat Söylemez'in yerel TV A'da yapacağı program iptal edildi.

Söylemez'in programda anlatacağı önemli şeyler vardı.

Rifat araştırmacı gazeteciliğiyle bilinir.

Hırsızlar ve hortumcular ondan korkar.

İptalin arkasından CHP'li Zeydan Karalar'ın çıktığı iddiası var.

Demokrasi ve özgür basın nutku atanlar, pislikleri ortaya çıkmasın diye sansürün kralını böyle yapar işte!