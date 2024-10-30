ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Bakan Bey'in altındaki Gelir İdaresi bürokratları ne iş yapar?

Tahakkuk eden milyarlarca liralık devlet alacağını neden tahsil etmezler de yeni vergiler koymak için kırk takla atarlar?

Bürokratların görevi ekonomiyi düzeltmek için çırpınan Reis'e operasyon çekmek midir?

Muhalefete koz vermek, milleti kızdırmak mıdır işleri?

Kaç bakan değişti ama onlar değişmedi.

Kredi kartlarından "savunma sanayii" kesintisi yapılmasını isteyen de, kuryelerle fırınlara vergi çıkaran da bunlar olmalı.

Dar gelirlinin canını sıkacak ne varsa icat ettiler.

Vatandaşı Reis'e karşı kışkırtmak mı istiyorlar?

Bakan Mehmet Şimşek, "Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alacağım" diyor, bunlar uyuyor.

Sahaya çıkmıyor, kapı kapı gezmiyorlar.

İndiragandi yapanların mal varlıkları incelenmeli.

Çünkü acayip şeyler geliyor kulağıma.

Milyarlık takipli alacaklar umurlarında değil.

Tahsilat yapmıyorlar.

Vergi kaçıranlara kıyak çekiyorlar.

Mesela Nursan Holding!

Patron İlyas Keleş'in devlete milyarlarca borcu var...

10 yıldır bu parayı niye tahsil etmediniz?

Hüseyin Eryılmaz'ı koruyan kim?

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Yeni vergiler icat edip Reis'e düşman yaratıyorlar...

Çalıp çırpana, naylonculara ses çıkarmıyorlar.

Tahakkuk eden cezaların tahsilatı da çok az!

Milleti kışkırtacağınıza milyarlık alacakları tahsil etsenize...

Tahakkuk ve tahsilat oranlarında problem var.

Almadıkları vergi yerine yeni vergi icat ediyorlar.

Naylon fatura işine son versene kardeşim.

Devasa tahakkuklar var ama tahsilat yok!

Her 100 liralık cezanın da 9 lirası alınmış!

Bu oran sizce de felaket değil mi?

Vergi yüzsüzlerine bakıyorum çoğu İlyas Keleş, Hüseyin Eryılmaz gibi demirci...

Naylon faturacılar da bu tiplerden çıkıyor.

Çelik Holding ve YDA gibi kalantorlar telaşlı, neden?

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Demir Yumruk Operasyonu yapılan Hüseyin Eryılmaz'a 2016'da yazılan 600 milyonluk raporu kimler sümen altı etti.

Çayıralan Mal Müdürü hakkında da işlem yapılması istenmiş ama yapılmamış! Neden?

Nursan Holding'e 1.6 milyar lira ceza yazılmıştı...

2016'dan bu yana adamdan tek kuruş alınmadı.

Üstelik fabrikası başka bir birine kiraya verildi.

O fabrika satılıp devletin milyarları niye kurtarılmadı?

Nursan Holding'in ortaklarına ait hastane, Vakıflar Bankası'nın borcuna karşılık ipotekliydi.

İlk sıra alacaklısı Vakıfbank olmasına rağmen hastane satıldı.

650 milyon lira ekspertiz değeri olan hastaneyi 65 milyona, hem de üç taksitle Kahramanmaraş'taki bir hastaneye kim sattı?

Gelir İdaresi önceden uyarıldı ama tedbir almadılar.

Burnuma çok pis kokular geliyor beyler!

Naylon fatura işi ise aldı başını gitti.

Sahtekârlar mezarlardaki isimlere bile şirket kurdurdu...

Bunları da ben mi takip edeceğim beyler?

Demir Yumruk Operasyonu ile gözaltına alınan Hüseyin Eryılmaz'a danışmanlık hizmeti veren üst düzey yetkili kim?

Danışman yetkilinin poşetle para aldığı iddiaları doğru mu?

Ankara Vergi Dairesi'nde üstü örtülerek tahsilatı yapılmayan dosyalar var mı?

Tahakkuk eden vergilerin tahsilatları yapılmıyor!

Bu durum hemen her yerde aynı.

Millet, Gelir İdaresi'ndeki Cin Ali'leri tanımaz, AK Parti'yi bilir.

Bunlar yaptıklarıyla AK Parti ve Reis'e operasyon çekiyor.

Yazmadığım daha yüzlerce örnek var...

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KUTLU OLSUN



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