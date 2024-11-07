ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Sahaya çıkıp kapı kapı gezmediler!

Devlete tahsilat yerine indiragandi yaptılar.

Gelir İdaresi'nde önemli bir bürokratın, devletin alacağı üzerinden "ev zengini" olduğu iddia edildi.

Devletin milyarlık alacakları hangi bürokratları zengin etti?

Devletin alacağını almak yerine kendilerine milyon dolarlık evleri kimler aldı?

Hangi mali müşavirler, vergi hırsızlarının akıl hocası oldu?

Soru çok...

Alamut Kalesi'nde öyle şeyler dönüyor ki aklınız şaşar.

Milyarlarca lira vergi borcu olanlar matrah artışıyla affedildi.

Nevzat isimli akıl hocası takibe alınmalı.

T. Haddecilik'in devlete 159 milyon lira borcu var ama takip eden bir Allah'ın kulu yok!

Osmaniye ve Dörtyol naylon fatura cenneti oldu.

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Hüseyin Eryılmaz, yanında çalışan elemanının emekli babasına Çayıralan Mal Müdürlüğü'ndeisimli bir şirket kurdurdu.Sonra yatırması gereken KDV'leri devlete yatırmadı.Borç 50 milyon lira olunca durum Gelir İdaresi'ne bildirildi.Gelir İdaresi ise kulağının üstüne yattı.50 milyonluk borç bugün 2 milyarı geçti.Vergiciler hâlâ üç maymunu oynuyor.Üstelik sayın bakana yanlış bilgi veriyorlar.Osmaniye'de evsizlerin üzerine kurulan şirketler üzerinden devletin milyarları çalınıyor aloo!T. Endüstri'nin borcu 3 milyarı geçti be...

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Vergi yüzsüzleri devletin parasıyla çapkınlık yapıyor.Yata, kata, lüks arabaya para yatıran çok ama devlete kuruş vergi yok!Demir Yumruk Operasyonu, Eryılmazlar Metal Sanayi sahibi H.E.'ye yapıldı ama adam ayakta.Vicdansız sevgilisiyle çektiği uygunsuz fotoğraflar polisin eline geçti. Sonra o fotoğraflar her yere servis edildi.Devlet memuru olan kadın işinden atıldı.Milyonlarla oynayan adam, kadını yüzüstü bıraktı.Nursan Holding'in milyarlarca lira vergi borcu var.Patron vergicileri susturdu, fabrikasını başkasına kiraladı, hastanesini Kahramanmaraşlı birine sattı.Göz yumanlar elbette Gelir İdaresi çalışanları idi.Sayın Bakan Mehmet Şimşek,dedi.Gelir İdaresi bu parayı tahsil etmiş olsa ülke ekonomik kriz yaşamazdı.Hâlâ bakana yanlış bilgi veriyorlar.Mezar taşlarına hayali şirket kurup KDV vurgunu yapan Keleş'ten parayı tahsil etmeyen kimdi?Aynı adamın fabrikasını satıp borcu tahsil etmek varken kiraya verilmesine niye göz yumuldu?650 milyonluk hastaneyi 60 milyona sattıran kim?..

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Vergi yüzsüzleri, milleti de isyan ettiriyor.Yüzsüzler, düzenli vergisini ödeyenlerle dalga geçiyor.Malum bürokratlar da vergisini ödeyeni salak yerine koyuyor.Af çıkıyor, vergi yüzsüzleri onu bile ödemiyor.Milletle ve devletle alay ediyorlar.Düzenli vergisini ödeyen küsmesin de ne yapsın?Ülkesini sevenler eziliyor.Vergi vermeyen vatandaşlığı da hak etmiyor.Hizmet isteyen vergisini verecek.Savunma sanayii için el değil bedenler taşın altına girmeli. Çevremizde bizi yutmak için bekleyen çok düşman var.