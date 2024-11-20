ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Bir Trabzonlu olarak sanırım buna hakkım var.

İhanet konvoyuyla PKK'lı Ahmet Türk'ü ziyaret eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, nüfusunu Trabzon'dan alıp gitmeli!

"Trabzonluyum" demesi benim gibi birçoklarını rahatsız ediyor.

Çünkü Trabzonlu, asker katilleriyle asla işbirliği yapmaz!

Konvoyuna aldığı Zeydan Karalar'a ve Vahap Seçer'e örgütle işbirliği yakışır ama bir Trabzonluya yakışmaz!

Trabzonlu, PKK'yı sınırına yanaştırmadı.

Eren Bülbül 15 yaşında iken bunun için şehit oldu.

Ekrem Efendi ise PKK'nın içine girdi!

Trabzonlu birine bu hiç yakışmadı!

Trabzon'dan nüfusunu al, nereye istersen git Ekrem.

İstersen Kandil'e git...

Bu adam ne Rumların öldürdüğü Trabzonlu pilot Cengiz Topel ne de PKK'nın şehit ettiği Eren Bülbül ile hemşeri olabilir...

Karalar, PKK'ya belediye aracını tahsis etti.

Vahap Seçer de afişleri PKK'nın renklerine boyattı.

Akrostişle afişe "PKK" yazılmasına göz yumdu.

Trabzonlu oy için vatan hainleriyle düşüp kalkmaz.

***

Bizim uşaklardaki vatan-millet aşkı büyüktür.Nâzım, Kurtuluş Savaş destanında uşaklara niye yer verdi?Trabzonlu devletine ve yasalara bağlıdır.Bunun ise diploması bile şaibelidir...Amcasının intiharına sebep olmuş vicdansızın biridir ayrıca.Ordu valisinedemiştir, şimdi savcılara çemkiriyor.Savcıların incelemesine dediyerek meydan okuyor!..Disiplin suçu işleyen teğmenler üzerinden oy avcılığına çıktı.Teğmenlerin disiplinlik olmasıe bağlılıkları vesözlerinden değil. Onlar askeri disiplini çiğnedikleri için disipline gitti.Laga luga yapma Ekrem Efendi.Nüfusunu al Kendil'e git, istediğin kadar örgütle işbirliği yap.Yakamızdan düş Ekrem Efendi...

***

Ermeni âşığı Hasan Cemal ise Reis'e hakaret dolu yazılar yazıyor.

Bu moruk, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na "Heyy sen, bana baksana!" diyor...

Erdoğan'ı sevmeyebilirsiniz ama saygı duymak zorundasınız.

Sen kime "Hey sen!" diyorsun?

Hasan Efendi'nin öfkesi, Reis'in PKK'yı bitme noktasına getirmesinden, İsrail'e katil demesinden, savunma sanayiini güçlendirmesi ve Emperyalizme kafa tutmasındandır.

Ama daha çok kuduracaksınız.

Umut ettiğiniz dağlara kar yağdı kar.

Reis bitti demeden hiçbir şey bitmez...

***



DERAY YURDAKUL

"Fizan'da olsa bile yanına gidebileceğim sevdiklerim var, bir de dibimde dahi olsa görmeyeceklerim..."

Bana da uyan güzel bir söz bu.

Yazar ve sunucu olan zarif hanımefendi, hafta sonu "Nöbetçi Gözyaşlar ve D'li Cümleler" isimli iki kitabıyla gazeteye geldi. Uzunca bir sohbete koyulduk.

Dahası ben konuştum, o dinledi.

Bir ara söz, rahmetli anacığıma ve babama geldi. Anında Deray Yurdakul Hanımefendi'nin gözleri buğulandı.

Daha kitaplarını okumadan güzel yüreğini gördüm Deray Hanım'ın. Ardından anacığımın adı ile yetiştirdiğim "Hatice Ana Üzümü"nü ikram ettim... Bayıldığını söyledi...

***



ALİ DEMİRÇALI VE BİLAL ULUDAĞ

CHP'li Oya Tekin, Emrah Kozay, Ali Demirçalı, Kadir Aydar ve Bilal Uludağ radarımızda...

Hepsinin cinliklerini tek tek yazacağız. Demirçalı ise hâlâ başkan gibi değil tüccar gibi...

Yarın Bilal Efendi ile bu köşede...

***



DANIŞMAN MÜRÜVET

İhaleye fesat karıştırma ve rüşvetten hapse giren Zeydan Karalar'ın danışmanı Mürüvet Sızlı ile reklamcısı Süleyman Aydoğan da tahliye edildi.

Dediğimiz çıktı. Önemli ayrıntılar gelecek...